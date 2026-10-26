Sadir Japarov og‘ir xasta akasiga buyragini bermoqchi bo‘lgan mahbusni qamoqdan chiqarmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov og‘ir xastalikka chalingan akasiga buyragini berishga rozi bo‘lgan mahbusni afv etib, ozodlikka chiqarish bo‘yicha ko‘rsatma berdi.
- Rustam Gapurovning ukasi 10 yillik jazoning 7 yilini o‘tab bo‘lgani sababli, davlat rahbari uni bir oy ichida qamoqdan chiqarish va jarrohlik amaliyotini shaxsiy nazoratiga olishini ma’lum qildi.
Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov Jalolobod viloyatining Oqsuv tumani aholisi bilan o‘tkazilgan ochiq uchrashuv chog‘ida og‘ir dardga chalingan akasiga buyragini berishga tayyor bo‘lgan mahbusni afv etish bo‘yicha ko‘rsatma berdi. Davlat rahbari mahkumni bir oy muddat ichida ozodlikka chiqarish va zarur operatsiyani tezlashtirish masalasini o‘z shaxsiy nazoratiga olishini ma’lum qildi.
Uchrashuv davomida Kerben shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro Rustam Gapurov bevosita prezidentga murojaat qilib, oila boshiga tushgan musibat va tug‘ishgan ukasining fidoyiligi haqida gapirib bergan.
«Ukam men uchun buyragini berishga tayyor»: Rustam Gapurovning murojaati
Fuqaro va prezident o‘rtasidagi samimiy muloqotda vaziyatning og‘ir jihatlari ochiqlandi:
Surunkali xastalik va gemodializ: Rustam Gapurov surunkali buyrak yetishmovchiligi sababli kunora gemodializ muolajasini olib kelayotgani, uning hayotini saqlab qolishning yagona yo‘li shoshilinch transplantatsiya ekanini aytdi;
10 yillik jazoning 7 yili o‘talgan: Murojaatchining ukasi avvalroq Rossiya Federatsiyasida sudlanib, 7 yillik jazoni o‘taganidan so‘ng joriy yilda Qirg‘izistonga ekstraditsiya qilingan va uning jazo muddati tugashiga yana 3 yil qolgan;
Qamoqdan turib donor bo‘lish imkonsiz: Ukasi akasining hayotini saqlab qolish uchun o‘z buyragini berishga to‘liq rozi bo‘lgan, ammo mahkumlik holati murakkab tibbiy operatsiyani amalga oshirishga monelik qilayotgan edi.
Prezidentdan tezkor yechim va bepul transplantatsiya
Sadir Japarov murojaatni tinglagach, unga darhol ijobiy yechim topib, transplantatsiya xarajatlari ham qoplanishini bildirdi:
«Bir oy ichida ozod qilamiz»: «Ukang 7 yil o‘tirgan bo‘lsa, demak, jazoning asosiy qismini o‘tab bo‘libdi. Zudlik bilan afv etish bo‘yicha ariza yozing, bir oy ichida uni ozodlikka chiqaramiz. Men bu masalani shaxsan nazoratga olaman», — deya ta’kidladi davlat rahbari;
Davlat hisobidan bepul operatsiya: Prezident operatsiya uchun katta mablag‘ talab etilmasligini uqtirdi: buyrak ko‘chirib o‘tkazish jarrohligi Bishkekda bepul amalga oshiriladi va unga ketadigan 7000–8000 dollar atrofidagi xarajat to‘liq davlat budjeti hisobidan qoplanadi;
Gemodializ va donorlik ahamiyati: Japarov Qirg‘izistonda gemodializ oluvchi bemorlar soni 4500 nafarga yetgani va davlat har bir bemorga yiliga 15 ming dollardan mablag‘ ajratayotganini eslatib, yaqinlari donor bo‘layotgan holatlar ham inson hayotini saqlashi, ham davlat tibbiyotiga katta yengillik yaratishini qo‘shimcha qildi.
Prezidentning mazkur insonparvarlik qarori tufayli og‘ir ahvolda qolgan fuqaro hayotini saqlab qolish hamda oilaning erkinlikka qaytgan a’zosi yordamida yangi hayot boshlash imkoniyati yuzaga keldi.
Izohlar 0
…