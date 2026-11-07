Ryuttedan kutilmagan burilish: U Putin va Tramp o‘rtasidagi yaqinlashuvni muhim deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- NATO bosh kotibi Mark Ryutte Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va AQSH Prezidenti Donald Tramp o‘rtasidagi munosabatlarni xalqaro xavfsizlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega deb baholadi.
- U yadroviy zaxiralarga ega ikki davlat yetakchilari o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqotni global barqarorlik va yadroviy urushning oldini olish uchun zarur deb hisoblaydi.
Shimoliy Atlantika alyansi (NATO) bosh kotibi Mark Ryutte Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va AQSH Prezidenti Donald Tramp o‘rtasidagi yaxshi munosabatlar xalqaro xavfsizlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ochiq tan oldi.
Ilgari Moskvaga nisbatan keskin va bosimni kuchaytirishga qaratilgan ritorikasi bilan tanilgan alyans rahbarining bunday bayonoti xalqaro siyosiy kuzatuvchilar uchun kutilmagan hodisa bo‘ldi.
«Yadroviy urushning oldini olish vositasi»: Ryuttening tarixiy qiyosi
NATO bosh kotibi dunyoning ikki yirik yadroviy davlati yetakchilari o‘rtasidagi shaxsiy muloqot nima sababdan zarurligini tarixga nazar tashlab izohladi:
Tarixiy parallel: «Bu ikki davlat rahbarlari — hozirgi Tramp va Putin bo‘ladimi yoki 1970 yillardagi Brejnev va Nikson kabi bo‘ladimi — yaxshi aloqalarni saqlab qolishga intilishi juda muhim. Bu xalqaro barqarorlik omilidir», — dedi Ryutte;
Tezkor muloqot zarurati: Alyans rahbarining ta’kidlashicha, global maydonda yadroviy to‘qnashuvga olib kelishi mumkin bo‘lgan har qanday anglashilmovchilik yuzaga kelgan taqdirda, ikki prezident zudlik bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘lanib, vaziyatni muhokama qilish imkoniyatiga ega bo‘lishi shart;
Yadroviy arsenal mas’uliyati: Ryutte Rossiya va AQSH jahondagi eng ulkan yadroviy zaxiralarga ega davlatlar ekanini yana bir bor eslatib o‘tdi.
Alyans ritorikasidagi ziddiyat va munosabatlarning yumshashi
Mark Ryuttening mazkur pozitsiyasi NATOning rasmiy siyosati fonida alohida e’tiborga loyiq:
Rasmiy pozitsiyadagi ziddiyat: Hozirgi kunga qadar NATO Rossiyani o‘zining asosiy potensial xavfi deb bilib, to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy to‘qnashuvlarga tayyorgarlik ko‘rayotganini ta’kidlab kelayotgan edi;
Munosabatlarning iliqlashishi: Biroq so‘nggi paytlarda Rossiya va AQSH o‘rtasidagi diplomatik aloqalarda ma’lum bir ijobiy siljishlar ko‘zga tashlanmoqda;
Ryutte pozitsiyasining o‘zgarishi: Ilgari Rossiyaga qarshi sanksiyalar va bosimlarni kuchaytirishga chaqirib kelgan Ryuttening bu gal diplomatik kanallar va pragmatik aloqalar tarafdori sifatida chiqish qilishi global siyosatda keskinlikni kamaytirishga bo‘lgan ehtiyoj ortayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…