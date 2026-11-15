Bayden memuarlarida Zelenskiy haqida nimalar yozgan? Shov-shuvli tafsilotlar fosh bo‘ldi

2 daqiqa o'qish83
Bayden memuarlarida Zelenskiy haqida nimalar yozgan? Shov-shuvli tafsilotlar fosh bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH sobiq prezidenti Jo Bayden «Menga va’da ber, Amerika» nomli memuarlarida Vladimir Zelenskiy bilan bo‘lgan murakkab muloqotlar hamda Donald Tramp jamoasining Rossiya bilan muzokaralar o‘tkazish bo‘yicha talabini rad etganini bayon qildi.
  • Bayden Ukraina rahbarini yopiq suhbatlarda «jahldor va o‘jar» deb ta’riflab, uning aktyorlik o‘tmishini harbiy davrdagi liderlik uchun foydali maktab deb baholadi.

AQSH sobiq prezidenti Jo Bayden o‘zining yangi «Menga va’da ber, Amerika» nomli memuarlarida ukrain rasmiylari va xalqaro siyosatning eng yopiq parda ortidagi voqealariga to‘xtalib o‘tdi. The Wall Street Journal nashri tomonidan e’lon qilingan parchalar jahon mediasida katta rezonans keltirib chiqardi. Kitobda Vladimir Zelenskiyning shaxsiy sifatlari hamda Vashingtondagi siyosiy kurashlar haqida jiddiy bayonotlar berilgan.

Zelenskiy bilan muloqotlar: «Jahldor va o‘jar»

Baydenning xotirlashicha, Vladimir Zelenskiy bilan yuz bergan shaxsiy suhbatlar har doim ham silliq kechmagan. AQSH sobiq rahbari uning muloqot paytida ko‘pincha «jahldor va o‘jar» bo‘lganini, shuningdek, ko‘rsatilayotgan yordam uchun yetarlicha minnatdorchilik bildirmaganini yozgan.

Shu bilan birga, Bayden Zelenskiyning aktyorlik o‘tmishini ham chetlab o‘tmagan. Uning fikricha, Ukraina rahbarining san’at sohasidagi o‘tmishi — xususan, «Studiya 95» rahbarligi, Napoleon obrazi va mashhur «Xalq xizmatkori» serialidagi Vasiliy Goloborodko roli — harbiy mojaro davrida mamlakatni boshqarish uchun o‘ziga xos «ajoyib maktab» vazifasini o‘tagan.

Memuardagi asosiy mavzular

Tafsilotlar va bayonotlar

Jo Baydenning fikri

Zelenskiy yopiq suhbatlarda o‘jarlik qilgani va minnatdorlik ko‘rsatmagani aytilgan

Tramp jamoasining talabi

Saylovdan so‘ng Putin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokara yuritish uchun ruxsat so‘ralgan

Baydenning pozitsiyasi

Ukrainaliklar hisobiga kapitulyatsiya bo‘lishi mumkinligi uchun bu talab rad etilgan

Zelenskiyning o‘tmishi

Aktyorlik faoliyati harbiy davrda liderlik qilish uchun katta maktab bo‘lgani qayd etilgan

Tramp jamoasining maxfiy iltimosi va Baydenning rad javobi

Kitobdagi eng qiziqarli va siyosiy ahamiyatga molik qismlardan biri Donald Trampning 2024 yilgi saylovlardagi g‘alabasidan keyingi voqealarga taalluqlidir. Ma’lum bo‘lishicha, Trampning jamoa a’zolari Baydendan maxfiy xat yoki ruxsat so‘rashgan. Ular Tramp rasman lavozimga kirishishidan oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar olib borishi uchun kart-blansh talab qilishgan.

Biroq Jo Bayden bu taklifni keskin rad etgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday qaror «Ukraina hisobiga bo‘ladigan bir turdagi kapitulyatsiya»ga olib kelishi mumkin edi va u bunga yo‘l qo‘ymaslikni ma’qul ko‘rgan.

Sizningcha, AQSH rahbarlarining memuarlaridagi bu kabi yopiq ma’lumotlarning oshkor etilishi xalqaro munosabatlarga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari