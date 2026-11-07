Ryuttedan kutilmagan burilish: U Putin va Tramp o‘rtasidagi yaqinlashuvni muhim deb atadi

·94·Dunyo
Ryuttedan kutilmagan burilish: U Putin va Tramp o‘rtasidagi yaqinlashuvni muhim deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • NATO bosh kotibi Mark Ryutte Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va AQSH Prezidenti Donald Tramp o‘rtasidagi munosabatlarni xalqaro xavfsizlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega deb baholadi.
  • U yadroviy zaxiralarga ega ikki davlat yetakchilari o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqotni global barqarorlik va yadroviy urushning oldini olish uchun zarur deb hisoblaydi.

Shimoliy Atlantika alyansi (NATO) bosh kotibi Mark Ryutte Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va AQSH Prezidenti Donald Tramp o‘rtasidagi yaxshi munosabatlar xalqaro xavfsizlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ochiq tan oldi.

Ilgari Moskvaga nisbatan keskin va bosimni kuchaytirishga qaratilgan ritorikasi bilan tanilgan alyans rahbarining bunday bayonoti xalqaro siyosiy kuzatuvchilar uchun kutilmagan hodisa bo‘ldi.

«Yadroviy urushning oldini olish vositasi»: Ryuttening tarixiy qiyosi

NATO bosh kotibi dunyoning ikki yirik yadroviy davlati yetakchilari o‘rtasidagi shaxsiy muloqot nima sababdan zarurligini tarixga nazar tashlab izohladi:

  • Tarixiy parallel: «Bu ikki davlat rahbarlari — hozirgi Tramp va Putin bo‘ladimi yoki 1970 yillardagi Brejnev va Nikson kabi bo‘ladimi — yaxshi aloqalarni saqlab qolishga intilishi juda muhim. Bu xalqaro barqarorlik omilidir», — dedi Ryutte;

  • Tezkor muloqot zarurati: Alyans rahbarining ta’kidlashicha, global maydonda yadroviy to‘qnashuvga olib kelishi mumkin bo‘lgan har qanday anglashilmovchilik yuzaga kelgan taqdirda, ikki prezident zudlik bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘lanib, vaziyatni muhokama qilish imkoniyatiga ega bo‘lishi shart;

  • Yadroviy arsenal mas’uliyati: Ryutte Rossiya va AQSH jahondagi eng ulkan yadroviy zaxiralarga ega davlatlar ekanini yana bir bor eslatib o‘tdi.

Alyans ritorikasidagi ziddiyat va munosabatlarning yumshashi

Mark Ryuttening mazkur pozitsiyasi NATOning rasmiy siyosati fonida alohida e’tiborga loyiq:

  • Rasmiy pozitsiyadagi ziddiyat: Hozirgi kunga qadar NATO Rossiyani o‘zining asosiy potensial xavfi deb bilib, to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuvlarga tayyorgarlik ko‘rayotganini ta’kidlab kelayotgan edi;

  • Munosabatlarning iliqlashishi: Biroq so‘nggi paytlarda Rossiya va AQSH o‘rtasidagi diplomatik aloqalarda ma’lum bir ijobiy siljishlar ko‘zga tashlanmoqda;

  • Ryutte pozitsiyasining o‘zgarishi: Ilgari Rossiyaga qarshi sanksiyalar va bosimlarni kuchaytirishga chaqirib kelgan Ryuttening bu gal diplomatik kanallar va pragmatik aloqalar tarafdori sifatida chiqish qilishi global siyosatda keskinlikni kamaytirishga bo‘lgan ehtiyoj ortayotganini ko‘rsatmoqda.

Mark RyutteNATOVladimir PutinDonald Tramp
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH, Yevropa va Ukraina urushni qishgacha to‘xtatish rejasini muhokama qildiAQSH, Yevropa va Ukraina urushni qishgacha to‘xtatish rejasini muhokama qildi10 oktabr 21:54Rossiya, AQSH va Xitoy yetakchilari noyabrda bir stol atrofida to‘planadimi?Rossiya, AQSH va Xitoy yetakchilari noyabrda bir stol atrofida to‘planadimi?3 noyabr 18:43Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?Xitoyda hayratlanarli ehtiyotkorlik: Qassoblik anjomlari nega qulflab qo‘yilmoqda?3 noyabr 10:03Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»25 iyun 19:31Tramp Ukrainadagi urushning boshlanishiga oid sirlarni oshkor qilishga va’da berdi (video)Tramp Ukrainadagi urushning boshlanishiga oid sirlarni oshkor qilishga va’da berdi (video)16 oktabr 22:59Oq uy va Kiyev orasi sovumoqda: Razvedka ma’lumotlari va Trampning kutilmagan pozitsiyasiOq uy va Kiyev orasi sovumoqda: Razvedka ma’lumotlari va Trampning kutilmagan pozitsiyasi20 oktabr 16:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi