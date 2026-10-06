Rio Ferdinand Jorj Jezusni tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rio Ferdinand Portugaliya bosh murabbiyi Jorj Jezusning Cristiano Ronaldoga nisbatan hurmatsizlik koʻrsatganini tanqid qildi.
- Ferdinandning fikricha, murabbiy oʻzini buyuk murabbiylar qatoriga qoʻshib, Cristiano Ronaldoga munosib hurmat koʻrsatishi kerak edi.
- Murabbiyning futbolchilar bilan ishlashdagi zaifligi jamoada noaniqlik muhitini yaratmoqda va agar u kechirim soʻramasa, lavozimidan ayrilishi mumkin.
Angliya terma jamoasi va Manchester Yunaytedning sobiq himoyachisi Rio Ferdinand Portugaliya bosh murabbiyi Jorj Jezusning hatti-harakatlarini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, mutaxassis Cristiano Ronaldo bilan munosabatlarda hurmatsizlik koʻrsatgan va yulduz futbolchiga nisbatan nooʻrin munosabatda boʻlgan. Bu holat futbol jamoatchiligi va OAV e'tiborini tortib, jiddiy muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, mojaro soʻnggi Millatlar ligasi oʻyinlari vaqtida Portugaliya terma jamoasi lagerida yuzaga kelgan. Al Nassr hujumchisi murabbiy bilan oʻzaro tushunmovchiliklar sababli yigʻinni muddatidan oldin tark etgani aytilmoqda. Norvegiyaga qarshi bahsda asosiy e'tibor faxriy futbolchining maydondagi roli atrofida kechdi.
Uchrashuv davomida Cristiano Ronaldo oʻyinning soʻnggi yarim soatida maydonga tushishga tayyorgarlik koʻrish uchun qizish mashqlarini bajarishga koʻrsatma olgan. Biroq murabbiy oxir-oqibat 41 yoshli hujumchini maydonga tushirmaslikka qaror qildi. Real Madrid va Yuventusning sobiq yulduzi zaxira oʻrindigʻida ochiqdan-ochiq norozilik bildirgan.
Murabbiyning qarori va taktik oʻzgarishlarJorj Jezus oʻyin davomidagi taktik oʻzgarishlar uning rejasini oʻzgartirishga majbur qilganini da'vo qildi. Shunga qaramay, mazkur tushuntirish murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi keskinlikni yumshata olmadi. Vaholanki, terma jamoaning xalqaro maydondagi barqarorligi uchun bunday ziddiyatlar salbiy ta'sir koʻrsatishi mumkin.
Rio Ferdinand oʻzining Rio Presents podkastida bu vaziyatga alohida toʻxtalib oʻtdi. Old Traffordda 2003–2009-yillarda Cristiano Ronaldo bilan birga toʻp surgan sobiq jamoadosh murabbiyning xatti-harakatlarini keskin qoraladi. U mutaxassisning futbol afsonasiga nisbatan hurmatsizlik qilganini ta'kidladi.
Rio Ferdinandning keskin bahosiFerdinandning soʻzlariga koʻra, Jorj Jezus oʻzini oʻta yuqori baholamoqda. "Bu murabbiy oʻzini Aleks Fergyuson yoki Pep Gvardiola deb oʻylaydi. Nima uchun u oʻzini buyuk murabbiylar qatoriga qoʻshishini tushunmayapman. U Cristiano Ronaldoga oʻzi munosib boʻlgan hurmatni koʻrsatishi kerak edi", dedi sobiq futbolchi.
Ekspertning fikricha, murabbiyning futbolchilar bilan ishlashdagi zaifligi jamoada noaniqlik muhitini yaratmoqda. Agar Jorj vaziyatni yumshatish uchun ochiqchasiga kechirim soʻramasa, u oʻz lavozimidan ayrilishi mumkin. Ferdinand murabbiy oʻz xatosini tan olishi shartligini qat'iy ta'kidladi.
Izohlar 0
…