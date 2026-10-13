Zelenskiyning o‘rnini egallashi mumkin bo‘lgan 4 nafar asosiy nomzod ma’lum qilindi

·90·Dunyo
Zelenskiyning o‘rnini egallashi mumkin bo‘lgan 4 nafar asosiy nomzod ma’lum qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp Ukrainada yangi prezident kerakligini ma'lum qildi, bu esa Zelenskiyning siyosiy kelajagi va saylovlar o‘tkazilishi haqidagi savollarni kuchaytirdi.
  • Trampning bu bayonoti Zelenskiyning AQSH va Rossiya o‘rtasidagi dizel kelishuvini tanqid qilishi hamda uning yaqin doiralaridagi korrupsiya mojarolari fonida yangradi.

AQSH prezidenti Donald Tramp Ukrainada davlat rahbarini almashtirish vaqti kelganini ochiq ma’lum qildi. Amerikaning nufuzli Newsweek nashri e’lon qilgan tahliliy maqolada yozilishicha, Oq uy rahbarining ushbu bayonoti rasmiy Kiyevda saylovlar o‘tkazilishi muddati hamda Vladimir Zelenskiyning siyosiy kelajagi atrofidagi savollarni yanada kuchaytirib yubordi.

Zelenskiyning AQSH va Rossiya o‘rtasidagi dizel kelishuvini ochiq tanqid qilishi ortidan Vashingtonning Kiyevga nisbatan bosimi yangi bosqichga chiqdi.

Trampning bayonoti va Vashingtonni g‘azablantirgan omil

Oq uy yetakchisining Ukraina rahbariyatiga qarshi keskin chiqishi tasodifan yangramadi:

  • Ochiq chaqiriq: Tramp shanba kuni bergan bayonotida: «Men Ukrainaning yangi prezidentga ega bo‘lish vaqti keldi, deb hisoblayman», — deya ta’kidladi;

  • Dizel kelishuvi atrofidagi ziddiyat: Eron tomonidan Hurmuz bo‘g‘ozining bloklanishi fonida AQSHda yoqilg‘i narxi keskin ko‘tarilib, noyabr oyidagi oraliq saylovlar arafasida aholiga jiddiy bosim tug‘dirdi. Vashington Rossiyadan millionlab tonna dizel olish bo‘yicha kelishuvga erishgan bir paytda, Zelenskiyning bu bitimga bildirgan qarshiligi Trampning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldi;

  • Korrupsiyaviy bosimlar: Nashr tahlilchilari Zelenskiyning hokimiyat davri uning eng yaqin doiralariga daxldor bo‘lgan korrupsiya mojarolari tufayli jiddiy puturdan ketganini urg‘ulamoqda.

Zelenskiyning o‘rniga ko‘rsatilayotgan 4 nafar asosiy da’vogar

Newsweek jurnali Ukraina siyosiy maydonida amaldagi prezident o‘rnini egallash salohiyatiga ega bo‘lgan to‘rt nafar ta’sirli shaxs nomini keltirdi:

  • Valeriy Zalujniy: Ukraina Qurolli Kuchlarining sobiq bosh qo‘mondoni, ayni paytda mamlakatning Buyuk Britaniyadagi elchisi. U mamlakat armiyasi va aholisi orasida eng yuqori ishonchga ega shaxslardan biri;

  • Kirill Budanov: Bosh razvedka boshqarmasining (GUR) sobiq rahbari, hozirda Prezident ofisini boshqarayotgan kuchli mulozim;

  • Mixail Fyodorov: Raqamli texnologiyalar sohasidagi islohotlari bilan tanilgan sobiq Mudofaa vaziri;

  • Pyotr Poroshenko: Ukrainaning sobiq prezidenti va muxolifatdagi eng tajribali siyosatchi.

Shu bilan birga, «Vremya.ua» nashrining qayd etishicha, Zalujniy ham, Budanov ham hozirga qadar o‘zlarining ochiq prezidentlik ambitsiyalari yoki davlat rahbarligi uchun kurashish rejalari haqida rasman bayonot berishmagan.

Ukrainada saylovlar o‘tkazilishi va hokimiyatning transformatsiyasi endilikda nafaqat mamlakat ichki ishi, balki AQSH va G‘arbning strategik geosiyosati markazidagi asosiy mavzuga aylanib bormoqda.

Donald TrampVladimir ZelenskiyUkrainaning prezidentlik saylavlariValeriy Zalujniy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy kutilmaganda aloqaga chiqib, Tramp e’lon qilgan kelishuvga rozilik bildirdiZelenskiy kutilmaganda aloqaga chiqib, Tramp e’lon qilgan kelishuvga rozilik bildirdi11 oktabr 22:16Trampning hokimiyatni almashtirish chaqirig‘idan keyin Zelenskiy qayerga g‘oyib bo‘ldi?Trampning hokimiyatni almashtirish chaqirig‘idan keyin Zelenskiy qayerga g‘oyib bo‘ldi?11 oktabr 21:26«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildi«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildi11 oktabr 19:11Zelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldiZelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldi11 oktabr 18:41«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?3 oktabr 17:28Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda