Cristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Cristiano Ronaldoning terma jamoani tark etishi Portugaliya siyosiy doiralarida ham muhokamalarga sabab bo'ldi, iqtisodiyot vaziri Manuel Castro Almeida uning nafaqat sportda, balki iqtisodiy va madaniy jihatdan ham mamlakat uchun muhimligini ta'kidladi.
- Vazir Ronaldu'ni "Portugaliyaning eng mashhur kompaniyasi" deb atab, uning xalqaro maydondagi ta'sirini Portugaliya brendini targ'ib qilishda hal qiluvchi omil deb biladi.
Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldoning lagerdan kutilmaganda ketib qolishi mamlakat siyosiy doiralarida ham qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Goal.com xabar qilishicha, iqtisodiyot vaziri Manuel Castro Almeida Al-Nassr klubi hujumchisining millat uchun nafaqat sportda, balki iqtisodiy va madaniy jihatdan ham qanchalik ulkan ahamiyatga ega ekanligini ochiq eʼtirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ronaldu — Portugaliyaning eng mashhur brendiVazirning taʼkidlashicha, dunyoning koʻplab nuqtalarida odamlar aynan Cristiano Ronaldu orqali Portugaliya davlatini tanishadi. Now Canal telekanaliga bergan intervyusida yuqori martabali mulozim tajribali futbolchini hazilomuz tarzda «Portugaliyaning eng mashhur kompaniyasi» deb atadi. U bosh murabbiy Jorge Jesus bilan yuzaga kelgan taktik kelishmovchiliklarga aralashmasligini bildirgan boʻlsa-da, mamlakat shunday global miqyosdagi shaxsni qoʻldan boy bermasligi kerakligini alohida taʼkidladi.
Eslatib oʻtamiz, Norvegiya bilan oʻyinda maydonga tushirilmagani va zaxirada qoldirilgani 41 yoshli futbolchining noroziligiga sabab boʻlgandi. Shundan soʻng Kopengagendagi mashgʻulotlarni tark etgan hujumchi Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedro Proenca bilan suhbatdan keyin seshanba kuni terma jamoa ixtiyoridan rasman chiqib ketdi.
Raqamli norozilik va muxlislar munosabatiUshbu voqeadan soʻng raqamli platformalarda «Ronaldu effekti» yaqqol sezila boshladi. Portugaliya terma jamoasining rasmiy Instagram sahifasi 48 soat ichida 1,5 milliondan ortiq obunachisini yoʻqotdi. Muxlislar futbolchining jamoadan ketishiga norozilik sifatida sahifani ommaviy ravishda tark etishdi.
Lissabon va Oeyras koʻchalarida esa nomaʼlum shaxslar tomonidan Portugaliya futbol federatsiyasi qarorgohi yaqiniga sirli bannerlar oʻrnatildi. Ularda «Siz doimo bizning sardorimiz boʻlasiz» degan yozuvlar aks etib, bosh murabbiy Jorge Jesusning qarorlari tanqid ostiga olindi. Garchi terma jamoa Ronaldu ishtirok etmagan oʻyinda Daniya ustidan 4:2 hisobida gʻalaba qozongan boʻlsa-da, jamoatchilik fikri hozircha afsonaviy hujumchi tomonida qolmoqda.
Vazir Manuel Castro Almeida mamlakat bu kabi qimmatli aktivni yoʻqotishga haqli emasligini yana bir bor eslatib oʻtdi. Sportdagi ziddiyatlarga qarammay, Cristiano Ronaldoning xalqaro maydondagi nufuzi Portugaliya brendini targʻib qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…