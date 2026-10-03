Cristiano Ronaldoning ter jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldi
Portugaliya terma jamoasi atrofidagi mojarolar kundan-kunga kuchayib bormoqda. Jamoa yetakchisi Cristiano Ronaldoning milliy jamoadan kutilmaganda ketishi futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlayotgan bir paytda, futbolchining yaqinlari ham bu ziddiyatga aralashdi. Goal.com xabar berishicha, mojaro nafaqat sport masalalarini, balki shaxsiy qarama-qarshiliklarni ham qamrab olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Cristiano Ronaldoning turmush oʻrtogʻi Georgina Rodriguez ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesusning qarorlarini keskin tanqid ostiga oldi. U oʻzining Instagram sahifasida afsonaviy murabbiy Sir Alex Fergusonning soʻzlaridan iborat iqtibosni ulashib, murabbiyning xatti-harakatlarini shubha ostiga qoʻydi. Ushbu bayonot tez orada jamoatchilik eʼtiborini tortdi.
Sir Alex Ferguson iqtibosi va shaxsiy eʼtirozlarGeorgina Rodriguez ulashgan suratdagi matnda murabbiyning qarorlari haqida ogʻir baho berilgandi. Undа shunday deyilgan edi: «Agar Jorge Jesus uning xizmatidan foydalanish niyati yoʻqligini yuragidan sezgan boʻlsa, unda nega uni terma jamoaga chaqirdi? Qandaydir mavqeni koʻrsatish uchumi? Bu hokimiyat emas, bu ojizlikdir».
Mazkur iqtibosning asl manbasi mustaqil ravishda tasdiqlanmaganiga qaramay, Georgina Rodriguez unga oʻzining shaxsiy izohini ham qoʻshdi. U murabbiyning familiyasiga ishora qilib, oʻtkir tanqidiy fikrlarini yozib qoldirdi. Garchi bu post koʻp oʻtmay oʻchirib yuborilgan boʻlsa-da, u keng jamoatchilik eʼtiboridan chetda qolmadi va ulkan shov-shuv keltirib chiqardi.
Oila aʼzolarining munosabati va terma jamoadagi muhitOila nomidan faqat Georgina emas, balki Cristiano Ronaldoning opasi Elma Aveiro ham milliy matbuotni tanqid qildi. U hujumchiga nisbatan qattiqqoʻl munosabatda boʻlayotgan OAV xodimlarining yondashuvini qoralab, «Tudo dito», yaʼni «barchasi aytib boʻlindi», deb yozdi. Bu holat futbolchi oilasining bir tanu bir jon boʻlib uning ortida turganini yana bir bor koʻrsatdi.
Shunga qaramay, bosh murabbiy Jorge Jesus terma jamoada hech qanday ziddiyat yoʻqligini taʼkidlashda davom etmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibni tanlash masalasida barcha futbolchilarga bir xil qoidalar amal qiladi va u faqat oʻzi javobgar boʻlgan qarorlarni qabul qilmoqda. Hozirda Portugaliya terma jamoasi qolgan 24 nafar futbolchi bilan oldindagi oʻyinlarga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Taʼkidlash joizki, Cristiano Ronaldo hozircha xalqaro miqyosdagi faoliyatini yakunlagani haqida rasmiy bayonot bermagan. Shunga qaramay, uning kelgusida ushbu murabbiy qoʻl ostida terma jamoa safida yana maydonga tushish-tushmasligi hali ham nomaʼlumligicha qolmoqda. Muxlislar esa futbolchining vaziyatga oydinlik kirituvchi rasmiy bayonotini intizorlik bilan kutishmoqda.
Izohlar 0
…