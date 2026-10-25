AQSHda o‘rdak shaklida o‘sgan pomidor yillar o‘tib yana e’tibor markazida bo‘ldi

·67·Dunyo
AQSHda o‘rdak shaklida o‘sgan pomidor yillar o‘tib yana e’tibor markazida bo‘ldi

AQSHning Michigan shtatida yashovchi er-xotinning bog‘ida yetishtirilgan o‘rdak shaklidagi pomidor yillar o‘tib yana internet foydalanuvchilari e’tiborini qozondi. G‘ayrioddiy ko‘rinishga ega sabzavot 2015 yilda topilgan bo‘lsa-da, uning surati hanuz odamlarni hayratda qoldirmoqda.

Voqea qahramonlari — Maunt-Morris shaharchasida istiqomat qiluvchi Mari va Bob Davideklar. 2015 yil sentyabrida Mari bog‘idagi hosilni yig‘ayotgan paytda rezina o‘rdakchani eslatuvchi pomidorga ko‘zi tushgan.

Ayol dastlab uning shaklidan hayratlanganini, yaxshilab qaraganidan keyingina pomidor haqiqatan ham o‘rdakka o‘xshashini anglaganini aytgan. Turmush o‘rtog‘i Bob esa avvaliga bunga ishonmagan. Biroq pomidorni o‘z ko‘zi bilan ko‘rgach, uning o‘rdak yoki hatto tovuqni eslatishini tan olgan.

Ko‘p o‘tmay, noodatiy pomidorning surati mahalliy matbuotda e’lon qilindi. Keyinchalik bu voqea xalqaro nashrlarda ham yoritilib, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Foydalanuvchilar uning yoqimtoy ko‘rinishini tabiatning kichik mo‘jizasi sifatida ta’rifladi.

Er-xotin pomidorni darhol iste’mol qilish o‘rniga, uni imkon qadar uzoqroq saqlashga qaror qilgan. Mari esa bu tasodifiy topilma boshqalarni ham bog‘dorchilikka qiziqtirishiga umid bildirgan.

Mutaxassislar sabzavotlarning noodatiy shakli gul rivojlanishidagi o‘zgarishlar, changlanish jarayoni yoki bir nechta mevaning qisman qo‘shilib o‘sishi sababli yuzaga kelishi mumkinligini ta’kidlaydi. Bunday holatlar kam uchrasa-da, tabiiy jarayon hisoblanadi.

MichiganMari va Bob DavidekG‘ayrioddiy pomidor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

70 dollarlik divan ichidan 43 ming dollar pul topildi70 dollarlik divan ichidan 43 ming dollar pul topildi7 avgust 12:11AQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldiAQSHda xavfli parazit epidemiyasi ilk o‘lim holatlariga olib keldi4 avgust 22:05AQSHda dahshatli oilaviy fojia: erkak rafiqasi va olti farzandini otib o‘ldirdiAQSHda dahshatli oilaviy fojia: erkak rafiqasi va olti farzandini otib o‘ldirdi29 iyul 13:22Olimlar popkorn hidini taratadigan yangi pomidor yaratishdiOlimlar popkorn hidini taratadigan yangi pomidor yaratishdi17 oktabr 20:43Bir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festivalBir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festival27 avgust 15:30Ispaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiIspaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdi28 avgust 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi