Deyarli 200 yoshli Jonatan toshbaqa yana bir tug‘ilgan kunini nishonladi

·5·Dunyo
Deyarli 200 yoshli Jonatan toshbaqa yana bir tug‘ilgan kunini nishonladi

Sayyoradagi eng keksa quruqlik hayvoni hisoblangan Jonatan laqabli ulkan toshbaqa Muqaddas Yelena orolida yashashda davom etmoqda. 2026 yilda uning yoshi taxminan 194 ga yetgan. Guinness World Records ma’lumotlariga ko‘ra, Jonatan hozirgacha qayd etilgan eng keksa quruqlik hayvoni va tarixdagi eng uzoq umr ko‘rgan toshbaqa hisoblanadi.

Jonatan taxminan 1832 yilda tug‘ilgan deb hisoblanadi. U 1882 yilda Seyshel orollaridan Muqaddas Yelena oroliga olib kelingan va shundan buyon gubernator qarorgohi — Plantation House hududida yashab kelmoqda. Uning yoshi 1882 yilda orolga olib kelinganida allaqachon voyaga yetgani haqidagi ma’lumotlarga asoslangan.

U o‘zining qariyb ikki asrlik hayoti davomida bir necha Britaniya monarxlari va ko‘plab tarixiy voqealar guvohi bo‘lgan. Jumladan, 1947 yilda o‘sha paytda hali malika bo‘lgan Yelizaveta II Jonatan bilan uchrashgan. 2024 yilda esa u shahzoda Edvard tashrif buyurganida ham e’tibor markazida bo‘lgan.

Keksaligiga qaramay, Jonatan hali ham yaxshi ishtahaga ega. Katarakta sabab ko‘rish qobiliyati keskin pasaygan, hid bilish qobiliyati esa yo‘qolgan. Shunga qaramay, veterinarlarga ko‘ra, uning umumiy holati yaxshi va u muntazam ravishda parvarish qilinmoqda. Unga qo‘shimcha ravishda meva va sabzavotlar ham beriladi.

Olimlar ulkan toshbaqalarning g‘ayrioddiy uzoq umr ko‘rish mexanizmlarini ham o‘rganmoqda. Tadqiqotlarda bu hayvonlarning genomlarida DNKni tiklash, yallig‘lanish va saraton rivojlanishi bilan bog‘liq ayrim genetik xususiyatlar aniqlangan. Bunday tadqiqotlar qarish jarayonining biologik mexanizmlarini yaxshiroq tushunishga yordam berishi mumkin.

Qizig‘i, 2026 yil aprelida ijtimoiy tarmoqlarda Jonatan vafot etgani haqida yolg‘on xabar ham tarqalgan. Muqaddas Yelena hukumati bu ma’lumotni rad etib, toshbaqa tirik va yaxshi holatda ekanini rasman ma’lum qilgan.

Bugungi kunda Jonatan Muqaddas Yelena orolining ramzlaridan biriga aylangan. U 2026 yilda Guinness World Records tomonidan alohida «ICON» maqomiga ham sazovor bo‘lgan.

JonatanMuqaddas Yelena oroliGuinness World Recordsulkan toshbaqa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

78 yoshli shotlandiyalik ayol Fortnite o‘yini bo‘yicha jahon rekordini yangiladi78 yoshli shotlandiyalik ayol Fortnite o‘yini bo‘yicha jahon rekordini yangiladi28 sentabr 08:00Dubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildiDubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildi21 iyun 08:241832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)19 iyun 20:01100 yoshga yaqin toshbaqa tarix yaratdi: u ilk bor ona bo‘lib, 16 ta bolali bo‘ldi!100 yoshga yaqin toshbaqa tarix yaratdi: u ilk bor ona bo‘lib, 16 ta bolali bo‘ldi!28 sentabr 16:02Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?Braziliyada 10 yil pol ostida qolib ketgan toshbaqa tirik holda topildi — u qanday omon qoldi?16 avgust 17:53AQSHda 5,2 grammlik ikki boshli toshbaqa tug‘ildiAQSHda 5,2 grammlik ikki boshli toshbaqa tug‘ildi6 oktabr 09:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?