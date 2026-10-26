Sadir Japarov og‘ir xasta akasiga buyragini bermoqchi bo‘lgan mahbusni qamoqdan chiqarmoqda

·76·Dunyo
Sadir Japarov og‘ir xasta akasiga buyragini bermoqchi bo‘lgan mahbusni qamoqdan chiqarmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov og‘ir xastalikka chalingan akasiga buyragini berishga rozi bo‘lgan mahbusni afv etib, ozodlikka chiqarish bo‘yicha ko‘rsatma berdi.
  • Rustam Gapurovning ukasi 10 yillik jazoning 7 yilini o‘tab bo‘lgani sababli, davlat rahbari uni bir oy ichida qamoqdan chiqarish va jarrohlik amaliyotini shaxsiy nazoratiga olishini ma’lum qildi.

Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov Jalolobod viloyatining Oqsuv tumani aholisi bilan o‘tkazilgan ochiq uchrashuv chog‘ida og‘ir dardga chalingan akasiga buyragini berishga tayyor bo‘lgan mahbusni afv etish bo‘yicha ko‘rsatma berdi. Davlat rahbari mahkumni bir oy muddat ichida ozodlikka chiqarish va zarur operatsiyani tezlashtirish masalasini o‘z shaxsiy nazoratiga olishini ma’lum qildi.

Uchrashuv davomida Kerben shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro Rustam Gapurov bevosita prezidentga murojaat qilib, oila boshiga tushgan musibat va tug‘ishgan ukasining fidoyiligi haqida gapirib bergan.

«Ukam men uchun buyragini berishga tayyor»: Rustam Gapurovning murojaati

Fuqaro va prezident o‘rtasidagi samimiy muloqotda vaziyatning og‘ir jihatlari ochiqlandi:

  • Surunkali xastalik va gemodializ: Rustam Gapurov surunkali buyrak yetishmovchiligi sababli kunora gemodializ muolajasini olib kelayotgani, uning hayotini saqlab qolishning yagona yo‘li shoshilinch transplantatsiya ekanini aytdi;

  • 10 yillik jazoning 7 yili o‘talgan: Murojaatchining ukasi avvalroq Rossiya Federatsiyasida sudlanib, 7 yillik jazoni o‘taganidan so‘ng joriy yilda Qirg‘izistonga ekstraditsiya qilingan va uning jazo muddati tugashiga yana 3 yil qolgan;

  • Qamoqdan turib donor bo‘lish imkonsiz: Ukasi akasining hayotini saqlab qolish uchun o‘z buyragini berishga to‘liq rozi bo‘lgan, ammo mahkumlik holati murakkab tibbiy operatsiyani amalga oshirishga monelik qilayotgan edi.

Prezidentdan tezkor yechim va bepul transplantatsiya

Sadir Japarov murojaatni tinglagach, unga darhol ijobiy yechim topib, transplantatsiya xarajatlari ham qoplanishini bildirdi:

  • «Bir oy ichida ozod qilamiz»: «Ukang 7 yil o‘tirgan bo‘lsa, demak, jazoning asosiy qismini o‘tab bo‘libdi. Zudlik bilan afv etish bo‘yicha ariza yozing, bir oy ichida uni ozodlikka chiqaramiz. Men bu masalani shaxsan nazoratga olaman», — deya ta’kidladi davlat rahbari;

  • Davlat hisobidan bepul operatsiya: Prezident operatsiya uchun katta mablag‘ talab etilmasligini uqtirdi: buyrak ko‘chirib o‘tkazish jarrohligi Bishkekda bepul amalga oshiriladi va unga ketadigan 7000–8000 dollar atrofidagi xarajat to‘liq davlat budjeti hisobidan qoplanadi;

  • Gemodializ va donorlik ahamiyati: Japarov Qirg‘izistonda gemodializ oluvchi bemorlar soni 4500 nafarga yetgani va davlat har bir bemorga yiliga 15 ming dollardan mablag‘ ajratayotganini eslatib, yaqinlari donor bo‘layotgan holatlar ham inson hayotini saqlashi, ham davlat tibbiyotiga katta yengillik yaratishini qo‘shimcha qildi.

Prezidentning mazkur insonparvarlik qarori tufayli og‘ir ahvolda qolgan fuqaro hayotini saqlab qolish hamda oilaning erkinlikka qaytgan a’zosi yordamida yangi hayot boshlash imkoniyati yuzaga keldi.

Sadir JaparovQirg‘izistonafv etishbuyrak transplantatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qabuliga kira olmagan fuqaroga qanday javob berdi?Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov qabuliga kira olmagan fuqaroga qanday javob berdi?23 oktabr 16:05«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi14 avgust 21:49Qirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandiQirg‘izistonda marhumlarni krematsiya qilish taqiqlandi4 avgust 18:00Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandi1 avgust 23:28Muhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildiMuhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildi30 iyul 23:19Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdiIssiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdi30 iyul 22:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi