Cristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldi

·47·Sport
Cristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Cristiano Ronaldoning terma jamoani tark etishi Portugaliya siyosiy doiralarida ham muhokamalarga sabab bo'ldi, iqtisodiyot vaziri Manuel Castro Almeida uning nafaqat sportda, balki iqtisodiy va madaniy jihatdan ham mamlakat uchun muhimligini ta'kidladi.
  • Vazir Ronaldu'ni "Portugaliyaning eng mashhur kompaniyasi" deb atab, uning xalqaro maydondagi ta'sirini Portugaliya brendini targ'ib qilishda hal qiluvchi omil deb biladi.

Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldoning lagerdan kutilmaganda ketib qolishi mamlakat siyosiy doiralarida ham qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Goal.com xabar qilishicha, iqtisodiyot vaziri Manuel Castro Almeida Al-Nassr klubi hujumchisining millat uchun nafaqat sportda, balki iqtisodiy va madaniy jihatdan ham qanchalik ulkan ahamiyatga ega ekanligini ochiq eʼtirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ronaldu — Portugaliyaning eng mashhur brendi

Vazirning taʼkidlashicha, dunyoning koʻplab nuqtalarida odamlar aynan Cristiano Ronaldu orqali Portugaliya davlatini tanishadi. Now Canal telekanaliga bergan intervyusida yuqori martabali mulozim tajribali futbolchini hazilomuz tarzda «Portugaliyaning eng mashhur kompaniyasi» deb atadi. U bosh murabbiy Jorge Jesus bilan yuzaga kelgan taktik kelishmovchiliklarga aralashmasligini bildirgan boʻlsa-da, mamlakat shunday global miqyosdagi shaxsni qoʻldan boy bermasligi kerakligini alohida taʼkidladi.

Eslatib oʻtamiz, Norvegiya bilan oʻyinda maydonga tushirilmagani va zaxirada qoldirilgani 41 yoshli futbolchining noroziligiga sabab boʻlgandi. Shundan soʻng Kopengagendagi mashgʻulotlarni tark etgan hujumchi Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedro Proenca bilan suhbatdan keyin seshanba kuni terma jamoa ixtiyoridan rasman chiqib ketdi.

Raqamli norozilik va muxlislar munosabati

Ushbu voqeadan soʻng raqamli platformalarda «Ronaldu effekti» yaqqol sezila boshladi. Portugaliya terma jamoasining rasmiy Instagram sahifasi 48 soat ichida 1,5 milliondan ortiq obunachisini yoʻqotdi. Muxlislar futbolchining jamoadan ketishiga norozilik sifatida sahifani ommaviy ravishda tark etishdi.

Lissabon va Oeyras koʻchalarida esa nomaʼlum shaxslar tomonidan Portugaliya futbol federatsiyasi qarorgohi yaqiniga sirli bannerlar oʻrnatildi. Ularda «Siz doimo bizning sardorimiz boʻlasiz» degan yozuvlar aks etib, bosh murabbiy Jorge Jesusning qarorlari tanqid ostiga olindi. Garchi terma jamoa Ronaldu ishtirok etmagan oʻyinda Daniya ustidan 4:2 hisobida gʻalaba qozongan boʻlsa-da, jamoatchilik fikri hozircha afsonaviy hujumchi tomonida qolmoqda.

Vazir Manuel Castro Almeida mamlakat bu kabi qimmatli aktivni yoʻqotishga haqli emasligini yana bir bor eslatib oʻtdi. Sportdagi ziddiyatlarga qarammay, Cristiano Ronaldoning xalqaro maydondagi nufuzi Portugaliya brendini targʻib qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishda davom etmoqda.

Cristiano RonalduPortugaliyaFutbolManuel Castro AlmeidaAl-Nassr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldoning ter jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning ter jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldiKecha 23:30Bruno Fernandesh Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni aytdiBruno Fernandesh Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni aytdiKecha 22:33Cristiano Ronalduning Portugaliya termasini tark etishi janjalga sabab boʻldiCristiano Ronalduning Portugaliya termasini tark etishi janjalga sabab boʻldiKecha 21:50Ronaldo Nazario Cristiano Ronaldoning 2030-yilgi Jahon chempionatidagi ishtirokiga shubha qildiRonaldo Nazario Cristiano Ronaldoning 2030-yilgi Jahon chempionatidagi ishtirokiga shubha qildi21 iyul 00:37Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu ketishi terma jamoaga taʼsir qilmaganini aytdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu ketishi terma jamoaga taʼsir qilmaganini aytdi2 oktabr 11:30Renato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdiRenato Veyga Krishtianu Ronaldu mojarosi haqida gapirishdan bosh tortdi2 oktabr 11:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi