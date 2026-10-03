Bruno Fernandesh Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni aytdi

·50·Sport
Bruno Fernandesh Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bruno Fernandesh Krishtianu Ronaldu bilan suhbatlashib, uning Portugaliya terma jamoasi uchun eng buyuk ikon bo'lib qolishini ta'kidladi.
  • Ronalduning Millatlar ligasi doirasidagi Norvegiyaga qarshi o'yinda zaxirada qoldirilishi va keyinchalik terma jamoa lagerini tark etishi katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi.
  • Bu hodisa Portugaliya futbol federatsiyasining Instagram sahifasidan bir milliondan ortiq obunachining yo'qolishiga olib keldi.

Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh Portugaliya terma jamoasi va Al-Nasr hujumchisi Krishtianu Ronaldu lagerini tark etgani yuzasidan oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Goal.com xabar berishicha, 41 yoshli futbolchining Millatlar ligasi doirasidagi bahslar paytida kutilmaganda terma jamoani tark etishi futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻldi va uning milliy jamoadagi kelajagini xavf ostiga qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma’lum boʻlishicha, ushbu mojaroning asosiy sababi Ronaldu va bosh murabbiy Xorxe Jezus oʻrtasidagi munosabatlarning yomonlashuvi bilan bogʻliq. Norvegiyaga qarshi kechgan va 2:1 hisobida yakunlangan oʻyinda tajribali hujumchi zaxirada qoldirildi va maydonga tushirilmadi. Bu soʻnggi 18 yil ichida ilk bor uning rasmiy oʻyinda asosiy tarkibda maydonga tushmagani va umuman oʻynamagani sifatida qayd etildi.

Inqirozli muzokaralar va ketish qarori

Mazkur uchrashuvdan soʻng 234 ta oʻyinda maydonga tushgan tajribali hujumchi bosh murabbiy va Portugaliya futbol federatsiyasi rahbariyati bilan shoshilinch muzokaralar oʻtkazdi. Biroq tomonlar kelishuvga erisha olmadi va Ronaldu terma jamoa ixtiyorini tark etishga qaror qildi.

Ronaldu oʻzining bayonotida shunday yozgan: "Matbuot anjumani va federatsiya prezidenti bilan suhbatdan soʻng terma jamoa mashgʻulotlar lagerini tark etishga qaror qildim. Vaqti kelib, portugaliyaliklarga ketishimga sabab boʻlgan haqiqatni aytib beraman".

Jamoaning munosabati va raqamli yoʻqotishlar

Goal.com ma’lumotiga koʻra, Bruno Fernandesh besh karra Oltin toʻp sohibi bilan bevosita muloqotda boʻlib, uni qoʻllab-quvvatlagan. Fernandesh oʻz bayonotida shunday dedi: "Men Krishtianu bilan gaplashdim va u milliy jamoamiz hamda mamlakatimizning doimo eng buyuk ikonkasi boʻlib qolishini aytdim. Bizning terma jamoamiz boʻlingan emas, birlashgandir".

Ushbu voqeadan soʻng Portugaliya futbol federatsiyasi raqamli maydonda ham jiddiy zarba qabul qildi. Xabarlarga koʻra, terma jamoaning rasmiy Instagram sahifasi mojaro chiqqanidan keyingi bir kecha-kunduz ichida bir milliondan ortiq obunachisini yoʻqotgan.

Shuningdek, futbolchining oʻzi federatsiya hamda murabbiylar shtabining harakatlarini tanqid qilgan ijtimoiy tarmoqdagi postni yoqtirgani (like bosgani) vaziyatni yanada keskinlashtirdi. Yuzaga kelgan tanqidlarga javoban futbol federatsiyasi qisqa bayonot e'lon qilib, butun delegatsiya boʻlajak oʻyinlarga va belgilangan maqsadlarga erishishga e'tibor qaratganini bildirdi.

Krishtianu RonalduBruno FernandeshPortugaliyaFutbolMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu ketishi terma jamoaga taʼsir qilmaganini aytdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu ketishi terma jamoaga taʼsir qilmaganini aytdiKecha 11:30Renato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdiRenato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdiKecha 11:10Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKrishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildi30 sentabr 22:58Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiRuben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdi30 sentabr 21:18Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi28 sentabr 09:53Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi