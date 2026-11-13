Krishtianu Ronaldoning qizi Alana 9 yoshga to‘ldi: futbolchidan mehrli tabrik!

1 daqiqa o'qish1
Krishtianu Ronaldoning qizi Alana 9 yoshga to‘ldi: futbolchidan mehrli tabrik!

Ronaldo Instagram sahifasining hikoyalar bo‘limida bayram uchun bezatilgan xonadon aks etgan suratni joylashtirdi. Unga portugal tilida «Tug‘ilgan kuning bilan, malikajon Alana! Seni juda yaxshi ko‘raman!» deya mehrga to‘la so‘zlarni yozib qoldirdi.

Bu safargi bayram bezaklari ham e’tibordan chetda qolmadi. Oilaning Portugaliyadagi Kaskays shahrida joylashgan uyida pushti, oq va kumush rangli sharlar bilan chiroyli muhit yaratilgan. Xonaga Alana ismi yozilgan katta harflar, sharlar bilan bezatilgan 9 raqami va turli sovg‘alar joylashtirilgan. Bayram dasturxoniga esa gullar va pushti shamlar qo‘yilgan.

Ronaldoning turmush o‘rtog‘i Georgina Rodriges ham qizining tug‘ilgan kunidan lavhalarni o‘z sahifasida bo‘lishdi. U suratlar ostiga «Mening malikamsiz to‘qqiz yil» mazmunidagi izohni yozgan.

Ma’lumot uchun, Alana Martina 2017 yil 12 noyabrda tug‘ilgan. U Krishtianu Ronaldo va Georgina Rodrigesning ilk qizi hisoblanadi. Futbolchining jami besh nafar farzandi bor: Krishtianu Junior, egizaklar Eva va Mateo, Alana hamda Bella Esmeralda.

Ronaldoning qizalog‘iga yo‘llagan tabrigi muxlislar e’tiborini tortdi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham izohlarda Alanani tug‘ilgan kuni bilan qutlab, unga baxtli bolalik va quvonchli kunlar tilashmoqda.

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari