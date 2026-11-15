Bayden memuarlarida Zelenskiy haqida nimalar yozgan? Shov-shuvli tafsilotlar fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH sobiq prezidenti Jo Bayden «Menga va’da ber, Amerika» nomli memuarlarida Vladimir Zelenskiy bilan bo‘lgan murakkab muloqotlar hamda Donald Tramp jamoasining Rossiya bilan muzokaralar o‘tkazish bo‘yicha talabini rad etganini bayon qildi.
- Bayden Ukraina rahbarini yopiq suhbatlarda «jahldor va o‘jar» deb ta’riflab, uning aktyorlik o‘tmishini harbiy davrdagi liderlik uchun foydali maktab deb baholadi.
AQSH sobiq prezidenti Jo Bayden o‘zining yangi «Menga va’da ber, Amerika» nomli memuarlarida ukrain rasmiylari va xalqaro siyosatning eng yopiq parda ortidagi voqealariga to‘xtalib o‘tdi. The Wall Street Journal nashri tomonidan e’lon qilingan parchalar jahon mediasida katta rezonans keltirib chiqardi. Kitobda Vladimir Zelenskiyning shaxsiy sifatlari hamda Vashingtondagi siyosiy kurashlar haqida jiddiy bayonotlar berilgan.
Zelenskiy bilan muloqotlar: «Jahldor va o‘jar»
Baydenning xotirlashicha, Vladimir Zelenskiy bilan yuz bergan shaxsiy suhbatlar har doim ham silliq kechmagan. AQSH sobiq rahbari uning muloqot paytida ko‘pincha «jahldor va o‘jar» bo‘lganini, shuningdek, ko‘rsatilayotgan yordam uchun yetarlicha minnatdorchilik bildirmaganini yozgan.
Shu bilan birga, Bayden Zelenskiyning aktyorlik o‘tmishini ham chetlab o‘tmagan. Uning fikricha, Ukraina rahbarining san’at sohasidagi o‘tmishi — xususan, «Studiya 95» rahbarligi, Napoleon obrazi va mashhur «Xalq xizmatkori» serialidagi Vasiliy Goloborodko roli — harbiy mojaro davrida mamlakatni boshqarish uchun o‘ziga xos «ajoyib maktab» vazifasini o‘tagan.
Memuardagi asosiy mavzular
Tafsilotlar va bayonotlar
Jo Baydenning fikri
Zelenskiy yopiq suhbatlarda o‘jarlik qilgani va minnatdorlik ko‘rsatmagani aytilgan
Tramp jamoasining talabi
Saylovdan so‘ng Putin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokara yuritish uchun ruxsat so‘ralgan
Baydenning pozitsiyasi
Ukrainaliklar hisobiga kapitulyatsiya bo‘lishi mumkinligi uchun bu talab rad etilgan
Zelenskiyning o‘tmishi
Aktyorlik faoliyati harbiy davrda liderlik qilish uchun katta maktab bo‘lgani qayd etilgan
Tramp jamoasining maxfiy iltimosi va Baydenning rad javobi
Kitobdagi eng qiziqarli va siyosiy ahamiyatga molik qismlardan biri Donald Trampning 2024 yilgi saylovlardagi g‘alabasidan keyingi voqealarga taalluqlidir. Ma’lum bo‘lishicha, Trampning jamoa a’zolari Baydendan maxfiy xat yoki ruxsat so‘rashgan. Ular Tramp rasman lavozimga kirishishidan oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar olib borishi uchun kart-blansh talab qilishgan.
Biroq Jo Bayden bu taklifni keskin rad etgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday qaror «Ukraina hisobiga bo‘ladigan bir turdagi kapitulyatsiya»ga olib kelishi mumkin edi va u bunga yo‘l qo‘ymaslikni ma’qul ko‘rgan.
Sizningcha, AQSH rahbarlarining memuarlaridagi bu kabi yopiq ma’lumotlarning oshkor etilishi xalqaro munosabatlarga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…