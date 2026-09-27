Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qizaloqqa nisbatan sodir etilgan jinsiy zo‘ravonlik holati yuzasidan Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva o‘zining keskin munosabatini bildirdi.
- U bunday vahshiyona jinoyatlar uchun o‘lim jazosi qo‘llanilishi kerakligini ta’kidlab, amaldagi qonunchilikda bu jazo turi mavjud emasligi sababli, pedofiliya va bolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun javobgarlikni maksimal darajada kuchaytirish bo‘yicha qonun loyihasi ishlab chiqilayotg…
Farg‘ona vodiysidagi maktabgacha ta’lim tashkilotida sodir etilgan mudhish va jirkanch jinoyat butun jamoatchilikni larzaga keltirgan bir paytda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva mazkur holat yuzasidan o‘zining shaxsiy Telegram kanali orqali keskin va qat’iy bayonot bilan chiqdi. Ma’lum bo‘lishicha, hududdagi bog‘chalardan birida ombor mudiri sifatida ishlab kelgan shaxs 5 yoshli norasida qizchaga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan. Ushbu fojiadan qattiq g‘azabda ekanini ochiq bildirgan Mirziyoyeva bunday vahshiyona jinoyatlarga nisbatan aslida o‘lim jazosi qo‘llanishi kerakligini alohida qayd etdi.
Amaldagi milliy qonunchilikda oliy jazo ko‘zda tutilmagani bois, pedofiliya va bolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun javobgarlik choralarini maksimal darajada kuchaytirishni nazarda tutuvchi qonunchilik takliflari zudlik bilan ishlab chiqilayotgani ma’lum qilindi. Shuningdek, barcha tegishli huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga zarur topshiriqlar berilib, nafaqat jinoyatni sodir etgan shaxs, balki o‘z beparvoligi bilan mazkur fojiaga yo‘l qo‘ygan va bolani asray olmagan barcha mas’ullar ham qonunning eng og‘ir moddalari bilan javobgarlikka tortilishi ta’kidlandi.
«Oliy jazo talabi, qonunlarga o‘zgartirish va beparvolar javobgarligi»: Bayonotning 5 ta asosiy nuqtasi
Prezident Administratsiyasi rahbarining munosabatidan eng muhim rasmiy tezislar:
«G‘azabim ichimga sig‘may ketdi»: Saida Mirziyoyeva 5 yoshli qizaloqqa nisbatan qilingan qabohatni eshitib, o‘ta keskin va ochiq nafrat bildirdi;
O‘lim jazosi zarurligi haqidagi shaxsiy pozitsiya: Rahbar bunday vahshiyona jinoyatlar uchun eng munosib jazo sifatida oliy jazoni ko‘rishini ta’kidladi;
Qonunchilikni maksimal darajada kuchaytirish taklifi: Amalda oliy jazo yo‘qligi sababli, jazo muddatlarini keskin og‘irlashtiruvchi yangi qonun loyihasi tayyorlanmoqda;
Jinoyatchiga eng og‘ir jazo muqarrarligi: Ish yuzasidan tergov organlariga qat’iy ko‘rsatmalar berilib, pedofil maksimal cheklov bilan jazolanadi;
Beparvo mas’ullarning ham jazoga tortilishi: Norasida bolani muhofaza qila olmagan, tizimda beparvolikka yo‘l qo‘ygan bog‘cha mutasaddilari ham qonun oldida javob beradi.
Bolalarga nisbatan zo‘ravonlikka qarshi kurash: Holat va qonunchilik tashabbuslari taqqosi
Fojia tafsilotlari va Saida Mirziyoyeva tomonidan ilgari surilgan qat’iy choralar tasnifi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Sodir etilgan fojia tafsilotlari
Prezident Administratsiyasi rahbarining pozitsiyasi va choralari
Jinoyat obyekti va qurbon
Bog‘cha muhitida 5 yoshli norasida qizaloq
Bolalar daxlsizligini mutlaq himoya qilish davlatning bosh vazifasi
Gumonlanuvchi shaxs
Muassasaning ombor mudiri
Qonun doirasidagi eng og‘ir va murosasiz jazoga tortiladi
Jazo turiga munosabat
Amaldagi jazo choralari (ozodlikdan mahrum etish)
«Bunday vahshiylikka o‘lim jazosi kerak, javobgarlik keskin kuchayadi»
Tizimli o‘zgarishlar
Muayyan bo‘shliqlar va nazoratsizlik
Qonun hujjatlariga o‘zgartirish kiritish bo‘yicha rasmiy taklif tayyorlanmoqda
Muassasa mas’ullari roli
Loqaydlik va bola xavfsizligini ta’minlamaslik
Beparvoligi bilan yo‘l ochgan barcha rahbar va xodimlar ham jazolanadi
Ijro nazorati
Mahalliy darajadagi surishtiruvlar
Oliy rahbariyat tomonidan barcha idoralarga maxsus ko‘rsatma berildi
Huquqiy va ijtimoiy ekspertiza: Nega jazoni kuchaytirish kechiktirib bo‘lmas zarurat?
Huquqshunoslar, kriminologlar va jamoatchilik faollarining xulosalari:
«Bolalar xavfsizligiga nisbatan nulinchi toqat»: Maktabgacha ta’lim muassasasi bola uchun eng xavfsiz maskan bo‘lishi shart; bog‘cha hududiga kimlar ishga qabul qilinayotgani, ularning ruhiy holati va sudlanganligini tekshirish tizimi qat’iy nazoratga olinmas ekan, bunday fojialar takrorlanishi xavfi saqlanib qolaveradi;
Jazoning muqarrarligi va og‘irlashtirilishi: Voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy jinoyatlar sodir etgan shaxslarga nisbatan hech qanday afv etish, muddatidan oldin shartli ozod qilish yoki jazoni yengillashtirish mexanizmlari qo‘llanmasligi kerak; Saida Mirziyoyevaning qonunchilikni maksimal kuchaytirish tashabbusi aynan shunday huquqiy bo‘shliqlarni to‘liq yopadi;
Mas’ullarning shaxsiy javobgarligi: Fojia sodir bo‘lgan joydagi rahbariyat va nazoratchilarga nisbatan ham jinoiy javobgarlik choralarining ko‘rilishi boshqa barcha bog‘cha va maktab rahbarlarini o‘z vazifasiga nisbatan hushyor va mas’uliyatli bo‘lishga majbur qiladi.
Sizningcha, bolalarga nisbatan vahshiyona jinoyat sodir etgan pedofillarga qarshi qonunchilikda qanday eng qat’iy choralar belgilanishi shart? Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalar xavfsizligini kafolatlash uchun yana qanday nazorat tizimlarini joriy etish zarur deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamiyatimizda bolalar huquqlarini muhofaza qilishga qaratilgan ushbu dolzarb maqolani keng baham ko‘ring!
Izohlar 0
…