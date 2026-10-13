Zelenskiyning o‘rnini egallashi mumkin bo‘lgan 4 nafar asosiy nomzod ma’lum qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp Ukrainada yangi prezident kerakligini ma'lum qildi, bu esa Zelenskiyning siyosiy kelajagi va saylovlar o‘tkazilishi haqidagi savollarni kuchaytirdi.
- Trampning bu bayonoti Zelenskiyning AQSH va Rossiya o‘rtasidagi dizel kelishuvini tanqid qilishi hamda uning yaqin doiralaridagi korrupsiya mojarolari fonida yangradi.
AQSH prezidenti Donald Tramp Ukrainada davlat rahbarini almashtirish vaqti kelganini ochiq ma’lum qildi. Amerikaning nufuzli Newsweek nashri e’lon qilgan tahliliy maqolada yozilishicha, Oq uy rahbarining ushbu bayonoti rasmiy Kiyevda saylovlar o‘tkazilishi muddati hamda Vladimir Zelenskiyning siyosiy kelajagi atrofidagi savollarni yanada kuchaytirib yubordi.
Zelenskiyning AQSH va Rossiya o‘rtasidagi dizel kelishuvini ochiq tanqid qilishi ortidan Vashingtonning Kiyevga nisbatan bosimi yangi bosqichga chiqdi.
Trampning bayonoti va Vashingtonni g‘azablantirgan omil
Oq uy yetakchisining Ukraina rahbariyatiga qarshi keskin chiqishi tasodifan yangramadi:
Ochiq chaqiriq: Tramp shanba kuni bergan bayonotida: «Men Ukrainaning yangi prezidentga ega bo‘lish vaqti keldi, deb hisoblayman», — deya ta’kidladi;
Dizel kelishuvi atrofidagi ziddiyat: Eron tomonidan Hurmuz bo‘g‘ozining bloklanishi fonida AQSHda yoqilg‘i narxi keskin ko‘tarilib, noyabr oyidagi oraliq saylovlar arafasida aholiga jiddiy bosim tug‘dirdi. Vashington Rossiyadan millionlab tonna dizel olish bo‘yicha kelishuvga erishgan bir paytda, Zelenskiyning bu bitimga bildirgan qarshiligi Trampning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldi;
Korrupsiyaviy bosimlar: Nashr tahlilchilari Zelenskiyning hokimiyat davri uning eng yaqin doiralariga daxldor bo‘lgan korrupsiya mojarolari tufayli jiddiy puturdan ketganini urg‘ulamoqda.
Zelenskiyning o‘rniga ko‘rsatilayotgan 4 nafar asosiy da’vogar
Newsweek jurnali Ukraina siyosiy maydonida amaldagi prezident o‘rnini egallash salohiyatiga ega bo‘lgan to‘rt nafar ta’sirli shaxs nomini keltirdi:
Valeriy Zalujniy: Ukraina Qurolli Kuchlarining sobiq bosh qo‘mondoni, ayni paytda mamlakatning Buyuk Britaniyadagi elchisi. U mamlakat armiyasi va aholisi orasida eng yuqori ishonchga ega shaxslardan biri;
Kirill Budanov: Bosh razvedka boshqarmasining (GUR) sobiq rahbari, hozirda Prezident ofisini boshqarayotgan kuchli mulozim;
Mixail Fyodorov: Raqamli texnologiyalar sohasidagi islohotlari bilan tanilgan sobiq Mudofaa vaziri;
Pyotr Poroshenko: Ukrainaning sobiq prezidenti va muxolifatdagi eng tajribali siyosatchi.
Shu bilan birga, «Vremya.ua» nashrining qayd etishicha, Zalujniy ham, Budanov ham hozirga qadar o‘zlarining ochiq prezidentlik ambitsiyalari yoki davlat rahbarligi uchun kurashish rejalari haqida rasman bayonot berishmagan.
Ukrainada saylovlar o‘tkazilishi va hokimiyatning transformatsiyasi endilikda nafaqat mamlakat ichki ishi, balki AQSH va G‘arbning strategik geosiyosati markazidagi asosiy mavzuga aylanib bormoqda.
Izohlar 0
…