AQSH Eronga qarshi barcha bombalarning “onasi”ni qo‘llash rejasini tayyorlab qo‘ygan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp Eronga qarshi yadro qurolini ishga solish niyatida emasligini qat’iy ta’kidladi.
- Uning so‘zlariga ko‘ra, Vashingtonda yadroviy zaryadsiz ham ulkan vayronkorlikka ega bo‘lgan boshqa zarba vositalari yetarli.
- CNN telekanali Pentagon Eronning energetika infratuzilmasi va yadro obyektlariga qarshi GBU-43/B (MOAB) nomli eng og‘ir yadrosiz aviabombani qo‘llash rejasini ishlab chiqqanini ma’lum qilgan.
AQSH prezidenti Donald Tramp Amerika OAVlarida keng muhokama qilinayotgan Eronga ehtimoliy zarbalar masalasiga to‘xtalib, Tehronga qarshi yadro qurolini ishga solish niyati yo‘qligini qat’iy ta’kidladi. Newsmax telekanaliga bergan intervyusida davlat rahbari yadroviy arsenalsiz ham ulkan quvvatga ega vositalar mavjudligiga ishora qildi.
Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, Vashington ixtiyorida yadro zaryadi bo‘lmagan, biroq vayronkorlik darajasi yuqori bo‘lgan boshqa yirik zarba vositalari yetarli.
«Kichik yadro bombasidek, lekin yadroviy emas»: Trampning pozitsiyasi
Teleboshlovchining so‘nggi haftalarda matbuotda tilga olinayotgan yangi zarbalar haqidagi savoliga Donald Tramp shunday javob qaytardi:
Bomba quvvati: «Gap aslo yadro bombasi haqida ketayotgani yo‘q. Shunchaki juda katta bomba haqida. U kichik yadroviy bombadek taassurot qoldiradi, ammo yadroviy emas»;
Qat’iy rad etish: «Shaxsan men yadro qurolidan foydalanmagan bo‘lardim. Buning bizga hech qanday hojati ham, keragi ham yo‘q», — deya qayd etdi AQSH rahbari.
CNN tafsiloti: Arsenaldagi eng kuchli yadrosiz aviabomba
Avvalroq CNN telekanali Amerika hukumatidagi rasmiy manbalarga tayanib, Pentagon Eronning energetika infratuzilmasi va yadro obyektlarini nishonga olish rejasini ishlab chiqqanini ma’lum qilgan edi:
Bombalarning «onasi» (MOAB): Manbalarning ta’kidlashicha, AQSH arsenalidagi eng og‘ir va qudratli yadrosiz aviabomba hisoblangan GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast Bomb) qo‘llanilishi mumkin;
Buyruq ehtimoli: Mazkur o‘ta og‘ir bombani Eronning yer osti va mustahkamlangan obyektlariga qarshi ishlatish rejasi prezident Tramp oraliq saylovlardan oldin yoki keyin harbiy harakatlarni qayta boshlash buyrug‘ini bergan taqdirda amalga oshirilishi ko‘zda tutilmoqda.
Trampning yadro quroli qo‘llanmasligi haqidagi bayonoti mintaqada eng yomon ssenariyning oldini olgan bo‘lsa-da, ultra-kuchli an’anaviy aviabombalar bilan zarba berish ehtimoli saqlanib qolayotgani Yaqin Sharq atrofidagi xavotirlarni pasaytirmayapti.
Izohlar 0
…