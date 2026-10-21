Shifokorlar bir ayolning tizzasidan yuzlab oltin iplarni aniqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Janubiy Koreyada osteoartritdan aziyat chekkan 65 yoshli ayolning tizza bo‘g‘imlaridan rentgen tekshiruvi orqali yuzlab mayda oltin iplar aniqlandi.
- Bemor an’anaviy tibbiy muolajalar yordam bermagach, og‘riqni qoldirish maqsadida muqobil tibbiyotning oltin iplar bilan akupunktura usuliga murojaat qilgan.
- Biroq bu muolaja kutilgan natijani bermay, aksincha, og‘riqlarning yanada kuchayishiga va organizmda turli xavflarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan.
Janubiy Koreyada shifokorlar tizza bo‘g‘imlaridagi osteoartritni davolayotgan 65 yoshli ayolning oyoqlarida sof oltindan tayyorlangan yuzlab mayda iplarni aniqladi. Ma’lum bo‘lishicha, ayol og‘riqni yengillashtirish maqsadida muqobil tibbiyot usuli — oltin iplar bilan akupunktura muolajasidan foydalangan. Biroq bu usul uning ahvolini yaxshilash o‘rniga, og‘riqlarni yanada kuchaytirgan.
Og‘riq qoldiruvchi dorilar yordam bermagan
Ismi oshkor etilmagan bemor tizzalaridagi osteoartrit tufayli uzoq vaqt davomida kuchli og‘riq va bo‘g‘imlar qotib qolishidan aziyat chekkan. Shifokorlar unga og‘riq qoldiruvchi vositalar, nosteroid yallig‘lanishga qarshi dorilar va hatto bevosita tizza bo‘g‘imlariga steroid in’eksiyalarini buyurishgan.
Biroq ushbu muolajalarning hech biri ayolga og‘riqsiz va odatdagidek hayot kechirish imkonini beradigan darajada yordam bermagan. Buning ustiga, dorilar nojo‘ya ta’sirlarni ham keltirib chiqargan. Jumladan, bemor qorin sohasida kuchli og‘riqni his qilgan.
Shundan so‘ng u muqobil tibbiyot usullarini sinab ko‘rishga qaror qilgan. U tanlagan muolaja esa oltin iplar yordamida amalga oshiriladigan, tibbiyotda bahsli hisoblangan akupunktura usuli bo‘lgan.
Oltin iplar og‘riqni kuchaytirib yuborgan
Dastlab ayol haftasiga bir marta akupunktura muolajasini qabul qilgan. Jarayonda tizza atrofidagi to‘qimalarga juda mayda oltin iplar kiritilgan.
Biroq muolajadan keyin uning osteoartrit bilan bog‘liq og‘riqlari kamayish o‘rniga yanada kuchaygan. Shunga qaramay, ayol mutaxassis qabuliga borishlar sonini haftasiga bir necha martagacha oshirgan.
Oxir-oqibat, tizzalardagi og‘riq shu qadar kuchayganki, bemor yana shifoxonaga murojaat qilishga majbur bo‘lgan.
Rentgen tekshiruvi kutilmagan manzarani ko‘rsatdi
Shifoxonada o‘tkazilgan rentgen tekshiruvi natijasida shifokorlar bir nechta o‘zgarishlarni aniqlashgan. Jumladan, katta boldir suyagining ichki qismi qalinlashgan va qattiqlashgan, tizza bo‘g‘imida esa suyak o‘smalari paydo bo‘lgan. Bu belgilar osteoartrit uchun xos hisoblanadi.
Biroq tekshiruvning eng hayratlanarli natijasi tizza atrofidagi to‘qimalarga joylashib qolgan yuzlab mayda oltin iplarning aniqlanishi bo‘ldi.
Shifokorlar oltin iplar bilan akupunkturaning bemorlarga foyda keltirishi ilmiy jihatdan isbotlanmaganini ta’kidlamoqda. Aksincha, ushbu muolaja turli xavflarni keltirib chiqarishi mumkin.
Mayda iplar organizmda kistalar paydo bo‘lishiga, boshqa joylarga siljishiga va atrofdagi to‘qimalarga zarar yetkazishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, ular magnit-rezonans tomografiyasi (MRT) kabi muhim tekshiruvlarni o‘tkazishga ham to‘sqinlik qilishi ehtimoli bor. Bunda metallning siljishi qon tomirlariga zarar yetkazish xavfini tug‘dirishi mumkin.
Mutaxassislar samarasi isbotlanmagan muolajadan ogohlantirmoqda
Oltin iplar bilan akupunktura usuli haqida avval ham xabar berilgan. U Osiyoning ayrim mamlakatlarida turli xil og‘riqlarni yengillashtirish maqsadida uzoq yillardan beri qo‘llanib keladi. Ayniqsa, keksa insonlar orasida bu usulga qiziqish yuqori.
Ushbu muolaja tarafdorlari steril oltin iplarni organizmga kiritish tananing ichki tuzilmalarida uzluksiz ta’sir hosil qilib, og‘riqni yengillashtirishiga ishonishadi. Biroq bu da’volarni tasdiqlovchi ishonchli ilmiy dalillar mavjud emas.
Aksincha, bunday muolajalarga umid bog‘lash bemorlarni samarali tibbiy yordam olishni kechiktirishga olib kelishi mumkin. Natijada kasallik belgilari og‘irlashib, salomatlik uchun qo‘shimcha muammolar yuzaga keladi.
Mutaxassislar davolash usulini tanlashda ilmiy dalillarga tayanish, ayniqsa, surunkali kasalliklar va kuchli og‘riqlar mavjud bo‘lganda shifokor bilan maslahatlashish muhimligini ta’kidlamoqda.
Izohlar 0
…