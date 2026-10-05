Jorge Jesus Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagiga oydinlik kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesusning aytishicha, Cristiano Ronaldo istalgan vaqtda milliy jamoaga qaytishi mumkin va uning taqdiri faqat o'ziga bog'liq.
- Bu bayonot, 41 yoshli hujumchining Millatlar ligasi o'yinlari oldidan jamoa lagerini tark etishiga sabab bo'lgan mojaro ortidan yangradi.
- Jorge Jesus noyabr oyidagi o'yinlar oldidan tajribali sardor bilan muloqot qilishga tayyorligini bildirdi.
Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesus Millatlar ligasi oʻyinlaridan soʻng toʻpurar hujumchi Cristiano Ronaldo istalgan vaqtda milliy jamoaga qaytishi mumkinligini maʼlum qildi. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, afsonaviy sardorning taqdiri faqat uning oʻziga bogʻliq boʻlib, eshiklar hamon ochiq qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu vaziyat jamoaning soʻnggi yigʻinlarida kelib chiqqan mojaro ortidan yuzaga keldi. Portugaliya safarda Uels ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, Norvegiya va Daniya bahslariga tayyorgarlik koʻrayotgan edi. Jamoadagi asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotganidan norozi boʻlgan 41 yoshli hujumchi Norvegiyaga qarshi oʻyinda zaxirada qoldirilgan va maydonga tushirilmagandi.
Goal.com xabar berishicha, bu holat taniqli futbolchining 2008 yildan beri ilk bor rasmiy oʻyinda zaxirada qolib, maydonga tushmagani edi. Bosh murabbiy navbatdagi uchrashuvda ham uni asosiy tarkibda tushirmasligini tasdiqlaganidan soʻng, Al-Nassr klubi hujumchisi terma jamoa lagerini keskin tarzda tark etgan edi.
Keyinchalik oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida futbolchi bu qadamning sabablarini vaqtida barcha portugaliyaliklarga oʻzi tushuntirib berishini yozib qoldirdi. Shunga qaramay, bosh murabbiy Jorge Jesus vaziyatni yumshatishga harakat qilib, noyabr oyidagi oʻyinlar oldidan tajribali sardor bilan muloqot qilishga tayyorligini bildirdi.
Jamoaning munosabati va natijalarRonaldu yoʻqligiga qaramay, amaldagi chempionlar Millatlar ligasidagi gʻalabali yurishini davom ettirdi. Norvegiya ustidan qozonilgan 2:1 hisobidagi muvaffaqiyat jamoaga chorak final yoʻllanmasini taqdim etdi va guruhda Daniyadan olti ochko oldinga oʻzib ketishini taʼminladi.
Uning yoʻqligidahujum chizigʻida imkoniyatga ega boʻlgan Milan hujumchisi Goncalo Ramos maydonga tushgan barcha uchta oʻyinda ham gol urishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, terma jamoa futbolchilari oʻz sardorini qoʻllab-quvvatlashda davom etmoqdalar.
Uchrashuvdan keyin RTP kanaliga intervyu bergan himoyachi Joao Cancelo shunday dedi: “Cristiano bizning sardorimiz, Portugaliya tarixidagi eng yaxshi futbolchi. Hammasi eng yaxshi yakun topishiga ishonamiz”. Jamoadosh Nuno Mendes ham agar Cris terma jamoaga qaytsa, uni quchoq ochib kutib olishlarini taʼkidladi.
Izohlar 0
…