Hamkasbini o‘ldirgani uchun umrbod qamalgan mahbus qamoqdan qochdi

·154·Dunyo
Hamkasbini o‘ldirgani uchun umrbod qamalgan mahbus qamoqdan qochdi

AQSHning Tennessi shtatida hamkasbini o‘ldirgani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan 28 yoshli Jeykob Morli qamoqxonadan qochib ketdi. Hozirda politsiya uni qidirmoqda. Bu haqda Associated Press xabar berdi.

Tennessi shtati Jazoni ijro etish departamenti ma’lumotiga ko‘ra, mahbusning yo‘qolgani 26 oktyabr kuni soat 23:30 atrofida aniqlangan. U Tiptonvill shahridagi Northwest Correctional Complex qamoqxonasida jazo o‘tayotgan bo‘lgan.

Kuzatuv kameralari yozuvlarida Morlining qamoqxona kiyimida hududni tark etgani ko‘ringan. Biroq u qo‘riqlanadigan hududdan qanday chiqib ketgani hozircha ma’lum emas. Uni topishga yordam beradigan ma’lumot uchun 2 500 dollargacha mukofot e’lon qilingan.

Morli 2022 yilda hamkasbi Kodi Birchfildni o‘ldirgani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Birchfild bir necha hafta davomida bedarak bo‘lganidan so‘ng, uning jasadi Morlining Karter okrugidagi uyi ostidagi qutidan topilgan.

U qotillikdan tashqari, uyga noqonuniy kirish, dalillarni soxtalashtirish va mol-mulkka zarar yetkazish kabi jinoyatlarda ham aybdor deb topilgan. 2022 yilda politsiyadan qochgan Morli Shimoliy Karolina shtatida qo‘lga olingan edi.

Nashr qayd etishicha, mazkur qamoqxonada ilgari ham mahbuslar va xodimlarga nisbatan zo‘ravonlik holatlari kuzatilgan. 2023 yilgi tekshiruvda esa Tennessi qamoqxonalarida qo‘riqchilar yetishmasligi aniqlangan. O‘sha moliyaviy yilda ushbu muassasadagi qo‘riqchilar shtatining 61 foizi bo‘sh bo‘lgan.

Jeykob MorliTennessiNorthwest Correctional ComplexKodi Birchfild
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldiIkki doza o‘lim dorisidan keyin ham mahbus tirik qoldi1 oktabr 15:22AQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladiAQSHda 16 yil ichida ilk bor bir kunda 3 kishi qatl etiladi13 avgust 14:22Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?17 oktabr 18:59Xitoyda bog‘chadagi bolalarni zaharlagan rahbar umrbod qamaldiXitoyda bog‘chadagi bolalarni zaharlagan rahbar umrbod qamaldi18 oktabr 17:1475 yil qamoqda o‘tirgan AQSHlik mahbus 101 yoshida vafot etdi75 yil qamoqda o‘tirgan AQSHlik mahbus 101 yoshida vafot etdi22 avgust 17:50Trampning maxsus elchisi Minskka shoshilinch yo‘l olmoqda: Jon Koul nimani ko‘zlamoqda?Trampning maxsus elchisi Minskka shoshilinch yo‘l olmoqda: Jon Koul nimani ko‘zlamoqda?10 sentabr 16:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda