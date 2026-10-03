Bruno Fernandesh Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bruno Fernandesh Krishtianu Ronaldu bilan suhbatlashib, uning Portugaliya terma jamoasi uchun eng buyuk ikon bo'lib qolishini ta'kidladi.
- Ronalduning Millatlar ligasi doirasidagi Norvegiyaga qarshi o'yinda zaxirada qoldirilishi va keyinchalik terma jamoa lagerini tark etishi katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi.
- Bu hodisa Portugaliya futbol federatsiyasining Instagram sahifasidan bir milliondan ortiq obunachining yo'qolishiga olib keldi.
Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandesh Portugaliya terma jamoasi va Al-Nasr hujumchisi Krishtianu Ronaldu lagerini tark etgani yuzasidan oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Goal.com xabar berishicha, 41 yoshli futbolchining Millatlar ligasi doirasidagi bahslar paytida kutilmaganda terma jamoani tark etishi futbol olamida katta shov-shuvlarga sabab boʻldi va uning milliy jamoadagi kelajagini xavf ostiga qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma’lum boʻlishicha, ushbu mojaroning asosiy sababi Ronaldu va bosh murabbiy Xorxe Jezus oʻrtasidagi munosabatlarning yomonlashuvi bilan bogʻliq. Norvegiyaga qarshi kechgan va 2:1 hisobida yakunlangan oʻyinda tajribali hujumchi zaxirada qoldirildi va maydonga tushirilmadi. Bu soʻnggi 18 yil ichida ilk bor uning rasmiy oʻyinda asosiy tarkibda maydonga tushmagani va umuman oʻynamagani sifatida qayd etildi.
Inqirozli muzokaralar va ketish qaroriMazkur uchrashuvdan soʻng 234 ta oʻyinda maydonga tushgan tajribali hujumchi bosh murabbiy va Portugaliya futbol federatsiyasi rahbariyati bilan shoshilinch muzokaralar oʻtkazdi. Biroq tomonlar kelishuvga erisha olmadi va Ronaldu terma jamoa ixtiyorini tark etishga qaror qildi.
Ronaldu oʻzining bayonotida shunday yozgan: "Matbuot anjumani va federatsiya prezidenti bilan suhbatdan soʻng terma jamoa mashgʻulotlar lagerini tark etishga qaror qildim. Vaqti kelib, portugaliyaliklarga ketishimga sabab boʻlgan haqiqatni aytib beraman".
Jamoaning munosabati va raqamli yoʻqotishlarGoal.com ma’lumotiga koʻra, Bruno Fernandesh besh karra Oltin toʻp sohibi bilan bevosita muloqotda boʻlib, uni qoʻllab-quvvatlagan. Fernandesh oʻz bayonotida shunday dedi: "Men Krishtianu bilan gaplashdim va u milliy jamoamiz hamda mamlakatimizning doimo eng buyuk ikonkasi boʻlib qolishini aytdim. Bizning terma jamoamiz boʻlingan emas, birlashgandir".
Ushbu voqeadan soʻng Portugaliya futbol federatsiyasi raqamli maydonda ham jiddiy zarba qabul qildi. Xabarlarga koʻra, terma jamoaning rasmiy Instagram sahifasi mojaro chiqqanidan keyingi bir kecha-kunduz ichida bir milliondan ortiq obunachisini yoʻqotgan.
Shuningdek, futbolchining oʻzi federatsiya hamda murabbiylar shtabining harakatlarini tanqid qilgan ijtimoiy tarmoqdagi postni yoqtirgani (like bosgani) vaziyatni yanada keskinlashtirdi. Yuzaga kelgan tanqidlarga javoban futbol federatsiyasi qisqa bayonot e'lon qilib, butun delegatsiya boʻlajak oʻyinlarga va belgilangan maqsadlarga erishishga e'tibor qaratganini bildirdi.
Izohlar 0
…