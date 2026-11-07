Sokulukdagi kutilmagan vaziyat: Sadir Japarov madh etuvchi she’rni nega to‘xtatib qo‘ydi?

·97·Dunyo
Sokulukdagi kutilmagan vaziyat: Sadir Japarov madh etuvchi she’rni nega to‘xtatib qo‘ydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov 6 noyabr kuni Sokuluk tumanida o‘tkazilgan uchrashuvda uni madh etuvchi she’r o‘qimoqchi bo‘lgan ayolning so‘zini to‘xtatib, ommaviy maqtovlarga yo‘l qo‘ymasligini bildirdi.
  • Davlat rahbari bunday harakatlar sun’iy taassurot uyg‘otishi va odamlarda hukumat faqat maqtovlar uchun yig‘ilishlar o‘tkazadi degan noto‘g‘ri fikr shakllanishi mumkinligini ta’kidladi.

Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov Chuy viloyati aholisi bilan o‘tkazilgan ochiq uchrashuv chog‘ida uni madh etib she’r o‘qimoqchi bo‘lgan ayolning so‘zini bo‘lib, omma oldida maqtashga yo‘l qo‘ymadi.

Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, 6 noyabr kuni Sokuluk tumani fuqarolari bilan kechgan samimiy va ochiq muloqotda davlat rahbari bunday maqtovlar sun’iy taassurot uyg‘otishini bildirib, hammani lol qoldirdi.

«She’r o‘qiyman degan ayol va Prezidentning rad javobi»

Uchrashuv davomida fuqarolardan biri so‘z olib, o‘z muammosini bayon qilganidan so‘ng noodatiy tashabbus bilan chiqqan:

  • Madhiyaga urinish: Ayol dastlab o‘z shaxsiy va ijtimoiy iltimosini bildirgan, so‘ngra Prezidentga atab yozilgan maxsus she’rni o‘qib berish istagini aytgan;

  • Prezidentning to‘xtatishi: Sadir Japarov mikrofon orqali uning so‘zini odob bilan to‘xtatib, bunday ish qilmaslikni, davlat rahbari sharafiga she’r o‘qish ortiqcha ekanini qat’iy ta’kidladi.

«“Navbatchi” maddohlar yig‘ilgan degan taassurot bo‘lmasin»

Davlat rahbari nima sababdan bunday ommaviy maqtovlarga keskin qarshi ekanini ochiq va samimiy tushuntirib berdi:

  • «Hukumatni maqtamang»: «Hukumatni maqtamang. Bu bilan siz meni ham, o‘zingizni ham xafa qilasiz. Odamlar bizni maqtashlari uchun yig‘ilishlarga maxsus chaqirilyapti degan gap-so‘z kelib chiqishi kerak emas», — dedi Prezident;

  • Shaffoflik va xalq fikri: «Keyin boshqalar meni faqat maqtash uchungina “navbatchi” fuqarolarni yig‘ib olgan, deb o‘ylashadi», — deya ta’kidladi Japarov.

Bu bayonot zalda yig‘ilganlar tomonidan iliq qarshi olinib, jamoatchilik orasida davlat xizmatchilari va rahbarlarning soxta maddohlikka qarshi chiqishi borasidagi ijobiy misol sifatida keng muhokama qilinmoqda.

Sadir JaparovQirg‘izistonSokuluk tumaniChuy viloyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Tashiyev prezident bo‘ladi" deb yasalgan haykal uchun pul to‘lanmagani ortidan janjal chiqdi"Tashiyev prezident bo‘ladi" deb yasalgan haykal uchun pul to‘lanmagani ortidan janjal chiqdi5 noyabr 23:02Sadir Japarovdan keskin tashabbus: Qirg‘iziston energetik ichimliklardan voz kechmoqchiSadir Japarovdan keskin tashabbus: Qirg‘iziston energetik ichimliklardan voz kechmoqchi5 noyabr 15:14Qirg‘izistonda viloyat va tumanlar tugatilib, o‘rniga 20 dan ortiq aymoq tashkil etiladiQirg‘izistonda viloyat va tumanlar tugatilib, o‘rniga 20 dan ortiq aymoq tashkil etiladi28 oktabr 23:48Sadir Japarov og‘ir xasta akasiga buyragini bermoqchi bo‘lgan mahbusni qamoqdan chiqarmoqdaSadir Japarov og‘ir xasta akasiga buyragini bermoqchi bo‘lgan mahbusni qamoqdan chiqarmoqda26 oktabr 13:03Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qabuliga kira olmagan fuqaroga qanday javob berdi?Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qabuliga kira olmagan fuqaroga qanday javob berdi?23 oktabr 16:05«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi14 avgust 21:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi