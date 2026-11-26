Ko‘zlari kungaboqarni eslatadigan noodatiy qush tabiat ixlosmandlarini hayratga solmoqda!
Afrikada uchraydigan oq tojli dubulg‘ali qirqchi (Prionops plumatus) o‘zining g‘ayrioddiy tashqi ko‘rinishi bilan boshqa qushlardan ajralib turadi. Ayniqsa, ko‘zlari atrofidagi sariq va to‘q sariq rangli, gulbargsimon teri tuzilmalari unga xuddi kungaboqar ko‘zlari bordek taassurot beradi.
Qushning ko‘zga tashlanadigan bu bezaklari gul yoki pat emas, balki terisining tabiiy tuzilmasidir. Uning qora-oq rangli patlari va boshidagi oppoq toj esa o‘ziga xos qiyofasini yanada yaqqol namoyon etadi.
Oq tojli dubulg‘ali qirqchilar odatda kichik guruhlar bo‘lib harakatlanadi. Ularni Afrikaning savannalari, ochiq o‘rmonzorlari va butazorlarida uchratish mumkin. Asosan hasharotlar va boshqa mayda umurtqasiz jonivorlar bilan oziqlanadigan bu qushlar daraxtlar orasida chaqqon harakatlanishi bilan ham ajralib turadi.
Ushbu turning eng muhim belgisi — ko‘zlari atrofidagi yorqin sariq teri halqalari va boshidagi oq tojidir. Aynan shu noodatiy ranglar uyg‘unligi uni qushlar olamidagi o‘ziga xos vakillardan biriga aylantirgan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…