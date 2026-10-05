Jorge Jesus Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagiga oydinlik kiritdi

·55·Sport
Jorge Jesus Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagiga oydinlik kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesusning aytishicha, Cristiano Ronaldo istalgan vaqtda milliy jamoaga qaytishi mumkin va uning taqdiri faqat o'ziga bog'liq.
  • Bu bayonot, 41 yoshli hujumchining Millatlar ligasi o'yinlari oldidan jamoa lagerini tark etishiga sabab bo'lgan mojaro ortidan yangradi.
  • Jorge Jesus noyabr oyidagi o'yinlar oldidan tajribali sardor bilan muloqot qilishga tayyorligini bildirdi.

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesus Millatlar ligasi oʻyinlaridan soʻng toʻpurar hujumchi Cristiano Ronaldo istalgan vaqtda milliy jamoaga qaytishi mumkinligini maʼlum qildi. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, afsonaviy sardorning taqdiri faqat uning oʻziga bogʻliq boʻlib, eshiklar hamon ochiq qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu vaziyat jamoaning soʻnggi yigʻinlarida kelib chiqqan mojaro ortidan yuzaga keldi. Portugaliya safarda Uels ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, Norvegiya va Daniya bahslariga tayyorgarlik koʻrayotgan edi. Jamoadagi asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotganidan norozi boʻlgan 41 yoshli hujumchi Norvegiyaga qarshi oʻyinda zaxirada qoldirilgan va maydonga tushirilmagandi.

Goal.com xabar berishicha, bu holat taniqli futbolchining 2008 yildan beri ilk bor rasmiy oʻyinda zaxirada qolib, maydonga tushmagani edi. Bosh murabbiy navbatdagi uchrashuvda ham uni asosiy tarkibda tushirmasligini tasdiqlaganidan soʻng, Al-Nassr klubi hujumchisi terma jamoa lagerini keskin tarzda tark etgan edi.

Keyinchalik oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida futbolchi bu qadamning sabablarini vaqtida barcha portugaliyaliklarga oʻzi tushuntirib berishini yozib qoldirdi. Shunga qaramay, bosh murabbiy Jorge Jesus vaziyatni yumshatishga harakat qilib, noyabr oyidagi oʻyinlar oldidan tajribali sardor bilan muloqot qilishga tayyorligini bildirdi.

Jamoaning munosabati va natijalar

Ronaldu yoʻqligiga qaramay, amaldagi chempionlar Millatlar ligasidagi gʻalabali yurishini davom ettirdi. Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi muvaffaqiyat jamoaga chorak final yoʻllanmasini taqdim etdi va guruhda Daniyadan olti ochko oldinga oʻzib ketishini taʼminladi.

Uning yoʻqligidahujum chizigʻida imkoniyatga ega boʻlgan Milan hujumchisi Goncalo Ramos maydonga tushgan barcha uchta oʻyinda ham gol urishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, terma jamoa futbolchilari oʻz sardorini qoʻllab-quvvatlashda davom etmoqdalar.

Uchrashuvdan keyin RTP kanaliga intervyu bergan himoyachi Joao Cancelo shunday dedi: “Cristiano bizning sardorimiz, Portugaliya tarixidagi eng yaxshi futbolchi. Hammasi eng yaxshi yakun topishiga ishonamiz”. Jamoadosh Nuno Mendes ham agar Cris terma jamoaga qaytsa, uni quchoq ochib kutib olishlarini taʼkidladi.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortugaliyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdi1 oktabr 00:52Cristiano Ronaldoning ter jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning ter jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldi3 oktabr 23:30Cristiano Ronalduning Portugaliya termasini tark etishi janjalga sabab boʻldiCristiano Ronalduning Portugaliya termasini tark etishi janjalga sabab boʻldi3 oktabr 21:50Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdi30 sentabr 23:16Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35Jorge Jesus: Ronaldu voqeasi terma jamoani parchalay olmaydiJorge Jesus: Ronaldu voqeasi terma jamoani parchalay olmaydi2 oktabr 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi