"Tashiyev prezident bo‘ladi" deb yasalgan haykal uchun pul to‘lanmagani ortidan janjal chiqdi

·105·Dunyo
"Tashiyev prezident bo‘ladi" deb yasalgan haykal uchun pul to‘lanmagani ortidan janjal chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qirg‘izistonda haykaltarosh Almaz Ukuyev Kamchibek Tashiyevning prezidentligi sharafiga atab yasalgan Ko‘kum-biy haykali uchun va’da qilingan 5,4 million so‘m haqini ololmayotgani sababli Prezident Sadir Japarovga murojaat qildi.
  • Buyurtmachi Abdildabek Ko‘cho‘rbayev haykalni Tashiyevga sovg‘a qilish maqsadida yasattirgan, biroq kutilgan siyosiy o‘zgarish ro‘y bermagach, xarajatlarni to‘lashdan bosh tortgan.

Qirg‘izistonda sobiq Milliy xavfsizlik davlat qo‘mitasi (MXDQ/GKNB) rahbari Kamchibek Tashiyevning ehtimoliy prezidentligi sharafiga atalgan ulkan tarixiy haykal atrofida kutilmagan moliyaviy va siyosiy mojaro avj oldi. Mashhur haykaltarosh o‘z mehnati va ketgan xarajatlari uchun va’da qilingan millionlab mablag‘ni ololmagani sababli bevosita amaldagi davlat rahbariga yordam so‘rab murojaat qildi.

24.kg axborot agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, voqea Prezident Sadir Japarovning Talas viloyati aholisi bilan o‘tkazgan ochiq uchrashuvi chog‘ida oshkor bo‘ldi.

«Prezident bo‘lganida sovg‘a qilmoqchi edik»: 5,4 million so‘mlik qarz

Talasdagi uchrashuvda haykaltarosh Almaz Ukuyev so‘z olib, buyurtmachi tadbirkor uni aldab ketgani va ketgan haqqini undira olmayotganini bayon qildi:

  • Bajarilgan buyurtma: Haykaltarosh XVII asrning mashhur davlat arbobi Ko‘kum-biyning muhtasham haykalini yasab topshirgan;

  • To‘lanmagan millionlar: Tadbirkor Abdildabek Ko‘cho‘rbayev haykal uchun kelishilgan 5,4 million so‘m pulni shu kungacha to‘lamay kelmoqda;

  • Qarindoshlik va reja: Ichki ishlar vaziri o‘rinbosari Japarovga vaziyatni tushuntirar ekan, buyurtmachi Ko‘cho‘rbayev aslida sobiq MXDQ rahbari Kamchibek Tashiyev bilan qarindosh ekanini ma’lum qildi. U haykaltaroshga: «Ko‘kum-biy haykalini yasab ber, yaqinda Tashiyev prezident bo‘ladi, unga sovg‘a qilaman», deya murojaat qilgan. Biroq kutilgan prezidentlik amalga oshmagach, pul ham to‘lanmay qolgan.

Sadir Japarovning reaksiyasi: «Bu uyat emasmi?»

Prezident Sadir Japarov mazkur mojaroli vaziyat tafsilotlarini samimiy tabassum bilan tingladi va buyurtmachining xatti-harakatini keskin qoraladi:

  • Adolatni tiklash talabi: «Agar buyurtma bergan bo‘lsa, haykal tayyorlanib topshirilgan bo‘lsa, nega pulini to‘lamaydi? Inson qancha xarajat qilgan, mehnat qilgan, pulini esa berishmayapti. Bu uyat emasmi?» — dedi davlat rahbari;

  • Rasmiy topshiriq: Prezident huquq-tartibot organlari va mas’ullarga haykaltaroshning 5,4 million so‘mlik haqqini to‘liq undirib berish bo‘yicha aniq ko‘rsatma berdi.

Ko‘kum-biy kim va nega aynan unga haykal yasalgan?

Tarixiy manbalarga ko‘ra, Ko‘kum-biy XVII asrda yashab o‘tgan yirik qirg‘iz davlat arboblaridan biri hisoblanadi. Ushbu haykalni yaratish tashabbusi aynan Ko‘kum-biy va Kamchibek Tashiyev mansub bo‘lgan urug‘ (qabila) vakillari tomonidan ilgari surilgani ma’lum qilingan.

Mintaqadagi siyosiy va jamoatchilik doiralarida ushbu voqea hokimiyatga intilish va uning ortidan yuzaga kelgan antiqa holat sifatida keng muhokama qilinmoqda.

Qirg‘izistonSadir JaparovKamchibek TashiyevKo‘kum-biy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sadir Japarovdan keskin tashabbus: Qirg‘iziston energetik ichimliklardan voz kechmoqchiSadir Japarovdan keskin tashabbus: Qirg‘iziston energetik ichimliklardan voz kechmoqchiKecha 15:14Qirg‘izistonda viloyat va tumanlar tugatilib, o‘rniga 20 dan ortiq aymoq tashkil etiladiQirg‘izistonda viloyat va tumanlar tugatilib, o‘rniga 20 dan ortiq aymoq tashkil etiladi28 oktabr 23:48Sadir Japarov og‘ir xasta akasiga buyragini bermoqchi bo‘lgan mahbusni qamoqdan chiqarmoqdaSadir Japarov og‘ir xasta akasiga buyragini bermoqchi bo‘lgan mahbusni qamoqdan chiqarmoqda26 oktabr 13:03Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qabuliga kira olmagan fuqaroga qanday javob berdi?Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qabuliga kira olmagan fuqaroga qanday javob berdi?23 oktabr 16:05«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi14 avgust 21:49Qirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiQirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandi4 avgust 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi