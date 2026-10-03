Cristiano Ronaldoning ter jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldi

·3·Sport
Cristiano Ronaldoning ter jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldi

Portugaliya terma jamoasi atrofidagi mojarolar kundan-kunga kuchayib bormoqda. Jamoa yetakchisi Cristiano Ronaldoning milliy jamoadan kutilmaganda ketishi futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlayotgan bir paytda, futbolchining yaqinlari ham bu ziddiyatga aralashdi. Goal.com xabar berishicha, mojaro nafaqat sport masalalarini, balki shaxsiy qarama-qarshiliklarni ham qamrab olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Cristiano Ronaldoning turmush oʻrtogʻi Georgina Rodriguez ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesusning qarorlarini keskin tanqid ostiga oldi. U oʻzining Instagram sahifasida afsonaviy murabbiy Sir Alex Fergusonning soʻzlaridan iborat iqtibosni ulashib, murabbiyning xatti-harakatlarini shubha ostiga qoʻydi. Ushbu bayonot tez orada jamoatchilik eʼtiborini tortdi.

Sir Alex Ferguson iqtibosi va shaxsiy eʼtirozlar

Georgina Rodriguez ulashgan suratdagi matnda murabbiyning qarorlari haqida ogʻir baho berilgandi. Undа shunday deyilgan edi: «Agar Jorge Jesus uning xizmatidan foydalanish niyati yoʻqligini yuragidan sezgan boʻlsa, unda nega uni terma jamoaga chaqirdi? Qandaydir mavqeni koʻrsatish uchumi? Bu hokimiyat emas, bu ojizlikdir».

Mazkur iqtibosning asl manbasi mustaqil ravishda tasdiqlanmaganiga qaramay, Georgina Rodriguez unga oʻzining shaxsiy izohini ham qoʻshdi. U murabbiyning familiyasiga ishora qilib, oʻtkir tanqidiy fikrlarini yozib qoldirdi. Garchi bu post koʻp oʻtmay oʻchirib yuborilgan boʻlsa-da, u keng jamoatchilik eʼtiboridan chetda qolmadi va ulkan shov-shuv keltirib chiqardi.

Oila aʼzolarining munosabati va terma jamoadagi muhit

Oila nomidan faqat Georgina emas, balki Cristiano Ronaldoning opasi Elma Aveiro ham milliy matbuotni tanqid qildi. U hujumchiga nisbatan qattiqqoʻl munosabatda boʻlayotgan OAV xodimlarining yondashuvini qoralab, «Tudo dito», yaʼni «barchasi aytib boʻlindi», deb yozdi. Bu holat futbolchi oilasining bir tanu bir jon boʻlib uning ortida turganini yana bir bor koʻrsatdi.

Shunga qaramay, bosh murabbiy Jorge Jesus terma jamoada hech qanday ziddiyat yoʻqligini taʼkidlashda davom etmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibni tanlash masalasida barcha futbolchilarga bir xil qoidalar amal qiladi va u faqat oʻzi javobgar boʻlgan qarorlarni qabul qilmoqda. Hozirda Portugaliya terma jamoasi qolgan 24 nafar futbolchi bilan oldindagi oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Taʼkidlash joizki, Cristiano Ronaldo hozircha xalqaro miqyosdagi faoliyatini yakunlagani haqida rasmiy bayonot bermagan. Shunga qaramay, uning kelgusida ushbu murabbiy qoʻl ostida terma jamoa safida yana maydonga tushish-tushmasligi hali ham nomaʼlumligicha qolmoqda. Muxlislar esa futbolchining vaziyatga oydinlik kirituvchi rasmiy bayonotini intizorlik bilan kutishmoqda.

Cristiano RonaldoGeorgina RodriguezJorge JesusPortugaliyaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronalduning Portugaliya termasini tark etishi janjalga sabab boʻldiCristiano Ronalduning Portugaliya termasini tark etishi janjalga sabab boʻldiBugun 21:50Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdi1 oktabr 00:52Cristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkinCristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkin1 oktabr 11:18Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdi30 sentabr 23:16Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35Portugalmaning Cristiano Ronaldosiz ilk oʻyini va Daniya bilan shiddatli bahsPortugalmaning Cristiano Ronaldosiz ilk oʻyini va Daniya bilan shiddatli bahsKecha 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi