Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?

·0·Dunyo
Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?

Janubiy Amerikaning zich tropik botqoqliklarida qushlar olamining haqiqiy «yakkashoxi» yashaydi. Boshidagi antiqa shoxi tufayli afsonaviy jonzotlarni eslatuvchi ushbu noyob mavjudot ilm-fanda shoxdor baqiroq (Anhima cornuta) deb ataladi. Bu yer yuzidagi boshida bunday o‘simtasi bo‘lgan yagona qush turi hisoblanadi.

Qora patlar, tovuqnikiga o‘xshash tumshuq va peshonasidan tikka bo‘lib chiqib turgan sarg‘ish-oq shox ushbu qushga o‘zgacha va haybatli ko‘rinish bag‘ishlaydi.

Boshdagi 15 santimetrlik shox: Qurolmi yoki bezak?

Shoxdor baqiroqning eng ajralib turuvchi belgisi — peshonasidagi uzunligi taxminan 15 santimetr (6 dyuym) keladigan o‘simtadir:

  • Shoxning tuzilishi: Anatomik jihatdan u haqiqiy shox emas (haqiqiy shoxlar suyak va keratindan iborat bo‘ladi), balki egiluvchan tog‘aydan tashkil topgan;

  • Jangda nega ishlatilmaydi: Ushbu «shox» bosh suyagiga juda bo‘sh birikkan va osongina sinib tushishi mumkin. Keyinchalik u qayta o‘sib chiqsa-da, qush undan qurol sifatida emas, balki faqat dekorativ (chiroy) maqsadida foydalanadi.

Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?

Qanotlardagi haqiqiy qurol va qonli janglar

Himoya va hudud uchun kurashda shoxdor baqiroq butunlay boshqa «qurol arsenali»ni ishga soladi:

  • Qanotdagi o‘tkir xanjarlar: Qushning qanotlarida uzunligi 2 dan 5 santimetrgacha bo‘lgan o‘ta o‘tkir suyak nashtarlari (shporalar) mavjud;

  • Ayovsiz to‘qnashuvlar: Erkak qushlar o‘z hududini begonalardan himoya qilishda bir-biriga aynan shu nayzalar bilan hujum qiladi. Ko‘pincha bu janglar shu qadar keskin kechadiki, mag‘lub bo‘lgan raqibning ko‘kragiga singan nashtarlar qadalib qolgan holatlar kuzatiladi.

Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?

Gurillash, ogohlantirish signali va uchganda chiqadigan qarsillagan ovoz

Ushbu jonzotning «baqiroq» nomini olishi ham bejiz emas:

  • «Mo-ku-ka» signali: U karnay ovozidek jarangdor va g‘oznikiga o‘xshash baland tovushlar chiqaradi. Uning eng mashhur «mo-ku-ka» hayqirig‘i boshqa qushlarni yaqinlashayotgan yirtqichdan ogohlantirish vazifasini bajaradi;

  • Tanadagi havo xaltachalari: Qushning terisi va suyaklari ichida ko‘plab mayda havo pufakchalari mavjud bo‘lib, bu uning vaznini yengillashtiradi. Ba’zan u parvozga ko‘tarilayotganda barcha havo xaltachalari bir vaqtda siqilib, atrofga dahshatli qarsillagan tovush (shovqin) taratadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jonli efirdagi qotillik: Sezar Gastelum nega o‘ldirilgan edi? Qotillar fosh bo‘ldiJonli efirdagi qotillik: Sezar Gastelum nega o‘ldirilgan edi? Qotillar fosh bo‘ldiBugun, 16:43Endi Bank of America: Nega dunyo banklari Epshteyn ishi bo‘yicha millionlab dollar to‘lamoqda?Endi Bank of America: Nega dunyo banklari Epshteyn ishi bo‘yicha millionlab dollar to‘lamoqda?Bugun, 16:30O‘lim yoqasidagi erkak odatlarini o‘zgartirib, hayotini saqlab qoldiO‘lim yoqasidagi erkak odatlarini o‘zgartirib, hayotini saqlab qoldiBugun, 14:5851 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdiBugun, 13:20Nyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldiNyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldiBugun, 12:58Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Bugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi