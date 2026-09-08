Ispaniyada shifokorlar namoyishga chiqmoqda: yangi qonun mojarosi nima bilan tugaydi?
Ispaniya sog‘liqni saqlash tizimida keskin inqiroz yuzaga keldi va mamlakat bo‘ylab shifokorlar muddatsiz umummilliy norozilik namoyishini o‘tkazishni e’lon qildi. Bu haqda ispan ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan yangi «Estatuto Marco» hujjat loyihasining qabul qilinishi minglab tibbiyot xodimlarining keskin e’tirozlariga sabab bo‘ldi. Hukumat bu islohotlar mehnat sharoitlarini yaxshilashga qaratilganini aytayotgan bo‘lsa-da, shifokorlar bunga qat’iyan qarshi chiqmoqda. Xo‘sh, shifokorlarni bu qadar ommaviy norozilikka nima majbur qildi va sog‘liqni saqlash tizimini qanday oqibatlar kutmoqda? Maqola oxirida esa asosiy intriga — norozilik aksiyasi boshlanadigan aniq sanalar va tizimdagi oldingi yo‘qotishlarning barcha tafsilotlarini ochib beramiz.
Yangi qonun loyihasi va shifokorlarning asosiy e’tirozlari
Hukumat tashabbusi bilan ishlab chiqilgan yangi hujjat tibbiyot xodimlari tomonidan keskin tanqidga uchramoqda:
Islohot maqsadi va rejalar: Rasmiy organlarning fikricha, yangi hujjat mehnat sharoitlarini yaxshilashi va navbatchilik vaqtini 17 soatgacha cheklashi kerak edi;
Mutaxassislarning noroziligi: Biroq shifokorlar jamoasi taklif etilayotgan o‘zgarishlarni yetarli emas deb hisoblaydi va qonun ularning fikrlari hamda qarashlari to‘liq hisobga olinmagan holda tayyorlanganini bildirmoqda;
75 soatlik ish haftasi xavfi: Mojaroning markaziy sababi — tashkilotchilarning ta’kidlashicha, yangi norma hududiy rahbariyatlarga xizmat taqozosi bahonasida shifokorlarni haftasiga 75 soatgacha ishlashga jalb qilish huquqini beradi.
«Shifokorlar haftasiga 35 soatlik ish vaqtini qonunan belgilashni va tibbiyot xodimlarining alohida kasbiy maqomini rasman tan olishni talab qilmoqda», — deyiladi xabarlarda.
Tibbiyot xodimlarining asosiy talablari va huquqiy kurash
Shifokorlar o‘z huquqlarini himoya qilish uchun qat’iy qarorga kelishgan:
Ish vaqti me’yorlari: Tibbiyot xodimlari kasb faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda aniq 35 soatlik ish haftasi joriy etilishini talab qilmoqda;
Kasbiy maqom: Tibbiyot sohasi vakillari o‘zlarining maxsus kasbiy maqomi rasman e’tirof etilishini va bu mehnat faoliyatida to‘laqonli aks etishini so‘ramoqda;
Muloqotning yetishmasligi: Shifokorlarning fikricha, hukumat tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar soha vakillarining real muammolarini hal qilmaydi, aksincha, bosimni kuchaytiradi.
Norozilik sanalar va tibbiyot muassasalaridagi keskinlik
Mamlakat miqyosida o‘tkaziladigan keng ko‘lamli norozilik aksiyasining boshlanish muddatlari ma’lum qilindi:
Umummilliy sana: Mazkur muddatsiz norozilik aksiyasi rasman joriy yilning 15 oktyabridan boshlanadi;
Mintaqaviy muddat: Balear orollarida esa e’tiroz ikki kun oldin — 13 oktyabr kuni boshlanishi rejalashtirilgan;
Oqibatlar va statistika: Tashkilotchilarning ma’lumotlariga ko‘ra, oldingi mahalliy aksiyalar paytidayoq uch milliondan ortiq qabul va operatsiyalar bekor qilingan edi.
Asosiy yechim va shoshilinch xizmatlarning faoliyati
Ko‘pchilikni xavotirga solayotgan eng asosiy masala — bunday keng miqyosli norozilik paytida aholiga tibbiy yordam ko‘rsatish qanday davom etishidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, aksiya vaqtida yuzaga keladigan jiddiy to‘siqlar va kasalxonalarga ortiqcha yuklama tushishiga qaramay, jonlantirish va saraton kasalliklarini davolash xizmatlari kabi barcha shoshilinch tibbiy yordam turlari o‘z faoliyatini odatdagi tartibda davom ettiradi.
Sizningcha, Ispaniya hukumati shifokorlarning 75 soatlik ish haftasi bo‘yicha e’tirozlarini bartaraf etib, ular bilan kelishuvga erisha oladimi? Bunday yirik noroziliklar Yevropa sog‘liqni saqlash tizimiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu dolzarb yangilikni yaqinlaringizga ulashing!
…