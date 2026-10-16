Tramp Ukrainadagi urushning boshlanishiga oid sirlarni oshkor qilishga va’da berdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Donald Tramp Ukrainadagi urushning boshlanishiga oid jamoatchilik bilmaydigan ma’lumotlarni oshkor etishini bildirdi.
- Uning so‘zlariga ko‘ra, urush faqat bir tomonlama qaror emas, balki G‘arb siyosatchilari, NATO kengayishi va Kiyev rahbariyati tomonidan yo‘l qo‘yilgan diplomatik xatolar natijasidir.
- Tramp ushbu mojaroni tezroq tugatish va tinchlikka erishishni asosiy maqsad deb biladi.
AQSH prezidenti Donald Tramp Ukrainadagi harbiy mojaroning boshlanish sabablari va asl tafsilotlari yuzasidan yana bir bor bahsli bayonot bilan chiqdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning o‘z lavozimini tark etish vaqti kelganini ta’kidlab kelayotgan Oq uy rahbari tez orada ushbu urush qanday boshlanganiga oid jamoatchilik bilmaydigan ma’lumotlarni oshkor etishini bildirdi.
Trampning so‘zlariga ko‘ra, uning asosiy va qat’iy maqsadi — mazkur qonli ixtilofni tezroq to‘xtatish va tinchlikka erishishdir.
Jurnalistning keskin savoli va Trampning kutilmagan javobi
Oq uyda jurnalistlar bilan muloqot chog‘ida media vakili va prezident o‘rtasida quyidagicha tortishuvli savol-javob kechdi:
Jurnalistning savoli: «Siz Zelenskiyning ketishini xohlayapsiz. Lekin bu urushni aynan Vladimir Putin boshlaganini unutib qo‘ydingizmi?»;
Donald Trampning javobi: «Bilasizmi, men barcha tafsilotlarni yaxshi bilaman, tushunarlimi? Va ma’lum bir payt kelganda, men ularning barchasini rasman oshkor qilaman. Men faqatgina ushbu urushning tugashini istayman».
Siyosiy ma’no: Bayonot ortida nima yotibdi?
Donald Trampning ushbu javobi xalqaro ekspertlar va siyosatshunoslar tomonidan quyidagicha tahlil qilinmoqda:
Mojaroning asl omillari: Tramp urush boshlanishi faqat bir tomonlama qaror emas, balki G‘arb siyosatchilari, NATO kengayishi va Kiyev rahbariyati tomonidan yo‘l qo‘yilgan qator murakkab diplomatik xatolar natijasi ekaniga bir necha bor ishora qilgan;
Bosim vositasi: Kelajakda oshkor qilinishi va’da qilingan «tafsilotlar» Kiyev va uning yevropalik ittifoqchilarini muzokaralar stoliga o‘tirishga majburlash uchun kuchli siyosiy vosita bo‘lishi mumkin;
Tezkor muzokaralar tarafdori: AQSH rahbari o‘tmishdagi aybdorlarni qidirishdan ko‘ra, amaldagi front chizig‘ini muzlatish va tinchlik bitimiga erishishni eng ustuvor vazifa deb hisoblamoqda.
Trampning bunday ochiq ogohlantirishlari Vashingtonning Ukraina inqirozi bo‘yicha strategiyasi yaqin vaqt ichida tubdan o‘zgarishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…