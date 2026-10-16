Tramp Ukrainadagi urushning boshlanishiga oid sirlarni oshkor qilishga va’da berdi (video)

·57·Dunyo
Tramp Ukrainadagi urushning boshlanishiga oid sirlarni oshkor qilishga va’da berdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Donald Tramp Ukrainadagi urushning boshlanishiga oid jamoatchilik bilmaydigan ma’lumotlarni oshkor etishini bildirdi.
  • Uning so‘zlariga ko‘ra, urush faqat bir tomonlama qaror emas, balki G‘arb siyosatchilari, NATO kengayishi va Kiyev rahbariyati tomonidan yo‘l qo‘yilgan diplomatik xatolar natijasidir.
  • Tramp ushbu mojaroni tezroq tugatish va tinchlikka erishishni asosiy maqsad deb biladi.

AQSH prezidenti Donald Tramp Ukrainadagi harbiy mojaroning boshlanish sabablari va asl tafsilotlari yuzasidan yana bir bor bahsli bayonot bilan chiqdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning o‘z lavozimini tark etish vaqti kelganini ta’kidlab kelayotgan Oq uy rahbari tez orada ushbu urush qanday boshlanganiga oid jamoatchilik bilmaydigan ma’lumotlarni oshkor etishini bildirdi.

Trampning so‘zlariga ko‘ra, uning asosiy va qat’iy maqsadi — mazkur qonli ixtilofni tezroq to‘xtatish va tinchlikka erishishdir.

Jurnalistning keskin savoli va Trampning kutilmagan javobi

Oq uyda jurnalistlar bilan muloqot chog‘ida media vakili va prezident o‘rtasida quyidagicha tortishuvli savol-javob kechdi:

  • Jurnalistning savoli: «Siz Zelenskiyning ketishini xohlayapsiz. Lekin bu urushni aynan Vladimir Putin boshlaganini unutib qo‘ydingizmi?»;

  • Donald Trampning javobi: «Bilasizmi, men barcha tafsilotlarni yaxshi bilaman, tushunarlimi? Va ma’lum bir payt kelganda, men ularning barchasini rasman oshkor qilaman. Men faqatgina ushbu urushning tugashini istayman».

Siyosiy ma’no: Bayonot ortida nima yotibdi?

Donald Trampning ushbu javobi xalqaro ekspertlar va siyosatshunoslar tomonidan quyidagicha tahlil qilinmoqda:

  • Mojaroning asl omillari: Tramp urush boshlanishi faqat bir tomonlama qaror emas, balki G‘arb siyosatchilari, NATO kengayishi va Kiyev rahbariyati tomonidan yo‘l qo‘yilgan qator murakkab diplomatik xatolar natijasi ekaniga bir necha bor ishora qilgan;

  • Bosim vositasi: Kelajakda oshkor qilinishi va’da qilingan «tafsilotlar» Kiyev va uning yevropalik ittifoqchilarini muzokaralar stoliga o‘tirishga majburlash uchun kuchli siyosiy vosita bo‘lishi mumkin;

  • Tezkor muzokaralar tarafdori: AQSH rahbari o‘tmishdagi aybdorlarni qidirishdan ko‘ra, amaldagi front chizig‘ini muzlatish va tinchlik bitimiga erishishni eng ustuvor vazifa deb hisoblamoqda.

Trampning bunday ochiq ogohlantirishlari Vashingtonning Ukraina inqirozi bo‘yicha strategiyasi yaqin vaqt ichida tubdan o‘zgarishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Donald TrampVladimir ZelenskiyUkrainadagi harbiy mojaroniNATO
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH, Yevropa va Ukraina urushni qishgacha to‘xtatish rejasini muhokama qildiAQSH, Yevropa va Ukraina urushni qishgacha to‘xtatish rejasini muhokama qildi10 oktabr 21:54Zelenskiyning o‘rnini egallashi mumkin bo‘lgan 4 nafar asosiy nomzod ma’lum qilindiZelenskiyning o‘rnini egallashi mumkin bo‘lgan 4 nafar asosiy nomzod ma’lum qilindi13 oktabr 10:09Zelenskiy kutilmaganda aloqaga chiqib, Tramp e’lon qilgan kelishuvga rozilik bildirdiZelenskiy kutilmaganda aloqaga chiqib, Tramp e’lon qilgan kelishuvga rozilik bildirdi11 oktabr 22:16Trampning hokimiyatni almashtirish chaqirig‘idan keyin Zelenskiy qayerga g‘oyib bo‘ldi?Trampning hokimiyatni almashtirish chaqirig‘idan keyin Zelenskiy qayerga g‘oyib bo‘ldi?11 oktabr 21:26«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildi«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildi11 oktabr 19:11Zelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldiZelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldi11 oktabr 18:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi