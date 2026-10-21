Shifokorlar bir ayolning tizzasidan yuzlab oltin iplarni aniqladi

·101·Dunyo
Shifokorlar bir ayolning tizzasidan yuzlab oltin iplarni aniqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Janubiy Koreyada osteoartritdan aziyat chekkan 65 yoshli ayolning tizza bo‘g‘imlaridan rentgen tekshiruvi orqali yuzlab mayda oltin iplar aniqlandi.
  • Bemor an’anaviy tibbiy muolajalar yordam bermagach, og‘riqni qoldirish maqsadida muqobil tibbiyotning oltin iplar bilan akupunktura usuliga murojaat qilgan.
  • Biroq bu muolaja kutilgan natijani bermay, aksincha, og‘riqlarning yanada kuchayishiga va organizmda turli xavflarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan.

Janubiy Koreyada shifokorlar tizza bo‘g‘imlaridagi osteoartritni davolayotgan 65 yoshli ayolning oyoqlarida sof oltindan tayyorlangan yuzlab mayda iplarni aniqladi. Ma’lum bo‘lishicha, ayol og‘riqni yengillashtirish maqsadida muqobil tibbiyot usuli — oltin iplar bilan akupunktura muolajasidan foydalangan. Biroq bu usul uning ahvolini yaxshilash o‘rniga, og‘riqlarni yanada kuchaytirgan.

Og‘riq qoldiruvchi dorilar yordam bermagan

Ismi oshkor etilmagan bemor tizzalaridagi osteoartrit tufayli uzoq vaqt davomida kuchli og‘riq va bo‘g‘imlar qotib qolishidan aziyat chekkan. Shifokorlar unga og‘riq qoldiruvchi vositalar, nosteroid yallig‘lanishga qarshi dorilar va hatto bevosita tizza bo‘g‘imlariga steroid in’eksiyalarini buyurishgan.

Biroq ushbu muolajalarning hech biri ayolga og‘riqsiz va odatdagidek hayot kechirish imkonini beradigan darajada yordam bermagan. Buning ustiga, dorilar nojo‘ya ta’sirlarni ham keltirib chiqargan. Jumladan, bemor qorin sohasida kuchli og‘riqni his qilgan.

Shundan so‘ng u muqobil tibbiyot usullarini sinab ko‘rishga qaror qilgan. U tanlagan muolaja esa oltin iplar yordamida amalga oshiriladigan, tibbiyotda bahsli hisoblangan akupunktura usuli bo‘lgan.

Oltin iplar og‘riqni kuchaytirib yuborgan

Dastlab ayol haftasiga bir marta akupunktura muolajasini qabul qilgan. Jarayonda tizza atrofidagi to‘qimalarga juda mayda oltin iplar kiritilgan.

Biroq muolajadan keyin uning osteoartrit bilan bog‘liq og‘riqlari kamayish o‘rniga yanada kuchaygan. Shunga qaramay, ayol mutaxassis qabuliga borishlar sonini haftasiga bir necha martagacha oshirgan.

Oxir-oqibat, tizzalardagi og‘riq shu qadar kuchayganki, bemor yana shifoxonaga murojaat qilishga majbur bo‘lgan.

Rentgen tekshiruvi kutilmagan manzarani ko‘rsatdi

Shifoxonada o‘tkazilgan rentgen tekshiruvi natijasida shifokorlar bir nechta o‘zgarishlarni aniqlashgan. Jumladan, katta boldir suyagining ichki qismi qalinlashgan va qattiqlashgan, tizza bo‘g‘imida esa suyak o‘smalari paydo bo‘lgan. Bu belgilar osteoartrit uchun xos hisoblanadi.

Biroq tekshiruvning eng hayratlanarli natijasi tizza atrofidagi to‘qimalarga joylashib qolgan yuzlab mayda oltin iplarning aniqlanishi bo‘ldi.

Shifokorlar oltin iplar bilan akupunkturaning bemorlarga foyda keltirishi ilmiy jihatdan isbotlanmaganini ta’kidlamoqda. Aksincha, ushbu muolaja turli xavflarni keltirib chiqarishi mumkin.

Mayda iplar organizmda kistalar paydo bo‘lishiga, boshqa joylarga siljishiga va atrofdagi to‘qimalarga zarar yetkazishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, ular magnit-rezonans tomografiyasi (MRT) kabi muhim tekshiruvlarni o‘tkazishga ham to‘sqinlik qilishi ehtimoli bor. Bunda metallning siljishi qon tomirlariga zarar yetkazish xavfini tug‘dirishi mumkin.

Mutaxassislar samarasi isbotlanmagan muolajadan ogohlantirmoqda

Oltin iplar bilan akupunktura usuli haqida avval ham xabar berilgan. U Osiyoning ayrim mamlakatlarida turli xil og‘riqlarni yengillashtirish maqsadida uzoq yillardan beri qo‘llanib keladi. Ayniqsa, keksa insonlar orasida bu usulga qiziqish yuqori.

Ushbu muolaja tarafdorlari steril oltin iplarni organizmga kiritish tananing ichki tuzilmalarida uzluksiz ta’sir hosil qilib, og‘riqni yengillashtirishiga ishonishadi. Biroq bu da’volarni tasdiqlovchi ishonchli ilmiy dalillar mavjud emas.

Aksincha, bunday muolajalarga umid bog‘lash bemorlarni samarali tibbiy yordam olishni kechiktirishga olib kelishi mumkin. Natijada kasallik belgilari og‘irlashib, salomatlik uchun qo‘shimcha muammolar yuzaga keladi.

Mutaxassislar davolash usulini tanlashda ilmiy dalillarga tayanish, ayniqsa, surunkali kasalliklar va kuchli og‘riqlar mavjud bo‘lganda shifokor bilan maslahatlashish muhimligini ta’kidlamoqda.

osteoartritakupunkturamuqobil tibbiyotJanubiy Koreya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Falastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdirFalastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdir7 sentabr 20:53Sun’iy intellektga qalb daftarini ochgan ayolni chat-bot politsiyaga tutib berdiSun’iy intellektga qalb daftarini ochgan ayolni chat-bot politsiyaga tutib berdi5 oktabr 20:51Vafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldiVafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldi22 sentabr 21:02Dollardan qochish va tarixiy oltin rekordi: Xitoy AQSH obligatsiyalarini sotib, oltin sotib olmoqdaDollardan qochish va tarixiy oltin rekordi: Xitoy AQSH obligatsiyalarini sotib, oltin sotib olmoqda9 sentabr 11:32Ko‘rshapalak ayolning og‘ziga kirmoqchi bo‘ldi — shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?Ko‘rshapalak ayolning og‘ziga kirmoqchi bo‘ldi — shifokorlar nimadan ogohlantirmoqda?29 avgust 15:30Shifokorlar ayolning ikki a’zosini olib tashlab, yanglishdiShifokorlar ayolning ikki a’zosini olib tashlab, yanglishdi24 avgust 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda