Tennis to‘pi uchayotgan chaykaga tegib ketdi — qushning keyingi holati hayratga soldi (video)

·47·Dunyo
Tennis to‘pi uchayotgan chaykaga tegib ketdi — qushning keyingi holati hayratga soldi (video)

Avstraliyadagi tennis o‘yini vaqtida kutilmagan hodisa yuz berdi. O‘yinchining zarbasi bilan uchib kelgan tennis to‘pi kort ustidan uchib o‘tayotgan chaykaga tegib, qushning maydonga qulashiga sabab bo‘ldi.

Hodisa aks etgan videoda to‘p qushga tekkanidan so‘ng uning kortga tushgani, oradan ko‘p o‘tmay esa boshqa chaykalar uning yoniga yaqinlashgani ko‘rinadi.

Keyinchalik tarqalgan boshqa videoda esa chaykaning o‘rnidan turib, kort bo‘ylab yurgani aks etgan. Videoni tarqatgan akkaunt ma’lumotiga ko‘ra, qush zarbadan keyin o‘ziga kelgan.

Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilarning turli munosabatlariga sabab bo‘lmoqda.

Avstraliya tennisiqushto‘psport insidentlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Paragvayda kuchli bo‘ron: osmondan tennis to‘pidek do‘l yog‘diParagvayda kuchli bo‘ron: osmondan tennis to‘pidek do‘l yog‘di4 oktabr 18:30Narkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldiNarkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldi13 sentabr 23:08Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?28 avgust 17:11Robotlar Nadal va Federer uslubida tennis o‘ynay boshladi (video)Robotlar Nadal va Federer uslubida tennis o‘ynay boshladi (video)22 avgust 19:29Tug‘ruqqa 45 daqiqa qolganda homiladorligini bilgan ayol hammani hayratga soldiTug‘ruqqa 45 daqiqa qolganda homiladorligini bilgan ayol hammani hayratga soldi23 iyul 14:20Xitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldiXitoyda robot tilanchilik qildi: uning iltimosi hayratga soldi15 avgust 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?