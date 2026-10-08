Deyarli 200 yoshli Jonatan toshbaqa yana bir tug‘ilgan kunini nishonladi
Sayyoradagi eng keksa quruqlik hayvoni hisoblangan Jonatan laqabli ulkan toshbaqa Muqaddas Yelena orolida yashashda davom etmoqda. 2026 yilda uning yoshi taxminan 194 ga yetgan. Guinness World Records ma’lumotlariga ko‘ra, Jonatan hozirgacha qayd etilgan eng keksa quruqlik hayvoni va tarixdagi eng uzoq umr ko‘rgan toshbaqa hisoblanadi.
Jonatan taxminan 1832 yilda tug‘ilgan deb hisoblanadi. U 1882 yilda Seyshel orollaridan Muqaddas Yelena oroliga olib kelingan va shundan buyon gubernator qarorgohi — Plantation House hududida yashab kelmoqda. Uning yoshi 1882 yilda orolga olib kelinganida allaqachon voyaga yetgani haqidagi ma’lumotlarga asoslangan.
U o‘zining qariyb ikki asrlik hayoti davomida bir necha Britaniya monarxlari va ko‘plab tarixiy voqealar guvohi bo‘lgan. Jumladan, 1947 yilda o‘sha paytda hali malika bo‘lgan Yelizaveta II Jonatan bilan uchrashgan. 2024 yilda esa u shahzoda Edvard tashrif buyurganida ham e’tibor markazida bo‘lgan.
Keksaligiga qaramay, Jonatan hali ham yaxshi ishtahaga ega. Katarakta sabab ko‘rish qobiliyati keskin pasaygan, hid bilish qobiliyati esa yo‘qolgan. Shunga qaramay, veterinarlarga ko‘ra, uning umumiy holati yaxshi va u muntazam ravishda parvarish qilinmoqda. Unga qo‘shimcha ravishda meva va sabzavotlar ham beriladi.
Olimlar ulkan toshbaqalarning g‘ayrioddiy uzoq umr ko‘rish mexanizmlarini ham o‘rganmoqda. Tadqiqotlarda bu hayvonlarning genomlarida DNKni tiklash, yallig‘lanish va saraton rivojlanishi bilan bog‘liq ayrim genetik xususiyatlar aniqlangan. Bunday tadqiqotlar qarish jarayonining biologik mexanizmlarini yaxshiroq tushunishga yordam berishi mumkin.
Qizig‘i, 2026 yil aprelida ijtimoiy tarmoqlarda Jonatan vafot etgani haqida yolg‘on xabar ham tarqalgan. Muqaddas Yelena hukumati bu ma’lumotni rad etib, toshbaqa tirik va yaxshi holatda ekanini rasman ma’lum qilgan.
Bugungi kunda Jonatan Muqaddas Yelena orolining ramzlaridan biriga aylangan. U 2026 yilda Guinness World Records tomonidan alohida «ICON» maqomiga ham sazovor bo‘lgan.
Izohlar 0
…