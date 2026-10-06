Rio Ferdinand Jorj Jezusni tanqid qildi

·27·Sport
Rio Ferdinand Jorj Jezusni tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rio Ferdinand Portugaliya bosh murabbiyi Jorj Jezusning Cristiano Ronaldoga nisbatan hurmatsizlik koʻrsatganini tanqid qildi.
  • Ferdinandning fikricha, murabbiy oʻzini buyuk murabbiylar qatoriga qoʻshib, Cristiano Ronaldoga munosib hurmat koʻrsatishi kerak edi.
  • Murabbiyning futbolchilar bilan ishlashdagi zaifligi jamoada noaniqlik muhitini yaratmoqda va agar u kechirim soʻramasa, lavozimidan ayrilishi mumkin.

Angliya terma jamoasi va Manchester Yunaytedning sobiq himoyachisi Rio Ferdinand Portugaliya bosh murabbiyi Jorj Jezusning hatti-harakatlarini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, mutaxassis Cristiano Ronaldo bilan munosabatlarda hurmatsizlik koʻrsatgan va yulduz futbolchiga nisbatan nooʻrin munosabatda boʻlgan. Bu holat futbol jamoatchiligi va OAV e'tiborini tortib, jiddiy muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, mojaro soʻnggi Millatlar ligasi oʻyinlari vaqtida Portugaliya terma jamoasi lagerida yuzaga kelgan. Al Nassr hujumchisi murabbiy bilan oʻzaro tushunmovchiliklar sababli yigʻinni muddatidan oldin tark etgani aytilmoqda. Norvegiyaga qarshi bahsda asosiy e'tibor faxriy futbolchining maydondagi roli atrofida kechdi.

Uchrashuv davomida Cristiano Ronaldo oʻyinning soʻnggi yarim soatida maydonga tushishga tayyorgarlik koʻrish uchun qizish mashqlarini bajarishga koʻrsatma olgan. Biroq murabbiy oxir-oqibat 41 yoshli hujumchini maydonga tushirmaslikka qaror qildi. Real Madrid va Yuventusning sobiq yulduzi zaxira oʻrindigʻida ochiqdan-ochiq norozilik bildirgan.

Murabbiyning qarori va taktik oʻzgarishlar

Jorj Jezus oʻyin davomidagi taktik oʻzgarishlar uning rejasini oʻzgartirishga majbur qilganini da'vo qildi. Shunga qaramay, mazkur tushuntirish murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi keskinlikni yumshata olmadi. Vaholanki, terma jamoaning xalqaro maydondagi barqarorligi uchun bunday ziddiyatlar salbiy ta'sir koʻrsatishi mumkin.

Rio Ferdinand oʻzining Rio Presents podkastida bu vaziyatga alohida toʻxtalib oʻtdi. Old Traffordda 2003–2009-yillarda Cristiano Ronaldo bilan birga toʻp surgan sobiq jamoadosh murabbiyning xatti-harakatlarini keskin qoraladi. U mutaxassisning futbol afsonasiga nisbatan hurmatsizlik qilganini ta'kidladi.

Rio Ferdinandning keskin bahosi

Ferdinandning soʻzlariga koʻra, Jorj Jezus oʻzini oʻta yuqori baholamoqda. "Bu murabbiy oʻzini Aleks Fergyuson yoki Pep Gvardiola deb oʻylaydi. Nima uchun u oʻzini buyuk murabbiylar qatoriga qoʻshishini tushunmayapman. U Cristiano Ronaldoga oʻzi munosib boʻlgan hurmatni koʻrsatishi kerak edi", dedi sobiq futbolchi.

Ekspertning fikricha, murabbiyning futbolchilar bilan ishlashdagi zaifligi jamoada noaniqlik muhitini yaratmoqda. Agar Jorj vaziyatni yumshatish uchun ochiqchasiga kechirim soʻramasa, u oʻz lavozimidan ayrilishi mumkin. Ferdinand murabbiy oʻz xatosini tan olishi shartligini qat'iy ta'kidladi.

Rio FerdinandCristiano RonaldoJorj JezusPortugaliyaFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rio Ferdinand Krishtianu Ronaldu va Xorxe Jezush mojarosi haqida fikr bildirdiRio Ferdinand Krishtianu Ronaldu va Xorxe Jezush mojarosi haqida fikr bildirdiBugun 14:52Rio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardiRio Ferdinand Krishtianuning ketishi ortidan tanqidchilarga «portlovchi» javob qaytardi2 oktabr 18:34Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldiKecha 16:16Jorge Jesus Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagiga oydinlik kiritdiJorge Jesus Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagiga oydinlik kiritdiKecha 10:14Cristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldiCristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldi4 oktabr 21:38Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning terma jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldi3 oktabr 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?