Prezident bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish bo‘yicha tarixiy qonunni imzoladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilishga qaratilgan yangi qonun kuchga kirdi, bu qonun 5 ta kodeks va 6 ta qonunga o‘zgartirishlar kiritdi.
- Yangi normalar voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy va jismoniy jinoyatlar uchun jazolarni 25 yildan umrbod ozodlikdan mahrum qilishgacha kuchaytiradi.
- 14 yoshga to‘lmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etganlar uchun javobgarlikka tortish muddati bekor qilindi va jazoni yengillashtirishga yo‘l qo‘yilmaydi.
O‘zbekistonda bolalar huquqlari, erkinliklari hamda ularning hayoti va sog‘lig‘ini zo‘ravonlikning har qanday ko‘rinishidan murosasiz himoya qilishga qaratilgan muhim qonun kuchga kirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan yangi qonun hujjati bilan mamlakatning birdaniga 5 ta kodeksi hamda 6 ta qonuniga qat’iy va keskin o‘zgartirishlar kiritildi.
Yangi normalar orqali voyaga yetmaganlarga, xususan, yosh bolalarga nisbatan sodir etiladigan jinsiy va jismoniy jinoyatlar uchun jazo choralari eng yuqori nuqtagacha kuchaytirildi.
Eng og‘ir jazo: 25 yildan umrbod ozodlikdan mahrum qilishgacha
Qonunchilikka kiritilgan o‘zgartirishlarga ko‘ra, pedofillarga nisbatan jazo siyosati keskinlashtirildi:
Umrbod qamoq jazosi: Bundan buyon 14 yoshga to‘lmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod qamoq jazosi belgilanadi;
Javobgarlikka tortish muddati bekor qilindi: Bu turdagi o‘ta og‘ir jinoyatlar bo‘yicha javobgarlikka tortish muddatida hech qanday cheklov bo‘lmaydi — jinoyatchi necha yil o‘tishidan qat’i nazar, o‘z qilmishi uchun javob beradi;
Jazoni yengillashtirishga yo‘l qo‘yilmaydi: Bolaning o‘limiga sabab bo‘lgan yoki uning taqdirini barbod qilgan jinoyatchilar uchun tayinlangan jazo choralari muddatidan oldin yengillashtirilmaydi yoki kechirilmaydi.
«Bolaga zulm qilgan kimsa jazodan qochib qutula olmaydi»
Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva mazkur qonunning hayotga tatbiq etilishi yuzasidan qat’iy pozitsiyani bildirdi:
Javobgarlik muqarrarligi: «Bolaga zulm qilgan, unga jismoniy yoki ruhiy azob bergan har bir kimsa — u xoh ta’lim muassasasi xodimi bo‘lsin, xoh yaqin qarindoshi — qat’iy javobgarlikka tortiladi», — dedi Saida Mirziyoyeva;
Bola xavfsizligi ustuvor: Voyaga yetmaganlarning xavfsizligi hech qanday shart-sharoit yoki vaziyatlarga bog‘liq bo‘lishi mumkin emas;
Qat’iy ogohlantirish: Bolalar hayoti, sog‘lig‘i va or-nomusiga tajovuz qilgan har qanday kimsa qonun oldida muqarrar va eng qattiq jazoga tortilishi shart.
Ushbu qonun mamlakatda bolalar uchun mutlaqo xavfsiz muhit yaratish va yosh avlodga nisbatan har qanday tajovuzning oldini olishda hal qiluvchi huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…