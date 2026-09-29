Ballak 50 yoshida 26 yoshli modelga uylanmoqda: To‘y Lazur sohili yoki qasrda bo‘ladi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya futboli afsonasi Mixael Ballak, 50 yoshida, o‘zidan 24 yosh kichik, 26 yoshli model va tadbirkor Sofiya Shnayderxan bilan turmush qurishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
- Juftlik to‘yni 2027 yilning bahori yoki yozida o‘tkazishni rejalashtirmoqda va buning uchun Portugaliyadagi qasr yoki Lazur sohilidagi villa kabi to‘rtta hashamatli joyni ko‘rib chiqmoqda.
Germaniya futboli afsonasi, «Bayer», «Bavariya» va «Chelsi» klublarining sobiq sardori hamda yarimhimoyachisi Mixael Ballak ikkinchi bor oila qurishga qaror qildi. Germaniyaning nufuzli Bild nashri xabariga ko‘ra, 50 yoshli sobiq futbol yulduzi o‘zidan 24 yosh kichik bo‘lgan 26 yoshli model va tadbirkor Sofiya Shnayderxan bilan rasman unashtirilgan. Ma’lum bo‘lishicha, Ballak sevgilisiga bundan ikki oy muqaddam ta’til chog‘ida turmush qurish taklifini bildirgan.
To‘rt yildan buyon munosabatda bo‘lgan juftlik to‘y marosimiga faol tayyorgarlik ko‘rmoqda va tantanani 2027 yilning bahori yoki yozida o‘tkazishni rejalashtirmoqda. Hozirda to‘y marosimini tashkil etish uchun to‘rtta hashamatli lokatsiya, jumladan, Ballakning Portugaliyadagi qasri hamda Lazur sohilidagi elitar villa jiddiy ko‘rib chiqilmoqda.
«24 yoshli farq, 4 yillik muhabbat va 4 ta elitar qasr»: To‘y tafsilotlarining 5 ta asosiy nuqtasi
Mixael Ballak va Sofiya Shnayderxanning shov-shuvli unashtiruvi bo‘yicha eng muhim rasmiy faktlar:
50 yosh va 26 yoshli model: Germaniya milliy jamoasining sobiq sardori o‘zidan 24 yosh kichik mashhur model Sofiya Shnayderxan bilan unashtirildi;
Ta’tildagi rasmiy taklif: Ballak Sofiyaning qo‘lini taxminan ikki oy avval, birgalikdagi ta’til davomida so‘ragan;
4 yillik sinovdan o‘tgan munosabat: Juftlik 4 yildan buyon birga bo‘lib, to‘y 2027 yil bahori yoki yozida o‘tkazilishi rejalashtirilgan;
To‘rtta hashamatli tanlov manzili: Myunxen yaqini, Shtarnberg ko‘li bo‘yi, Ballakning Portugaliyadagi qasri yoki Fransiya Lazur sohilidagi Kap-Ferra villasi tanlanmoqda;
Noyerlar oilasi bilan yaqinlik: Sofiya «Bavariya» posboni Manuel Noyerning rafiqasi Anika Noyerning eng yaqin dugonasi hisoblanadi.
Mixael Ballak va Sofiya Shnayderxan to‘yi bo‘yicha asosiy parametrlar taqqosi
Juftlikning to‘y tayyorgarligi va ko‘rib chiqilayotgan elitar manzillar tasnifi:
Tahlil mezonlari va parametrlar
Rasmiy tafsilotlar va ko‘rsatkichlar
Juftlikning yoshi va farqi
Mixael Ballak (50 yosh) — Sofiya Shnayderxan (26 yosh) / 24 yosh farq
Munosabatlar davomiyligi
4 yildan beri barqaror davom etmoqda
Rejalashtirilgan to‘y sanasi
2027 yilning bahori yoki yozi
Asosiy tanlov lokatsiyalari (Germaniya)
Myunxen shahri atrofi yoki mashhur Shtarnberg ko‘li qirg‘og‘i
Xalqaro hashamatli variantlar
Ballakning Portugaliyadagi shaxsiy qasri yoki Fransiyaning Lazur sohili
Fransiyadagi oilaviy mulk
Sofiya oilasiga qarashli Kap-Ferra qoyasidagi dengiz manzarali villa
Elitar doira va do‘stlar
Manuel Noyer va uning rafiqasi Anika Noyer boshchiligidagi yulduzlar
Shou-biznes va futbol elitasi ekspertizasi: Nega bu unashtiruv Yevropa OAV diqqat markazida?
Yevropaning yetakchi tabloidlari, sport nashrlari va mashhurlar hayotini yorituvchi tahlilchilarning xulosalari:
«Og‘ir yo‘qotishdan so‘ng topilgan yangi baxt»: 2021 yilda o‘g‘li Emilioning fojiali halokatidan so‘ng chuqur qayg‘uga botgan afsonaviy futbolchi uchun Sofiya bilan munosabatlar haqiqiy ruhiy najot bo‘ldi; OAV Ballakning yana hayotga va katta ijtimoiy tadbirlarga qaytganini katta iliqlik bilan baholamoqda;
Lazur sohili va Kap-Ferra omili: Fransiya janubidagi Kap-Ferra qoyasi dunyo milliarderlari va eng nufuzli shaxslarning maskani sanaladi; to‘yning aynan mana shunday muhitda yoki Portugaliya qasrida o‘tkazilishi tadbirni 2027 yilning eng hashamatli sport-elita to‘ylaridan biriga aylantirishi kutilmoqda;
«Bavariya» yulduzlarining jipsligi: Sofiya Shnayderxanning Anika Noyer bilan qadrdon dugonaligi nemis futboli elitasi o‘zaro juda yaqin va mustahkam aloqada ekanini yana bir bor isbotlaydi; bu esa to‘yga Bundestim va «Bavariya»ning ko‘plab afsonalari tashrif buyurishini kafolatlaydi.
Sizningcha, 24 yoshlik farqqa ega bo‘lgan bunday nikohlar muhabbatning yosh tanlamasligini ko‘rsatadimi yoki jamiyatda hali ham bahsli mavzu bo‘lib qolaveradimi? Ballak to‘yni qayerda o‘tkazishi kerak deb hisoblaysiz: bashang Lazur sohilidami yoki Portugaliyadagi tarixiy qasrida?
O‘z shaxsiy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda nemis futboli afsonasining shaxsiy hayotiga bag‘ishlangan ushbu shov-shuvli yangilikni do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…