Olimlar sichqon miyasiga inson miya to‘qimasini ko‘chirib o‘tkazdi

·42·Dunyo
Olimlar sichqon miyasiga inson miya to‘qimasini ko‘chirib o‘tkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Stenford universiteti olimlari genetik jihatdan o‘zgartirilgan sichqonlarga inson miya to‘qimasini ko‘chirib o‘tkazib, uni muvaffaqiyatli rivojlantirdi.
  • Transplantatsiyadan ikki-uch oy o‘tgach, inson to‘qimasi besh baravar kengayib, sichqon miyasining 90 foizdan ko‘prog‘ini egalladi.
  • Inson neyronlari sichqon nerv tizimi bilan bog‘lanib, hatto orqa miyagacha yetib bordi.
  • Ushbu tadqiqot inson miyasi rivojlanishi va nevrologik kasalliklarni o‘rganishda yangi imkoniyatlar ochadi.

Stenford universiteti olimlari inson miya to‘qimasini sichqon organizmida o‘stirish va uning nerv tizimi bilan bog‘lashga muvaffaq bo‘ldi. Tadqiqot 16 sentyabr kuni Nature jurnalida e’lon qilingan.

Olimlar buning uchun miyasining katta qismida, xususan, miya po‘stlog‘i rivojlanmaydigan qilib genetik jihatdan o‘zgartirilgan sichqonlardan foydalangan. Keyin ularga laboratoriyada inson ildiz hujayralaridan yetishtirilgan kortikal organoidlar — inson miya to‘qimasining kichik, o‘zini o‘zi tashkil qiluvchi tuzilmalari ko‘chirib o‘tkazilgan.

Natijada inson to‘qimasi sichqon miyasida saqlanib qolib, faol rivojlangan. Tadqiqotga ko‘ra, transplantatsiyadan ikki-uch oy o‘tgach, inson to‘qimasi deyarli besh baravar kengayib, bo‘sh qolgan miya hududining 90 foizidan ko‘prog‘ini egallagan. Inson neyronlari sichqon miyasidagi nerv hujayralari bilan bog‘lanib, hatto nerv tolalari orqali orqa miyagacha yetib borgan.

Tadqiqotchilar bu usul inson miyasining rivojlanishi va tug‘ilishdan oldin yuzaga keladigan nevrologik kasalliklarni o‘rganishda yangi imkoniyat berishini ta’kidlamoqda. Kelajakda bunday modellar autizm, miya falaji, shizofreniya va epilepsiya kabi kasalliklarning mexanizmlarini o‘rganish hamda davolash usullarini sinashda qo‘l kelishi mumkin.

Tajriba axloqiy savollarni ham yuzaga keltiradi. Jumladan, inson miya to‘qimasi hayvon miyasiga ko‘chirilganda uning kognitiv qobiliyatlari o‘zgarishi mumkinmi, degan masala muhokama qilinmoqda. Biroq hozirgi tajribada sichqonlarda insonlarnikiga xos ong yoki murakkab fikrlash paydo bo‘lgani haqida dalil aniqlanmagan. Tadqiqot davomida ularning xatti-harakatlari odatiy sichqonlarnikidan keskin farq qilmagan.

Olimlar yangi model inson miyasini tirik organizm ichida, uning qon tomirlari va nerv tizimi bilan o‘zaro ta’sirda o‘rganish imkonini berishi bilan muhim ekanini qayd etmoqda.

Stenford universitetiNature jurnaliinson miya to‘qimasiautizm
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sun’iy intellektga ishongan fermer 10 gektar hosilidan ayrildiSun’iy intellektga ishongan fermer 10 gektar hosilidan ayrildi12 avgust 15:38Sun’iy intellekt yangi virus yaratgani olimlarni hayratga soldiSun’iy intellekt yangi virus yaratgani olimlarni hayratga soldi7 avgust 11:37Olimlar pashsha miyasini masofadan boshqarishga muvaffaq bo‘ldiOlimlar pashsha miyasini masofadan boshqarishga muvaffaq bo‘ldi12 sentabr 11:43Kosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqatKosmosda miyamizga nima bo‘ladi? Olimlar aniqlagan hayratlanarli haqiqat8 iyul 20:18Ilk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiIlk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandi29 avgust 15:40Sensatsion kashfiyot: Inson yuzidagi hissiyotlar itlar miyasiga qanday ta’sir qiladi?Sensatsion kashfiyot: Inson yuzidagi hissiyotlar itlar miyasiga qanday ta’sir qiladi?12 avgust 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota