Oq uyning yadroviy qarori: Tramp “Bombalar onasi” va Eron bilan yangi bitim shartlarini ochiqladi

·84·Dunyo
Oq uyning yadroviy qarori: Tramp “Bombalar onasi” va Eron bilan yangi bitim shartlarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp Vashingtonning Eronga qarshi yadroviy qurol qo‘llash niyati yo‘qligini va mavjud an’anaviy harbiy kuchlar strategik maqsadlar uchun yetarli ekanini ma’lum qildi.
  • U «Bombalarning onasi»
  • (MOAB) yadroviy qurol emasligini ta’kidlab, Tehron hech qachon yadroviy kallakka ega bo‘lmasligi kerakligini qat’iy talab qildi.

Yaqin Sharqdagi keskin geosiyosiy va harbiy taranglik kuchayib borayotgan bir pallada AQSH prezidenti Donald Tramp Oq uyda ommaviy axborot vositalari, jumladan Newsmax telekanali vakillari uchun kutilmagan va muhim bayonot bilan chiqdi. AQSH rahbari Vashingtonning Eronga qarshi yadroviy qurol qo‘llash ehtimoli, niyati va ehtiyoji mutlaqo yo‘qligini qat’iy ma’lum qildi.

Jurnalistlarning Eronning yadroviy inshootlariga qarshi ehtimoliy ommaviy qirg‘in quroli haqidagi savoliga Tramp o‘z uslubida aniq javob qaytardi: «Bunga mening ehtiyojim yo‘q. Biz ularni allaqachon 90 foizga yakson qildik. Shuning uchun bunday qurolga hojat yo‘q».

An’anaviy qurollar yetarli: «Bombalarning onasi» (MOAB) yadroviy emas

Tramp AQSH armiyasining mavjud oddiy jangovar salohiyati istalgan strategik maqsadga erishish uchun to‘liq yetarli ekanini tushuntirdi:

  • An’anaviy kuchlar ustunligi: Oq uy rahbarining ta’kidlashicha, AQSH o‘z oldiga qo‘ygan harbiy maqsadlarni hal qilish uchun faqat oddiy (konvensional) harbiy kuchlardan foydalanadi va yadroviy zarba berishga hech qanday sabab yoki zarurat ko‘rmayapti;

  • MOAB haqidagi mish-mishlarga oydinlik: Xalqaro nashrlarda AQSH Eronning yer ostida joylashgan chuqur yadroviy bunkerlariga qarshi «Bombalarning onasi» deb ataluvchi o‘ta qudratli qurolni ishga solishi mumkinligi haqidagi xabarlarga izoh berar ekan, Tramp ushbu qurol yadroviy emasligini uqtirdi: «Bu shunchaki juda ulkan va kuchli an’anaviy bomba, lekin u yadroviy sirasiga kirmaydi».

Yadroviy qurollardan voz kechish va Vashingtonning bosh sharti

Donald Tramp yadroviy qurollar masalasida o‘z qarashlarini yana bir bor bayon etar ekan, umumiy global xavfsizlik bo‘yicha muhim jihatlarni tilga oldi:

  • Global tahdid: AQSH prezidenti yadroviy qurollar butun insoniyat uchun eng dahshatli xavf ekanini, dunyo davlatlari ulardan foydalanmasligi va bosqichma-bosqich bunday qurollardan voz kechishi shartligini ta’kidladi;

  • O‘zgarmas «qizil chiziq»: Qurol ishlatilmasligi bildirilgan bo‘lsa-da, Oq uyning Eron bo‘yicha bosh talabi qat’iy bo‘lib qoladi — Tehron hech qachon yadroviy kallakka ega bo‘lmasligi kerak;

  • Diplomatik muloqot imkoniyati: Tramp Eron hukumati bilan ularning yadroviy ambitsiyalaridan butunlay voz kechishini ko‘zda tutuvchi yangi, qat’iy va uzoq muddatli tinchlik bitimi tuzish bo‘yicha to‘g‘ridan to‘g‘ri diplomatik muzokaralar stoliga o‘tirishga tayyorligini bildirdi.

AQSH prezidentining ushbu bayonoti Yaqin Sharqdagi ehtimoliy yadroviy eskalatsiya xavotirlarini sezilarli darajada pasaytirib, Vashington vaziyatni an’anaviy bosim va muzokaralar yo‘li bilan nazorat qilish niyatida ekanini ko‘rsatdi.

Donald TrampEronYadroviy qurolAQSH
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marko Rubio va Donald Tramp Ukraina bo‘yicha qarama-qarshi bayonotlar berdiMarko Rubio va Donald Tramp Ukraina bo‘yicha qarama-qarshi bayonotlar berdi1 noyabr 08:38Tramp Eron bilan mojaro tugasa, neft narxi keskin tushishini aytdiTramp Eron bilan mojaro tugasa, neft narxi keskin tushishini aytdi9 sentabr 07:19AQSH Eronga qarshi barcha bombalarning “onasi”ni qo‘llash rejasini tayyorlab qo‘yganAQSH Eronga qarshi barcha bombalarning “onasi”ni qo‘llash rejasini tayyorlab qo‘ygan16 oktabr 19:19Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosimVens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosim21 avgust 08:14Tramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiTramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdi20 avgust 07:42«Bo‘g‘ib o‘ldirish»: Tramp Eron bilan muzokaralarni butunlay to‘xtatishga buyruq berdi«Bo‘g‘ib o‘ldirish»: Tramp Eron bilan muzokaralarni butunlay to‘xtatishga buyruq berdi19 avgust 08:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi