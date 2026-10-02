O‘zbekistonda pedofillarga nisbatan 25 yilgacha yoki umrbod qamoq jazosi belgilanmoqda!

·31·O‘zbekiston
O‘zbekistonda pedofillarga nisbatan 25 yilgacha yoki umrbod qamoq jazosi belgilanmoqda!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 14 yoshgacha bo‘lgan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan jazo choralari keskin og‘irlashtirilmoqda.
  • Endilikda bunday jinoyatchilar 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi yoki umrbod qamoqqa hukm qilinishi mumkin.
  • Eng muhimi, ushbu jazo choralariga nisbatan hech qanday yengillashtiruvchi mexanizmlar, jumladan, amnistiya yoki shartli ozodlik tatbiq etilmaydi.

O‘zbekistonda bolalar huquqlari va xavfsizligini himoya qilish bo‘yicha qonunchilikka eng qat’iy va murosasiz o‘zgartirishlar kiritilmoqda! Oliy Majlis Senatida bo‘lib o‘tgan muhokamalarda bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan shaxslarga tayinlanadigan jazo choralari keskin og‘irlashtirilishi ma’lum qilindi.

Senator Malika Qodirxonovaning rasmiy bayonotiga ko‘ra, endilikda yosh bolalarga qo‘l cho‘zgan jinoyatchilar 25 yil muddatgacha ozodlikdan mahrum etiladi yoki umrbod qamoqqa hukm qilinadi, eng asosiysi — ularga hech qanday yengillashtiruvchi mexanizmlar tatbiq etilmaydi. Xo‘sh, parlament doirasida qabul qilinayotgan yangi tartiblar nimalarni ko‘zda tutadi?

Murosasiz jazo: Mahkumlar muddatni to‘liq o‘taydi

Senator Malika Qodirxonova jamiyatda katta muhokamalarga sabab bo‘layotgan ushbu o‘ta og‘ir jinoyatlar bo‘yicha yangi talablarni bayon qildi:

  • Jabrlanuvchilar yoshi: Choralar 14 yoshgacha bo‘lgan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan qo‘llaniladi;

  • Og‘ir jazo turlari: Jinoyatchilarga 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod qamoq jazosi tayinlanishi belgilanmoqda;

  • Yengilliklarga mutlaq taqiq: Mahkumlarga nisbatan hech qanday amnistiya yoki jazoni yengillashtirish choralari taqdim etilmaydi;

  • To‘liq o‘tash sharti: Jinoyat sodir etgan shaxslar belgilangan muddatni boshidan oxirigacha to‘liq o‘tashi shart qilib qo‘yilmoqda.

Senatorning rasmiy ogohlantirishi

«Endilikda 14 yoshgacha bo‘lgan bolalarga jinsiy zo‘ravonlik qilganlar 25 yilgacha yoki umrbod qamaladi va ularga hech qanday yengillik berilmaydi, ular jazoni to‘liq o‘taydi», — deya ta’kidladi Senator Malika Qodirxonova.

Mazkur norma jamiyatda bolalarni har qanday tajovuzdan saqlash va bunday og‘ir jinoyatlarning oldini olishda qat’iy to‘siq bo‘lishi kutilmoqda.

Jazo choralarining yangi tartibi (Jadval)

Mezon / Holat

Belgilangan qat’iy tartib

Jabrlanuvchi toifasi

14 yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmagan bolalar

Jazo muddati

25 yilgacha ozodlikdan mahrum etish yoki umrbod qamoq

Yengillik va shartli ozodlik

Mutlaqo berilmaydi

Jazoni o‘tash shakli

Muddat to‘liq va qat’iy ravishda o‘taladi

Rasmiy manba

Senator Malika Qodirxonova

Sizningcha, pedofillarga nisbatan umrbod qamoq va hech qanday yengilliksiz to‘liq jazo tizimining joriy etilishi bolalar xavfsizligini ta’minlash uchun yetarlimi? Bu qat’iy qonunchilik tashabbusiga qanday baho berasiz?

O‘z munosabatingizni pastda izohlarda qoldiring va jamiyatimiz uchun dolzarb bo‘lgan ushbu muhim xabarni yaqinlaringizga Telegram orqali yuboring!

Malika QodirxonovaO‘zbekiston Oliy Majlis Senatibalalar huquqlariumrbod qamoq
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘z farzandini uy va mashina sotib olish evaziga sotishga kelishgan ota-onaga sud hukmi e’lon qilindiO‘z farzandini uy va mashina sotib olish evaziga sotishga kelishgan ota-onaga sud hukmi e’lon qilindi15 sentabr 22:00Bolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindiBolalarga zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq: Qonun loyihasi 1-o‘qishda qabul qilindi29 sentabr 13:47ID kartasiz o‘smirlar taqdiri Senat nazoratiga olindiID kartasiz o‘smirlar taqdiri Senat nazoratiga olindi25 may 22:35Bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish kuchaytiriladi: yangi qonun nimani o‘zgartiradi?Bolalarni zo‘ravonlikdan himoya qilish kuchaytiriladi: yangi qonun nimani o‘zgartiradi?Kecha 14:05Alisher Qodirov: “Mahluq-pedofil qamoqda mehribon bo‘lib qolmaydi”Alisher Qodirov: “Mahluq-pedofil qamoqda mehribon bo‘lib qolmaydi”28 sentabr 11:27Harorat keskin pasayadi: Sovuq havo oqimi yopirilib kelmoqda — tog‘larda qor kutilmoqdaHarorat keskin pasayadi: Sovuq havo oqimi yopirilib kelmoqda — tog‘larda qor kutilmoqdaBugun 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi