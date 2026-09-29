Bolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindi

·82·O‘zbekiston
Bolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 14 yoshga to‘lmagan shaxslarga nisbatan sodir etilgan og‘ir jinsiy zo‘ravonlik jinoyatlari uchun umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan qonun loyihasi birinchi o‘qishda qabul qilindi.
  • Ushbu yangi tartibga ko‘ra, bunday jinoyatlar bo‘yicha javobgarlikka tortish va jazoni o‘tashda da’vo muddati o‘tishi munosabati bilan javobgarlikdan ozod etish normasi butunlay bekor qilinadi.

O‘zbekistonda bolalarni zo‘ravonlikning barcha ko‘rinishlaridan himoya qilish bo‘yicha qonunchilikka misli ko‘rilmagan eng qat’iy va murosasiz normalar kiritilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida bolalar xavfsizligini tubdan kuchaytirishga qaratilgan tarixiy qonun loyihasi birinchi o‘qishda qabul qilindi. «Adolat» SDP fraksiyasi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan ushbu hujjat Jinoyat, Jinoyat-protsessual va Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodekslarga muhim o‘zgartishlarni nazarda tutadi.

Yangi tartibga ko‘ra, 14 yoshga to‘lmagan shaxslarga nisbatan sodir etilgan og‘ir jinsiy zo‘ravonlik jinoyatlari uchun uzoq muddatli yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi taklif etilmoqda. Eng muhimi, bunday vahshiyona jinoyatlar bo‘yicha javobgarlikka tortish va jazoni o‘tashda da’vo muddati o‘tishi munosabati bilan javobgarlikdan ozod etish normasi butunlay bekor qilinadi. Bundan tashqari, jabrlangan bolalarni tergov jarayonida qayta ruhiy shikastlanishdan asrash, pedagoglar va ota-onalarning mas’uliyatini kuchaytirish bo‘yicha qat’iy protsessual kafolatlar belgilanmoqda.

«Umrbod qamoq, da’vo muddatining bekor bo‘lishi va tergov videosi»: Tarixiy qonunning 5 ta asosiy nuqtasi

Oliy Majlisda qabul qilingan bolalar himoyasi to‘g‘risidagi yangi qonun loyihasining eng muhim faktlari:

  • 14 yoshgacha bo‘lganlarga tajovuz uchun umrbod qamoq: 14 yoshga to‘lmagan shaxslarni zo‘rlaganlik uchun uzoq yillik yoki umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilanmoqda;

  • Da’vo muddati tushunchasi yo‘qoladi: Bunday og‘ir jinoyatlarni sodir etganlar uchun vaqt o‘tishi bilan javobgarlikdan yoki jazoni o‘tashdan ozod qilish imkoniyati butunlay chiqarib tashlanadi;

  • So‘roq jarayonini majburiy videoga olish: Jabrlangan bolalarni so‘roq qilish videoyozuv orqali qayd etiladi va ayblanuvchi bilan yuzlashtirishning maxsus, bolani himoyalovchi tartibi joriy qilinadi;

  • Davlat hisobidan bepul advokat va vasiylik: Agar zo‘ravonlik yaqin qarindoshlar tomonidan sodir etilsa, vasiylik organi ishtiroki shart qilinadi hamda bolaga bepul yuridik yordam beriladi;

  • Zo‘ravon pedagoglar bilan shartnoma bekor qilinadi: Bolaga nisbatan zo‘ravonlik sodir etgan ta’lim xodimlari bilan mehnat shartnomasi darhol bekor qilinadi, loqayd mutasaddilar va ota-onalarga javobgarlik kuchaytiriladi.

Bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish bo‘yicha yangi qonunchilik o‘zgarishlari tasnifi

Amaldagi tizim va yangi qabul qilinayotgan qonun loyihasidagi normalar qiyosi:

Yo‘nalish va mezonlar

Ilgari amalda bo‘lgan tartib

Yangi qonun loyihasidagi qat’iy norma

14 yoshgacha bo‘lganlarga jinsiy zo‘ravonlik

Muayyan muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi

Uzoq muddatli yoki UMRBOD ozodlikdan mahrum qilish

Jazodan ozod qilish (Da’vo muddati)

Ma’lum yillar o‘tgach javobgarlik bekor bo‘lishi mumkin edi

Da’vo muddati qo‘llanilmaydi, jazo muqarrar bo‘ladi

Jabrlangan bolani so‘roq qilish tartibi

Odatiy tergov va yuzlashtirish jarayonlari

Majburiy videoyozuv, ayblanuvchidan ajratilgan maxsus yuzlashtirish

Oilaviy zo‘ravonlikda himoya

Umumiy tartibdagi himoya choralari

Vasiylik organining majburiy ishtiroki va bepul davlat advokati

Ta’lim tizimi va pedagoglar mas’uliyati

Ma’muriy jazo yoki oddiy intizomiy choralar

Mehnat shartnomasini darhol bekor qilish va ma’muriy javobgarlik

Bola xavfsizligiga mas’ullarning loqaydligi

Aniq javobgarlik mexanizmlari cheklangan edi

Xavfsizlikni ta’minlamagan shaxslarning harakatsizligi uchun jazo

Huquqiy va kriminologik ekspertiza: Nega umrbod qamoq jazosi jamiyat uchun zarur edi?

Huquqshunoslar, sudyalar, bolalar huquqlari bo‘yicha mutaxassislar va psixologlarning xulosalari:

  • «Pedofiliyaga qarshi yagona samarali qalqon»: 14 yoshga to‘lmagan norasida go‘daklarga nisbatan sodir etilgan jinsiy zo‘ravonlik nafaqat inson erkinligiga, balki bolaning butun hayoti va ruhiyatiga qilingan qasddir; bunday jinoyatchilarni jamiyatdan umrbod izolyatsiya qilish hamda da’vo muddatini qo‘llamaslik — jinoyatchi hech qachon jazodan qochib qutula olmasligi bo‘yicha qat’iy profilaktik signal beradi;

  • «Ikkilamchi psixologik travma»ning oldini olish: Jabrlangan bolalarning avvalgi tergov amaliyotida qayta-qayta so‘roq qilinishi va jinoyatchi bilan yuzma-yuz o‘tirishi ularning ruhiyatini qayta sindirar edi; so‘roqning videoyozuv orqali qayd etilishi va maxsus yuzlashtirish qoidalari bolaning huquqlarini xalqaro insonparvarlik standartlari asosida himoyalaydi;

  • Ta’lim va oila institutida javobgarlik inqilobi: Maktab va bog‘chalarda bolalarga nisbatan qo‘l ko‘targan yoki zo‘ravonlik qilgan xodimlarning tizimdan shartnoma bekor qilinishi orqali chetlatilishi, shuningdek, bola xavfsizligiga mas’ul shaxslarning sukuti va loqaydligi uchun jazo belgilanishi ta’lim muassasalarida bolalar uchun chinakam xavfsiz muhit yaratishga majbur qiladi.

Sizningcha, 14 yoshga to‘lmagan bolalarga nisbatan og‘ir jinsiy zo‘ravonlik sodir etganlarga umrbod qamoq jazosi berilishi va da’vo muddatining bekor qilinishi jamiyatimizda bunday mudhish jinoyatlarga to‘liq chek qo‘ya oladimi? Bolalar xavfsizligini ta’minlashda maktab va ota-onalarning mas’uliyatini yana qaysi yo‘nalishlarda kuchaytirish lozim deb hisoblaysiz? O‘z shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jamiyatimiz kelajagini asrovchi ushbu muhim tarixiy qonun tahlilini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

Oliy Majlisbolalarni zo‘ravonlikumrbod qamoqadolat SDP
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun jazo kuchaytirilishi kutilmoqdaBolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun jazo kuchaytirilishi kutilmoqdaBugun 06:04O‘zbekistonda ish joyida tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi yangi tizim joriy etildiO‘zbekistonda ish joyida tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi yangi tizim joriy etildi22 sentabr 21:24Qonun Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, sud ishi to‘xtaydi — yangi tartibQonun Konstitutsiyaga zid bo‘lsa, sud ishi to‘xtaydi — yangi tartib9 avgust 15:39Mast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiMast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildi10 sentabr 16:10Ajrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydiAjrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydi12 sentabr 08:41O‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladiO‘zbekistonda propiska bo‘yicha katta yangilik: yangi tartib joriy etiladi13 avgust 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi