Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdi

·96·Jamiyat
Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qizaloqqa nisbatan sodir etilgan jinsiy zo‘ravonlik holati yuzasidan Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva o‘zining keskin munosabatini bildirdi.
  • U bunday vahshiyona jinoyatlar uchun o‘lim jazosi qo‘llanilishi kerakligini ta’kidlab, amaldagi qonunchilikda bu jazo turi mavjud emasligi sababli, pedofiliya va bolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun javobgarlikni maksimal darajada kuchaytirish bo‘yicha qonun loyihasi ishlab chiqilayotg…

Farg‘ona vodiysidagi maktabgacha ta’lim tashkilotida sodir etilgan mudhish va jirkanch jinoyat butun jamoatchilikni larzaga keltirgan bir paytda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva mazkur holat yuzasidan o‘zining shaxsiy Telegram kanali orqali keskin va qat’iy bayonot bilan chiqdi. Ma’lum bo‘lishicha, hududdagi bog‘chalardan birida ombor mudiri sifatida ishlab kelgan shaxs 5 yoshli norasida qizchaga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan. Ushbu fojiadan qattiq g‘azabda ekanini ochiq bildirgan Mirziyoyeva bunday vahshiyona jinoyatlarga nisbatan aslida o‘lim jazosi qo‘llanishi kerakligini alohida qayd etdi.

Amaldagi milliy qonunchilikda oliy jazo ko‘zda tutilmagani bois, pedofiliya va bolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun javobgarlik choralarini maksimal darajada kuchaytirishni nazarda tutuvchi qonunchilik takliflari zudlik bilan ishlab chiqilayotgani ma’lum qilindi. Shuningdek, barcha tegishli huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga zarur topshiriqlar berilib, nafaqat jinoyatni sodir etgan shaxs, balki o‘z beparvoligi bilan mazkur fojiaga yo‘l qo‘ygan va bolani asray olmagan barcha mas’ullar ham qonunning eng og‘ir moddalari bilan javobgarlikka tortilishi ta’kidlandi.

«Oliy jazo talabi, qonunlarga o‘zgartirish va beparvolar javobgarligi»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi

Prezident Administratsiyasi rahbarining munosabatidan eng muhim rasmiy tezislar:

  • «G‘azabim ichimga sig‘may ketdi»: Saida Mirziyoyeva 5 yoshli qizaloqqa nisbatan qilingan qabohatni eshitib, o‘ta keskin va ochiq nafrat bildirdi;

  • O‘lim jazosi zarurligi haqidagi shaxsiy pozitsiya: Rahbar bunday vahshiyona jinoyatlar uchun eng munosib jazo sifatida oliy jazoni ko‘rishini ta’kidladi;

  • Qonunchilikni maksimal darajada kuchaytirish taklifi: Amalda oliy jazo yo‘qligi sababli, jazo muddatlarini keskin og‘irlashtiruvchi yangi qonun loyihasi tayyorlanmoqda;

  • Jinoyatchiga eng og‘ir jazo muqarrarligi: Ish yuzasidan tergov organlariga qat’iy ko‘rsatmalar berilib, pedofil maksimal cheklov bilan jazolanadi;

  • Beparvo mas’ullarning ham jazoga tortilishi: Norasida bolani muhofaza qila olmagan, tizimda beparvolikka yo‘l qo‘ygan bog‘cha mutasaddilari ham qonun oldida javob beradi.

Bolalarga nisbatan zo‘ravonlikka qarshi kurash: Holat va qonunchilik tashabbuslari taqqosi

Fojia tafsilotlari va Saida Mirziyoyeva tomonidan ilgari surilgan qat’iy choralar tasnifi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Sodir etilgan fojia tafsilotlari

Prezident Administratsiyasi rahbarining pozitsiyasi va choralari

Jinoyat obyekti va qurbon

Bog‘cha muhitida 5 yoshli norasida qizaloq

Bolalar daxlsizligini mutlaq himoya qilish davlatning bosh vazifasi

Gumonlanuvchi shaxs

Muassasaning ombor mudiri

Qonun doirasidagi eng og‘ir va murosasiz jazoga tortiladi

Jazo turiga munosabat

Amaldagi jazo choralari (ozodlikdan mahrum etish)

«Bunday vahshiylikka o‘lim jazosi kerak, javobgarlik keskin kuchayadi»

Tizimli o‘zgarishlar

Muayyan bo‘shliqlar va nazoratsizlik

Qonun hujjatlariga o‘zgartirish kiritish bo‘yicha rasmiy taklif tayyorlanmoqda

Muassasa mas’ullari roli

Loqaydlik va bola xavfsizligini ta’minlamaslik

Beparvoligi bilan yo‘l ochgan barcha rahbar va xodimlar ham jazolanadi

Ijro nazorati

Mahalliy darajadagi surishtiruvlar

Oliy rahbariyat tomonidan barcha idoralarga maxsus ko‘rsatma berildi

Huquqiy va ijtimoiy ekspertiza: Nega jazoni kuchaytirish kechiktirib bo‘lmas zarurat?

Huquqshunoslar, kriminologlar va jamoatchilik faollarining xulosalari:

  • «Bolalar xavfsizligiga nisbatan nulinchi toqat»: Maktabgacha ta’lim muassasasi bola uchun eng xavfsiz maskan bo‘lishi shart; bog‘cha hududiga kimlar ishga qabul qilinayotgani, ularning ruhiy holati va sudlanganligini tekshirish tizimi qat’iy nazoratga olinmas ekan, bunday fojialar takrorlanishi xavfi saqlanib qolaveradi;

  • Jazoning muqarrarligi va og‘irlashtirilishi: Voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy jinoyatlar sodir etgan shaxslarga nisbatan hech qanday afv etish, muddatidan oldin shartli ozod qilish yoki jazoni yengillashtirish mexanizmlari qo‘llanmasligi kerak; Saida Mirziyoyevaning qonunchilikni maksimal kuchaytirish tashabbusi aynan shunday huquqiy bo‘shliqlarni to‘liq yopadi;

  • Mas’ullarning shaxsiy javobgarligi: Fojia sodir bo‘lgan joydagi rahbariyat va nazoratchilarga nisbatan ham jinoiy javobgarlik choralarining ko‘rilishi boshqa barcha bog‘cha va maktab rahbarlarini o‘z vazifasiga nisbatan hushyor va mas’uliyatli bo‘lishga majbur qiladi.

Sizningcha, bolalarga nisbatan vahshiyona jinoyat sodir etgan pedofillarga qarshi qonunchilikda qanday eng qat’iy choralar belgilanishi shart? Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalar xavfsizligini kafolatlash uchun yana qanday nazorat tizimlarini joriy etish zarur deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamiyatimizda bolalar huquqlarini muhofaza qilishga qaratilgan ushbu dolzarb maqolani keng baham ko‘ring!

Saida MirziyoyevaFarg‘ona vodiysidagi maktabgacha ta’lim tashkilotida jinoyatpedofiliyabolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»Saida Mirziyoyeva: «O‘zbekiston va Ozarboyjonni abadiy do‘stlik bog‘lab turadi»26 avgust 06:54Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizga nisbatan zo‘ravonlik ishi bo‘yicha munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizga nisbatan zo‘ravonlik ishi bo‘yicha munosabat bildirdiBugun 10:19Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!Saida Mirziyoyeva xalqimizni Mustaqillik bayrami bilan qutladi!1 sentabr 08:15Saida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdi21 iyun 22:28Saida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildiSaida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildi3 avgust 14:25Saida Mirziyoyeva Prezident administratsiyasining “xodim” mushuklarini ko‘rsatdi (video)Saida Mirziyoyeva Prezident administratsiyasining “xodim” mushuklarini ko‘rsatdi (video)3 avgust 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)