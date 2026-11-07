Misrda 22 kilometrlik suv yo‘llariga ega shahar quriladi

·55·Dunyo
Misrda 22 kilometrlik suv yo‘llariga ega shahar quriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Misrning Marsa-Matruh shahri yaqinida 20,6 kvadrat kilometr maydonda 22 kilometrlik suv yo‘llariga ega «Alam al-Roum» nomli yangi shahar barpo etiladi.
  • «Qatari Diar» kompaniyasi buyurtmasi asosida ishlab chiqilgan loyihada turar joylar, sayyohlik majmualari, biznes markazi va xalqaro yaxtalar portini o‘z ichiga olgan infratuzilma qurilishi ko‘zda tutilgan.

Misrning O‘rta Yer dengizi sohilida, Marsa-Matruh shahri yaqinida «Alam al-Roum» nomli yangi shahar barpo etilishi rejalashtirilmoqda. 20,6 kvadrat kilometr maydonni egallaydigan loyiha doirasida 22 kilometrlik suv yo‘llari, zamonaviy turar joylar va sayyohlik majmualari quriladi. Bu haqda «Naked Science» xabar berdi.

Loyihaga ko‘ra, shaharda dengiz bilan tutashgan lagunalar va suv yo‘llari tashkil etiladi. Ular turar joylar hamda jamoat binolari orasidan o‘tib, nafaqat manzaraviy vazifani bajaradi, balki kuchli yomg‘ir paytida to‘planadigan suvlarni yig‘ish va oqizishga ham xizmat qiladi.

Shaharni loyihalashda Misrning shimoliy sohiliga xos iqlim va tabiiy sharoitlar hisobga olingan. Binolar dengizdan esadigan salqin shamol va quyosh nuridan samarali foydalanish imkonini beradigan tarzda quriladi. Shuningdek, dengiz sathining ko‘tarilishi ehtimoli inobatga olinib, shahar hududini dengiz sathidan balandroq joylashtirish rejalashtirilgan.

Qirg‘oqni himoya qilish uchun tabiiy usullardan ham foydalaniladi. Sohil bo‘ylab o‘simliklar ekiladi, yomg‘ir suvlarini yig‘ish va tozalash uchun botqoqlik hududlari tashkil etiladi. Bundan tashqari, qum tepaliklari mustahkamlanib, tabiiy ekotizimlar tiklanadi.

«Qatari Diar» kompaniyasi buyurtmasi asosida ishlab chiqilgan loyihada plyajlar, lagunalar bo‘yidagi turar joylar, mehmonxonalar, dam olish majmualari, golf maydonlari, ta’lim muassasalari va biznes markazi qurilishi ko‘zda tutilgan.

Shaharning asosiy yo‘li keng bulvar bo‘lib, u O‘rta Yer dengizi sohilidagi xalqaro yaxtalar portini shahar ichki qismidagi transport markazi bilan bog‘laydi. Shuningdek, sohil hududida madaniy tadbirlar maydoni, amfiteatr, yaxta klubi, masjid va bozorlar barpo etiladi. Loyiha mualliflari shaharni yil davomida sayyohlar tashrif buyuradigan madaniyat va turizm markaziga aylantirishni maqsad qilgan.

Qurilishning birinchi bosqichi 2030 yilda boshlanishi kutilmoqda. Dastlab to‘rt kvadrat kilometr maydon o‘zlashtirilib, plyajlar, ochiq dengiz bilan tutashgan lagunalar va shahar markazida yaxtalar porti quriladi.

Ma’lumot uchun, Misr so‘nggi yillarda yangi shaharlar barpo etishga ham alohida e’tibor qaratmoqda. Jumladan, Qohiraning sharqiy qismida yangi ma’muriy poytaxt qurilishi boshlangan. Uning dastlabki loyihasi «SOM» me’morlik byurosi tomonidan ishlab chiqilgan, keyinchalik esa «Dar al-Handasah Shair & Partners» xalqaro konsalting kompaniyasi tomonidan takomillashtirilgan.

Alam al-RoumMarsa-MatruhQatari DiarMisr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaMisrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirda11 sentabr 00:06Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)21 sentabr 10:47Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?Belarus Polsha va Litva chegarasiga qo‘shin tashladi: NATOning «axilles tovoni» qurshovdami?17 sentabr 14:50Quyoshda 500 ming kilometrlik ulkan portlash yuz berdi — Yerliklarni nima kutmoqda?Quyoshda 500 ming kilometrlik ulkan portlash yuz berdi — Yerliklarni nima kutmoqda?30 oktabr 14:28Misrda mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiMisrda mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindi6 sentabr 10:39Misrda «Forsaj» uslubida 100 kgdan ortiq tovuq o‘g‘irlandi (video)Misrda «Forsaj» uslubida 100 kgdan ortiq tovuq o‘g‘irlandi (video)30 avgust 03:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi