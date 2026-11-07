Sokulukdagi kutilmagan vaziyat: Sadir Japarov madh etuvchi she’rni nega to‘xtatib qo‘ydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov 6 noyabr kuni Sokuluk tumanida o‘tkazilgan uchrashuvda uni madh etuvchi she’r o‘qimoqchi bo‘lgan ayolning so‘zini to‘xtatib, ommaviy maqtovlarga yo‘l qo‘ymasligini bildirdi.
- Davlat rahbari bunday harakatlar sun’iy taassurot uyg‘otishi va odamlarda hukumat faqat maqtovlar uchun yig‘ilishlar o‘tkazadi degan noto‘g‘ri fikr shakllanishi mumkinligini ta’kidladi.
Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov Chuy viloyati aholisi bilan o‘tkazilgan ochiq uchrashuv chog‘ida uni madh etib she’r o‘qimoqchi bo‘lgan ayolning so‘zini bo‘lib, omma oldida maqtashga yo‘l qo‘ymadi.
Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, 6 noyabr kuni Sokuluk tumani fuqarolari bilan kechgan samimiy va ochiq muloqotda davlat rahbari bunday maqtovlar sun’iy taassurot uyg‘otishini bildirib, hammani lol qoldirdi.
«She’r o‘qiyman degan ayol va Prezidentning rad javobi»
Uchrashuv davomida fuqarolardan biri so‘z olib, o‘z muammosini bayon qilganidan so‘ng noodatiy tashabbus bilan chiqqan:
Madhiyaga urinish: Ayol dastlab o‘z shaxsiy va ijtimoiy iltimosini bildirgan, so‘ngra Prezidentga atab yozilgan maxsus she’rni o‘qib berish istagini aytgan;
Prezidentning to‘xtatishi: Sadir Japarov mikrofon orqali uning so‘zini odob bilan to‘xtatib, bunday ish qilmaslikni, davlat rahbari sharafiga she’r o‘qish ortiqcha ekanini qat’iy ta’kidladi.
«“Navbatchi” maddohlar yig‘ilgan degan taassurot bo‘lmasin»
Davlat rahbari nima sababdan bunday ommaviy maqtovlarga keskin qarshi ekanini ochiq va samimiy tushuntirib berdi:
«Hukumatni maqtamang»: «Hukumatni maqtamang. Bu bilan siz meni ham, o‘zingizni ham xafa qilasiz. Odamlar bizni maqtashlari uchun yig‘ilishlarga maxsus chaqirilyapti degan gap-so‘z kelib chiqishi kerak emas», — dedi Prezident;
Shaffoflik va xalq fikri: «Keyin boshqalar meni faqat maqtash uchungina “navbatchi” fuqarolarni yig‘ib olgan, deb o‘ylashadi», — deya ta’kidladi Japarov.
Bu bayonot zalda yig‘ilganlar tomonidan iliq qarshi olinib, jamoatchilik orasida davlat xizmatchilari va rahbarlarning soxta maddohlikka qarshi chiqishi borasidagi ijobiy misol sifatida keng muhokama qilinmoqda.
Izohlar 0
…