"Tashiyev prezident bo‘ladi" deb yasalgan haykal uchun pul to‘lanmagani ortidan janjal chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘izistonda haykaltarosh Almaz Ukuyev Kamchibek Tashiyevning prezidentligi sharafiga atab yasalgan Ko‘kum-biy haykali uchun va’da qilingan 5,4 million so‘m haqini ololmayotgani sababli Prezident Sadir Japarovga murojaat qildi.
- Buyurtmachi Abdildabek Ko‘cho‘rbayev haykalni Tashiyevga sovg‘a qilish maqsadida yasattirgan, biroq kutilgan siyosiy o‘zgarish ro‘y bermagach, xarajatlarni to‘lashdan bosh tortgan.
Qirg‘izistonda sobiq Milliy xavfsizlik davlat qo‘mitasi (MXDQ/GKNB) rahbari Kamchibek Tashiyevning ehtimoliy prezidentligi sharafiga atalgan ulkan tarixiy haykal atrofida kutilmagan moliyaviy va siyosiy mojaro avj oldi. Mashhur haykaltarosh o‘z mehnati va ketgan xarajatlari uchun va’da qilingan millionlab mablag‘ni ololmagani sababli bevosita amaldagi davlat rahbariga yordam so‘rab murojaat qildi.
24.kg axborot agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, voqea Prezident Sadir Japarovning Talas viloyati aholisi bilan o‘tkazgan ochiq uchrashuvi chog‘ida oshkor bo‘ldi.
«Prezident bo‘lganida sovg‘a qilmoqchi edik»: 5,4 million so‘mlik qarz
Talasdagi uchrashuvda haykaltarosh Almaz Ukuyev so‘z olib, buyurtmachi tadbirkor uni aldab ketgani va ketgan haqqini undira olmayotganini bayon qildi:
Bajarilgan buyurtma: Haykaltarosh XVII asrning mashhur davlat arbobi Ko‘kum-biyning muhtasham haykalini yasab topshirgan;
To‘lanmagan millionlar: Tadbirkor Abdildabek Ko‘cho‘rbayev haykal uchun kelishilgan 5,4 million so‘m pulni shu kungacha to‘lamay kelmoqda;
Qarindoshlik va reja: Ichki ishlar vaziri o‘rinbosari Japarovga vaziyatni tushuntirar ekan, buyurtmachi Ko‘cho‘rbayev aslida sobiq MXDQ rahbari Kamchibek Tashiyev bilan qarindosh ekanini ma’lum qildi. U haykaltaroshga: «Ko‘kum-biy haykalini yasab ber, yaqinda Tashiyev prezident bo‘ladi, unga sovg‘a qilaman», deya murojaat qilgan. Biroq kutilgan prezidentlik amalga oshmagach, pul ham to‘lanmay qolgan.
Sadir Japarovning reaksiyasi: «Bu uyat emasmi?»
Prezident Sadir Japarov mazkur mojaroli vaziyat tafsilotlarini samimiy tabassum bilan tingladi va buyurtmachining xatti-harakatini keskin qoraladi:
Adolatni tiklash talabi: «Agar buyurtma bergan bo‘lsa, haykal tayyorlanib topshirilgan bo‘lsa, nega pulini to‘lamaydi? Inson qancha xarajat qilgan, mehnat qilgan, pulini esa berishmayapti. Bu uyat emasmi?» — dedi davlat rahbari;
Rasmiy topshiriq: Prezident huquq-tartibot organlari va mas’ullarga haykaltaroshning 5,4 million so‘mlik haqqini to‘liq undirib berish bo‘yicha aniq ko‘rsatma berdi.
Ko‘kum-biy kim va nega aynan unga haykal yasalgan?
Tarixiy manbalarga ko‘ra, Ko‘kum-biy XVII asrda yashab o‘tgan yirik qirg‘iz davlat arboblaridan biri hisoblanadi. Ushbu haykalni yaratish tashabbusi aynan Ko‘kum-biy va Kamchibek Tashiyev mansub bo‘lgan urug‘ (qabila) vakillari tomonidan ilgari surilgani ma’lum qilingan.
Mintaqadagi siyosiy va jamoatchilik doiralarida ushbu voqea hokimiyatga intilish va uning ortidan yuzaga kelgan antiqa holat sifatida keng muhokama qilinmoqda.
Izohlar 0
…