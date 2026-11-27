Tramp AQSH Eronga tinchlik kelishuvi uchun barcha imkoniyatlarni berganini ma’lum qildi
AQSH prezidenti Donald Tramp Vashington Eronga mojaroni tinch yo‘l bilan hal etish va o‘zaro kelishuvga erishish uchun barcha zarur imkoniyatlarni taqdim etganini bildirdi. U bu haqda Shukronalik kuni (Thanksgiving) munosabati bilan amerikalik harbiy xizmatchilar bilan o‘tkazilgan muloqot chog‘ida ma’lum qildi.
«Biz ularga ko‘plab insonlar hayotini saqlab qolish imkoniyatini beryapmiz»
AQSH yetakchisining ta’kidlashicha, Vashington diplomatik yechim topishga intilmoqda, biroq rasmiy Tehron ushbu imkoniyatlardan foydalanishiga shubha bilan qaramoqda:
«Biz xushmuomala bo‘lishga harakat qilyapmiz. Ularga bitim tuzish va ko‘plab insonlar hayotini saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarni beryapmiz. Ba’zi odamlar: „Nima uchun? Ular aqldan ozganmi?“ deb savol berishmoqda. Balki shundaydir», — dedi Donald Tramp.
«G‘alaba allaqachon bizning qo‘limizda»
Shuningdek, AQSH prezidenti vaziyat to‘liq Vashington nazoratida ekanini va hal qiluvchi natija yaqin qolganini ta’kidladi:
«G‘alaba bizning qo‘limizda. Ochig‘ini aytsam, bu men xohlagan vaqtda sodir bo‘ladi», — deya qo‘shimcha qildi Amerika rahbari.
Bayonotning asosiy nuqtalari
Yo‘nalish
Donald Tramp bayonotining mazmuni
Diplomatik pozitsiya
AQSH Eronga mojaroni tinch yo‘l bilan tartibga solish va bitim tuzish uchun barcha sharoitlarni yaratib bergan
Tehronga nisbatan baho
Oq uy rahbari Eron tomoni ushbu tinchlik tashabbusidan unumli foydalanishiga shubha bildirdi
Vashingtonning ustunligi
Tramp g‘alaba allaqachon AQSH qo‘lida ekani va yakuniy qaror uning irodasiga bog‘liqligini ta’kidladi
Sizningcha, AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlik diplomatik kelishuv bilan yakunlanadimi yoki mintaqadagi vaziyat yanada murakkablashadimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon siyosatidagi eng muhim bayonotlarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…