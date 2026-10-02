O‘zbekistonda pedofillarga nisbatan 25 yilgacha yoki umrbod qamoq jazosi belgilanmoqda!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda 14 yoshgacha bo‘lgan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan jazo choralari keskin og‘irlashtirilmoqda.
- Endilikda bunday jinoyatchilar 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi yoki umrbod qamoqqa hukm qilinishi mumkin.
- Eng muhimi, ushbu jazo choralariga nisbatan hech qanday yengillashtiruvchi mexanizmlar, jumladan, amnistiya yoki shartli ozodlik tatbiq etilmaydi.
O‘zbekistonda bolalar huquqlari va xavfsizligini himoya qilish bo‘yicha qonunchilikka eng qat’iy va murosasiz o‘zgartirishlar kiritilmoqda! Oliy Majlis Senatida bo‘lib o‘tgan muhokamalarda bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan shaxslarga tayinlanadigan jazo choralari keskin og‘irlashtirilishi ma’lum qilindi.
Senator Malika Qodirxonovaning rasmiy bayonotiga ko‘ra, endilikda yosh bolalarga qo‘l cho‘zgan jinoyatchilar 25 yil muddatgacha ozodlikdan mahrum etiladi yoki umrbod qamoqqa hukm qilinadi, eng asosiysi — ularga hech qanday yengillashtiruvchi mexanizmlar tatbiq etilmaydi. Xo‘sh, parlament doirasida qabul qilinayotgan yangi tartiblar nimalarni ko‘zda tutadi?
Murosasiz jazo: Mahkumlar muddatni to‘liq o‘taydi
Senator Malika Qodirxonova jamiyatda katta muhokamalarga sabab bo‘layotgan ushbu o‘ta og‘ir jinoyatlar bo‘yicha yangi talablarni bayon qildi:
Jabrlanuvchilar yoshi: Choralar 14 yoshgacha bo‘lgan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan qo‘llaniladi;
Og‘ir jazo turlari: Jinoyatchilarga 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish yoki umrbod qamoq jazosi tayinlanishi belgilanmoqda;
Yengilliklarga mutlaq taqiq: Mahkumlarga nisbatan hech qanday amnistiya yoki jazoni yengillashtirish choralari taqdim etilmaydi;
To‘liq o‘tash sharti: Jinoyat sodir etgan shaxslar belgilangan muddatni boshidan oxirigacha to‘liq o‘tashi shart qilib qo‘yilmoqda.
Senatorning rasmiy ogohlantirishi
«Endilikda 14 yoshgacha bo‘lgan bolalarga jinsiy zo‘ravonlik qilganlar 25 yilgacha yoki umrbod qamaladi va ularga hech qanday yengillik berilmaydi, ular jazoni to‘liq o‘taydi», — deya ta’kidladi Senator Malika Qodirxonova.
Mazkur norma jamiyatda bolalarni har qanday tajovuzdan saqlash va bunday og‘ir jinoyatlarning oldini olishda qat’iy to‘siq bo‘lishi kutilmoqda.
Jazo choralarining yangi tartibi (Jadval)
Mezon / Holat
Belgilangan qat’iy tartib
Jabrlanuvchi toifasi
14 yoshgacha bo‘lgan voyaga yetmagan bolalar
Jazo muddati
25 yilgacha ozodlikdan mahrum etish yoki umrbod qamoq
Yengillik va shartli ozodlik
Mutlaqo berilmaydi
Jazoni o‘tash shakli
Muddat to‘liq va qat’iy ravishda o‘taladi
Rasmiy manba
Senator Malika Qodirxonova
Sizningcha, pedofillarga nisbatan umrbod qamoq va hech qanday yengilliksiz to‘liq jazo tizimining joriy etilishi bolalar xavfsizligini ta’minlash uchun yetarlimi? Bu qat’iy qonunchilik tashabbusiga qanday baho berasiz?
O‘z munosabatingizni pastda izohlarda qoldiring va jamiyatimiz uchun dolzarb bo‘lgan ushbu muhim xabarni yaqinlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…