«Puldan ham qimmatroq talab»: 40 yil nohaq qamoqda o‘tirgan Ajamo nimani tanlagan edi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 17 yoshida sodir etmagan qotilligi uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Ajamo 40 yillik qamoqdan so‘ng sud tomonidan to‘liq oqlandi.
- Sudya unga tovon puli sifatida istalgan summani yozishni taklif qilganida, u moddiy boylikdan voz kechdi.
- Ajamo bo‘sh qog‘ozga pul o‘rniga qonunlarni qayta ko‘rib chiqishni va boshqa begunoh insonlar nohaq qamalmasligini ta’minlashni yozib qoldirdi.
Inson taqdiri, adolat va olijanoblik haqidagi ushbu ta’sirli voqea yillar davomida ko‘pchilikni chuqur mushohadaga chorlab keladi. Katta boylik va tovon pulidan voz kechib, boshqalarning kelajagi uchun qayg‘urgan oddiy insonning jasorati har qanday moddiy ne’matdan ustun ekanini ko‘rsatadi.
Umrbod jazo va 40 yillik sinov
Ajamo kambag‘al oilaning yolg‘iz o‘g‘li edi. U endigina 17 yoshga to‘lganida o‘zi umuman sodir etmagan qotillikda nohaq ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilinadi. Yoshligi va butun umrining eng gullagan davrini panjara ortida o‘tkazgan Ajamo oradan naq 40 yil o‘tibgina sud tomonidan to‘liq oqlanadi.
Bo‘sh qog‘oz va sudyaning kutilmagan taklifi
Oqlov hukmi e’lon qilingach, sudya 40 yillik umrini yo‘qotgan insonga adolatni tiklash maqsadida uning oldiga bir varaq bo‘sh qog‘oz qo‘yadi va shunday deydi:
«Ushbu qog‘ozga o‘zingiz istagan istalgan summani yozing — davlat bu pulni sizga darhol to‘lab beradi».
Biroq Ajamo qog‘ozga biror raqam yoki katta mablag‘ miqdorini emas, balki puldan ham qimmatroq bo‘lgan so‘zlarni yozib qoldiradi:
«Sudya, bu qonunlarni qayta ko‘rib chiqing — boshqa Ajamolar nohaq qamalib ketmasligi uchun!»
Voqeaning asosiy mazmuni va ibrati
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Qahramon
Ajamo (kambag‘al oilaning yolg‘iz farzandi)
Hukm chiqarilgan yoshi
17 yosh (qilmagan qotilligi uchun umrbod qamoq jazosi)
Qamoqda o‘tkazgan muddati
40 yil (oradan shuncha vaqt o‘tib sud tomonidan oqlangan)
Sudyaning taklifi
Bo‘sh qog‘ozga istalgan tovon puli miqdorini yozish
Ajamoning javobi
Pul o‘rniga qonunlarni qayta ko‘rib chiqish va boshqa begunoh insonlar nohaq qamalmasligini so‘rash
U o‘z boshidan o‘tkazgan azob-uqubatlarni boshqa biror begunoh inson qayta yashashini istamagani uchun shunday yo‘l tutgan edi. Bu so‘zlar nafaqat sudyani, balki butun jamiyatni larzaga solgan.
Sizningcha, Ajamoning ushbu olijanob qarori va aytgan so‘zlari bugungi kunda adolat va insonparvarlikning eng oliy namunasi deb atashga arziydimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu ibratli hikoyani yaqinlaringizga ham ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…