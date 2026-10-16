AQSH Eronga qarshi barcha bombalarning “onasi”ni qo‘llash rejasini tayyorlab qo‘ygan

·51·Dunyo
AQSH Eronga qarshi barcha bombalarning “onasi”ni qo‘llash rejasini tayyorlab qo‘ygan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp Eronga qarshi yadro qurolini ishga solish niyatida emasligini qat’iy ta’kidladi.
  • Uning so‘zlariga ko‘ra, Vashingtonda yadroviy zaryadsiz ham ulkan vayronkorlikka ega bo‘lgan boshqa zarba vositalari yetarli.
  • CNN telekanali Pentagon Eronning energetika infratuzilmasi va yadro obyektlariga qarshi GBU-43/B (MOAB) nomli eng og‘ir yadrosiz aviabombani qo‘llash rejasini ishlab chiqqanini ma’lum qilgan.

AQSH prezidenti Donald Tramp Amerika OAVlarida keng muhokama qilinayotgan Eronga ehtimoliy zarbalar masalasiga to‘xtalib, Tehronga qarshi yadro qurolini ishga solish niyati yo‘qligini qat’iy ta’kidladi. Newsmax telekanaliga bergan intervyusida davlat rahbari yadroviy arsenalsiz ham ulkan quvvatga ega vositalar mavjudligiga ishora qildi.

Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, Vashington ixtiyorida yadro zaryadi bo‘lmagan, biroq vayronkorlik darajasi yuqori bo‘lgan boshqa yirik zarba vositalari yetarli.

«Kichik yadro bombasidek, lekin yadroviy emas»: Trampning pozitsiyasi

Teleboshlovchining so‘nggi haftalarda matbuotda tilga olinayotgan yangi zarbalar haqidagi savoliga Donald Tramp shunday javob qaytardi:

  • Bomba quvvati: «Gap aslo yadro bombasi haqida ketayotgani yo‘q. Shunchaki juda katta bomba haqida. U kichik yadroviy bombadek taassurot qoldiradi, ammo yadroviy emas»;

  • Qat’iy rad etish: «Shaxsan men yadro qurolidan foydalanmagan bo‘lardim. Buning bizga hech qanday hojati ham, keragi ham yo‘q», — deya qayd etdi AQSH rahbari.

CNN tafsiloti: Arsenaldagi eng kuchli yadrosiz aviabomba

Avvalroq CNN telekanali Amerika hukumatidagi rasmiy manbalarga tayanib, Pentagon Eronning energetika infratuzilmasi va yadro obyektlarini nishonga olish rejasini ishlab chiqqanini ma’lum qilgan edi:

  • Bombalarning «onasi» (MOAB): Manbalarning ta’kidlashicha, AQSH arsenalidagi eng og‘ir va qudratli yadrosiz aviabomba hisoblangan GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blast Bomb) qo‘llanilishi mumkin;

  • Buyruq ehtimoli: Mazkur o‘ta og‘ir bombani Eronning yer osti va mustahkamlangan obyektlariga qarshi ishlatish rejasi prezident Tramp oraliq saylovlardan oldin yoki keyin harbiy harakatlarni qayta boshlash buyrug‘ini bergan taqdirda amalga oshirilishi ko‘zda tutilmoqda.

Trampning yadro quroli qo‘llanmasligi haqidagi bayonoti mintaqada eng yomon ssenariyning oldini olgan bo‘lsa-da, ultra-kuchli an’anaviy aviabombalar bilan zarba berish ehtimoli saqlanib qolayotgani Yaqin Sharq atrofidagi xavotirlarni pasaytirmayapti.

Donald TrampEronMOABPentagon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchiYaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchi1 avgust 12:09Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?26 iyul 08:57“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi27 sentabr 11:09«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi23 sentabr 06:43«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi17 sentabr 09:29AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildi14 sentabr 13:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi