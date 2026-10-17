Olimlar popkorn hidini taratadigan yangi pomidor yaratishdi

·25·Dunyo
Olimlar popkorn hidini taratadigan yangi pomidor yaratishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoy va Avstraliya olimlari genetik tahrirlash yordamida popkorn hidiga ega bo‘lgan pomidor yaratdi.
  • Tadqiqotchilar SlBADH1 va SlBADH2 genlarini CRISPR/Cas9 texnologiyasi bilan o‘zgartirib, pomidorda 2-atsetil-1-pirrolin (2-AP) molekulasining to‘rt baravardan ko‘proq ko‘payishiga erishdi.
  • Ushbu genetik o‘zgarishlar pomidorning asosiy agronomik xususiyatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatmagan, ya’ni hosildorlik va sifat saqlanib qolgan.

Xitoy va Avstraliya olimlari genetik tahrirlash texnologiyasi yordamida popkorn hidini eslatuvchi xushbo‘y pomidorning ilk namunasini yaratdi. Mutaxassislar ushbu ishlanma sabzavotlarning xushbo‘yligini oshirish va ta’m xususiyatlarini boyitish uchun yangi imkoniyatlar ochishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Pomidor (Solanum lycopersicum) dunyoda eng ko‘p yetishtiriladigan va iste’mol qilinadigan sabzavotlardan biri hisoblanadi. Biroq asrlar davomida hosildorlik, kasalliklarga chidamlilik va mevalarning bir xil ko‘rinishini ta’minlashga qaratilgan seleksiya ishlari uning tabiiy xushbo‘yligini pasaytirgan. Olimlar esa genlarni tahrirlash orqali pomidorning ushbu salohiyatini qayta namoyon etishga muvaffaq bo‘ldi.

Tadqiqotchilar xushbo‘y guruchga popkorn hidini beruvchi 2-atsetil-1-pirrolin (2-AP) molekulasiga e’tibor qaratdi. Ular pomidorning Alisa Craig navidagi SlBADH1 va SlBADH2 genlarini CRISPR/Cas9 texnologiyasi yordamida faoliyatdan chiqardi.

Natijada SlBADH2 genidagi mutatsiya 2-AP miqdorini sezilarli oshirdi. Har ikki gen bir vaqtda faoliyatdan chiqarilganda esa mazkur modda miqdori oddiy pomidorga nisbatan to‘rt baravardan ko‘proq ko‘paydi. Bu ikki gen o‘rtasida o‘zaro ta’sir mavjudligini ko‘rsatdi.

Xitoydagi Syanxu laboratoriyasi professori Shenchun Syuy Journal of Integrative Agriculture jurnalida chop etilgan tadqiqotda olimlar dastlab pomidor genomini o‘rganib, SlBADH1 va SlBADH2 genlarini aniqlaganini ma’lum qildi. Keyin Alisa Craig navida ushbu genlarni alohida va birgalikda faoliyatdan chiqarish bo‘yicha tajribalar o‘tkazildi.

Olim qiz qizil fonda mikroskop orqali pomidor va popkornni o‘rganmoqda.

Muhimi, genetik o‘zgarishlar pomidorning asosiy agronomik xususiyatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatmadi. O‘simlikning gullash vaqti, bo‘yi, meva vazni, eruvchan shakarlar, organik kislotalar va S vitamini miqdorida sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmadi.

Olimlar bu natijani hosildorlikni pasaytirmagan holda pomidor xushbo‘yligini oshirish yo‘lidagi muhim qadam deb baholamoqda. Kelgusida bunday texnologiyalar orqali iste’molchilarning talabiga mos, o‘ziga xos hid va ta’mga ega sabzavot navlarini yaratish mumkin.

Popkorn hidli pomidor barcha iste’molchilarga ham yoqmasligi mumkin. Biroq tadqiqotchilar xushbo‘yligi kuchaytirilgan mahsulotlar qishloq xo‘jaligi bozorida yangi imkoniyatlar yaratishiga ishonmoqda.

Tadqiqot hammuallifi, Syanxu laboratoriyasi dots.nti Pen Chjenning aytishicha, hozirda ushbu xushbo‘ylik xususiyatini tijorat uchun mo‘ljallangan pomidor navlariga o‘tkazish ishlari davom etmoqda. Olimlar bu orqali mahsulotning ta’m xususiyatlarini boyitish, iste’molchilar qiziqishini oshirish va bozor qiymatini ko‘tarishni maqsad qilgan. Mutaxassislar ushbu yondashuvni xushbo‘y guruch navlarini yaratish tajribasiga o‘xshatmoqda.

Syanxu laboratoriyasiAlisa KreygCRISPR/Cas9popkorn hidli pomidor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festivalBir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festival27 avgust 15:30Ispaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiIspaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdi28 avgust 12:04Olimlar yulduzga o‘xshash sirli qora tuynukni aniqladiOlimlar yulduzga o‘xshash sirli qora tuynukni aniqladi13 avgust 17:17Astronomlar g‘ayrioddiy yangi kosmik obyektni aniqladiAstronomlar g‘ayrioddiy yangi kosmik obyektni aniqladi13 avgust 14:33Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)11 avgust 06:08Qozog‘istonda ayol video olish uchun boshiga plastik quvur ulagichini kiyib, uni yecha olmay qoldi (video)Qozog‘istonda ayol video olish uchun boshiga plastik quvur ulagichini kiyib, uni yecha olmay qoldi (video)Bugun 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi