Prezident bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish bo‘yicha tarixiy qonunni imzoladi

·66·O‘zbekiston
Prezident bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish bo‘yicha tarixiy qonunni imzoladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilishga qaratilgan yangi qonun kuchga kirdi, bu qonun 5 ta kodeks va 6 ta qonunga o‘zgartirishlar kiritdi.
  • Yangi normalar voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy va jismoniy jinoyatlar uchun jazolarni 25 yildan umrbod ozodlikdan mahrum qilishgacha kuchaytiradi.
  • 14 yoshga to‘lmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etganlar uchun javobgarlikka tortish muddati bekor qilindi va jazoni yengillashtirishga yo‘l qo‘yilmaydi.

O‘zbekistonda bolalar huquqlari, erkinliklari hamda ularning hayoti va sog‘lig‘ini zo‘ravonlikning har qanday ko‘rinishidan murosasiz himoya qilishga qaratilgan muhim qonun kuchga kirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan yangi qonun hujjati bilan mamlakatning birdaniga 5 ta kodeksi hamda 6 ta qonuniga qat’iy va keskin o‘zgartirishlar kiritildi.

Yangi normalar orqali voyaga yetmaganlarga, xususan, yosh bolalarga nisbatan sodir etiladigan jinsiy va jismoniy jinoyatlar uchun jazo choralari eng yuqori nuqtagacha kuchaytirildi.

Eng og‘ir jazo: 25 yildan umrbod ozodlikdan mahrum qilishgacha

Qonunchilikka kiritilgan o‘zgartirishlarga ko‘ra, pedofillarga nisbatan jazo siyosati keskinlashtirildi:

  • Umrbod qamoq jazosi: Bundan buyon 14 yoshga to‘lmagan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod qamoq jazosi belgilanadi;

  • Javobgarlikka tortish muddati bekor qilindi: Bu turdagi o‘ta og‘ir jinoyatlar bo‘yicha javobgarlikka tortish muddatida hech qanday cheklov bo‘lmaydi — jinoyatchi necha yil o‘tishidan qat’i nazar, o‘z qilmishi uchun javob beradi;

  • Jazoni yengillashtirishga yo‘l qo‘yilmaydi: Bolaning o‘limiga sabab bo‘lgan yoki uning taqdirini barbod qilgan jinoyatchilar uchun tayinlangan jazo choralari muddatidan oldin yengillashtirilmaydi yoki kechirilmaydi.

«Bolaga zulm qilgan kimsa jazodan qochib qutula olmaydi»

Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva mazkur qonunning hayotga tatbiq etilishi yuzasidan qat’iy pozitsiyani bildirdi:

  • Javobgarlik muqarrarligi: «Bolaga zulm qilgan, unga jismoniy yoki ruhiy azob bergan har bir kimsa — u xoh ta’lim muassasasi xodimi bo‘lsin, xoh yaqin qarindoshi — qat’iy javobgarlikka tortiladi», — dedi Saida Mirziyoyeva;

  • Bola xavfsizligi ustuvor: Voyaga yetmaganlarning xavfsizligi hech qanday shart-sharoit yoki vaziyatlarga bog‘liq bo‘lishi mumkin emas;

  • Qat’iy ogohlantirish: Bolalar hayoti, sog‘lig‘i va or-nomusiga tajovuz qilgan har qanday kimsa qonun oldida muqarrar va eng qattiq jazoga tortilishi shart.

Ushbu qonun mamlakatda bolalar uchun mutlaqo xavfsiz muhit yaratish va yosh avlodga nisbatan har qanday tajovuzning oldini olishda hal qiluvchi huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Shavkat MirziyoyevSaida Mirziyoyevabolalar huquqlari qonuno‘zbekistonda jinsiy zo‘ravonlikga qarshi qonun
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy uchrashuv: Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan yuzma-yuz muloqot qildiTarixiy uchrashuv: Saida Mirziyoyeva AQSH prezidenti Donald Tramp bilan yuzma-yuz muloqot qildi2 oktabr 17:45Andijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqdaAndijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqda27 iyun 22:55Saida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdi21 iyun 22:28Voyaga yetmaganlarni narkojinoyatga jalb qilganlar jazolanadiVoyaga yetmaganlarni narkojinoyatga jalb qilganlar jazolanadi15 iyun 10:50O‘zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT anjumanida tarixiy ma’ruza qildiO‘zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT anjumanida tarixiy ma’ruza qildi1 iyun 20:53Bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish kuchaytiriladi: yangi qonun nimani o‘zgartiradi?Bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish kuchaytiriladi: yangi qonun nimani o‘zgartiradi?1 oktabr 14:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?