Ballak 50 yoshida 26 yoshli modelga uylanmoqda: To‘y Lazur sohili yoki qasrda bo‘ladi!

·8·Dunyo
Ballak 50 yoshida 26 yoshli modelga uylanmoqda: To‘y Lazur sohili yoki qasrda bo‘ladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya futboli afsonasi Mixael Ballak, 50 yoshida, o‘zidan 24 yosh kichik, 26 yoshli model va tadbirkor Sofiya Shnayderxan bilan turmush qurishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
  • Juftlik to‘yni 2027 yilning bahori yoki yozida o‘tkazishni rejalashtirmoqda va buning uchun Portugaliyadagi qasr yoki Lazur sohilidagi villa kabi to‘rtta hashamatli joyni ko‘rib chiqmoqda.

Germaniya futboli afsonasi, «Bayer», «Bavariya» va «Chelsi» klublarining sobiq sardori hamda yarimhimoyachisi Mixael Ballak ikkinchi bor oila qurishga qaror qildi. Germaniyaning nufuzli Bild nashri xabariga ko‘ra, 50 yoshli sobiq futbol yulduzi o‘zidan 24 yosh kichik bo‘lgan 26 yoshli model va tadbirkor Sofiya Shnayderxan bilan rasman unashtirilgan. Ma’lum bo‘lishicha, Ballak sevgilisiga bundan ikki oy muqaddam ta’til chog‘ida turmush qurish taklifini bildirgan.

To‘rt yildan buyon munosabatda bo‘lgan juftlik to‘y marosimiga faol tayyorgarlik ko‘rmoqda va tantanani 2027 yilning bahori yoki yozida o‘tkazishni rejalashtirmoqda. Hozirda to‘y marosimini tashkil etish uchun to‘rtta hashamatli lokatsiya, jumladan, Ballakning Portugaliyadagi qasri hamda Lazur sohilidagi elitar villa jiddiy ko‘rib chiqilmoqda.

«24 yoshli farq, 4 yillik muhabbat va 4 ta elitar qasr»: To‘y tafsilotlarining 5 ta asosiy nuqtasi

Mixael Ballak va Sofiya Shnayderxanning shov-shuvli unashtiruvi bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:

  • 50 yosh va 26 yoshli model: Germaniya milliy jamoasining sobiq sardori o‘zidan 24 yosh kichik mashhur model Sofiya Shnayderxan bilan unashtirildi;

  • Ta’tildagi rasmiy taklif: Ballak Sofiyaning qo‘lini taxminan ikki oy avval, birgalikdagi ta’til davomida so‘ragan;

  • 4 yillik sinovdan o‘tgan munosabat: Juftlik 4 yildan buyon birga bo‘lib, to‘y 2027 yil bahori yoki yozida o‘tkazilishi rejalashtirilgan;

  • To‘rtta hashamatli tanlov manzili: Myunxen yaqini, Shtarnberg ko‘li bo‘yi, Ballakning Portugaliyadagi qasri yoki Fransiya Lazur sohilidagi Kap-Ferra villasi tanlanmoqda;

  • Noyerlar oilasi bilan yaqinlik: Sofiya «Bavariya» posboni Manuel Noyerning rafiqasi Anika Noyerning eng yaqin dugonasi hisoblanadi.

Mixael Ballak va Sofiya Shnayderxan to‘yi bo‘yicha asosiy parametrlar taqqosi

Juftlikning to‘y tayyorgarligi va ko‘rib chiqilayotgan elitar manzillar tasnifi:

Tahlil mezonlari va parametrlar

Rasmiy tafsilotlar va ko‘rsatkichlar

Juftlikning yoshi va farqi

Mixael Ballak (50 yosh) — Sofiya Shnayderxan (26 yosh) / 24 yosh farq

Munosabatlar davomiyligi

4 yildan beri barqaror davom etmoqda

Rejalashtirilgan to‘y sanasi

2027 yilning bahori yoki yozi

Asosiy tanlov lokatsiyalari (Germaniya)

Myunxen shahri atrofi yoki mashhur Shtarnberg ko‘li qirg‘og‘i

Xalqaro hashamatli variantlar

Ballakning Portugaliyadagi shaxsiy qasri yoki Fransiyaning Lazur sohili

Fransiyadagi oilaviy mulk

Sofiya oilasiga qarashli Kap-Ferra qoyasidagi dengiz manzarali villa

Elitar doira va do‘stlar

Manuel Noyer va uning rafiqasi Anika Noyer boshchiligidagi yulduzlar

Shou-biznes va futbol elitasi ekspertizasi: Nega bu unashtiruv Yevropa OAV diqqat markazida?

Yevropaning yetakchi tabloidlari, sport nashrlari va mashhurlar hayotini yorituvchi tahlilchilarning xulosalari:

  • «Og‘ir yo‘qotishdan so‘ng topilgan yangi baxt»: 2021 yilda o‘g‘li Emilioning fojiali halokatidan so‘ng chuqur qayg‘uga botgan afsonaviy futbolchi uchun Sofiya bilan munosabatlar haqiqiy ruhiy najot bo‘ldi; OAV Ballakning yana hayotga va katta ijtimoiy tadbirlarga qaytganini katta iliqlik bilan baholamoqda;

  • Lazur sohili va Kap-Ferra omili: Fransiya janubidagi Kap-Ferra qoyasi dunyo milliarderlari va eng nufuzli shaxslarning maskani sanaladi; to‘yning aynan mana shunday muhitda yoki Portugaliya qasrida o‘tkazilishi tadbirni 2027 yilning eng hashamatli sport-elita to‘ylaridan biriga aylantirishi kutilmoqda;

  • «Bavariya» yulduzlarining jipsligi: Sofiya Shnayderxanning Anika Noyer bilan qadrdon dugonaligi nemis futboli elitasi o‘zaro juda yaqin va mustahkam aloqada ekanini yana bir bor isbotlaydi; bu esa to‘yga Bundestim va «Bavariya»ning ko‘plab afsonalari tashrif buyurishini kafolatlaydi.

Sizningcha, 24 yoshlik farqqa ega bo‘lgan bunday nikohlar muhabbatning yosh tanlamasligini ko‘rsatadimi yoki jamiyatda hali ham bahsli mavzu bo‘lib qolaveradimi? Ballak to‘yni qayerda o‘tkazishi kerak deb hisoblaysiz: bashang Lazur sohilidami yoki Portugaliyadagi tarixiy qasrida?

O‘z shaxsiy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda nemis futboli afsonasining shaxsiy hayotiga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli yangilikni do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Mixael BallakSofiya ShnayderxanBavariyaKap-Ferra
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘p4 avgust 17:46Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi9 sentabr 19:13Yana oila qurdi: Roberto Karlosning rafiqasi kim va to‘y qachon bo‘lib o‘tgan?Yana oila qurdi: Roberto Karlosning rafiqasi kim va to‘y qachon bo‘lib o‘tgan?18 avgust 08:00Isroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldiIsroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldi17 avgust 11:16Parijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiParijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandi13 avgust 17:59Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda3 avgust 22:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota