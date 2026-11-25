Hindistonda 25 haftalik homilaning umurtqa pog‘onasidagi nuqson ona qornidayoq operatsiya qilindi
Hindiston shifokorlari hali dunyoga kelmagan chaqaloqning umurtqa pog‘onasidagi jiddiy tug‘ma nuqsonni ona qornida turib jarrohlik yo‘li bilan bartaraf etdi. Olti soat davom etgan murakkab amaliyot prenatal, ya’ni tug‘ruqdan oldingi jarrohlik sohasidagi muhim yutuqlardan biri sifatida qayd etildi.
Operatsiya 2026 yil 12 noyabr kuni Nyu-Dehlidagi Butun Hindiston tibbiyot fanlari institutida (AIIMS) homiladorlikning 25-haftasidagi homilada amalga oshirildi. Shifoxona ma’lumotiga ko‘ra, bu Hindistonda umurtqa pog‘onasidagi aynan shu turdagi nuqsonni ochiq jarrohlik usulida tuzatish bo‘yicha ilk amaliyot hisoblanadi.
Murakkab operatsiyaga jarrohlar, anesteziologlar, akusher-ginekologlar, neonatologlar va hamshiralardan iborat 30 nafardan ortiq mutaxassis jalb etildi. Tibbiyot jamoasi amaliyotga besh haftadan ko‘proq vaqt davomida tayyorgarlik ko‘rgan.
Homilada qanday nuqson aniqlangan edi?
Tekshiruvlar natijasida chaqaloqda spina bifida deb ataladigan tug‘ma rivojlanish nuqsonining og‘ir shakli — mielomeningosele aniqlangan.
Spina bifida homiladorlikning dastlabki bosqichlarida umurtqa pog‘onasi va orqa miyani shakllantiruvchi tuzilmalar to‘liq yopilmay qolishi natijasida yuzaga keladi. Mielomeningosele holatida esa orqa miya to‘qimalari va ularni o‘rab turuvchi pardalar umurtqa pog‘onasidagi ochiq joy orqali tashqariga chiqib qoladi.
Bunday holat nerv to‘qimalarining zararlanishiga olib kelishi mumkin. Natijada bola tug‘ilganidan keyin oyoqlarda kuchsizlik yoki falajlik, siydik pufagi va ichak faoliyatini boshqarish bilan bog‘liq muammolar kuzatilishi ehtimoli bor. Ayrim holatlarda bosh miyada suyuqlik to‘planishi — gidrotsefaliya ham rivojlanishi mumkin.
Jarrohlik qanday amalga oshirildi?
Operatsiyadan avval homilaning umurtqa pog‘onasidagi nuqson joylashgan hududini aniq belgilash uchun zarur tasviriy tekshiruvlar o‘tkazildi. Shundan so‘ng jarrohlik amaliyotining har bir bosqichi puxta rejalashtirildi.
Operatsiya vaqtida onaning qorin devori va bachadoni ehtiyotkorlik bilan ochilib, homilaning orqa qismidagi zararlangan sohaga kirish imkoniyati yaratildi. Muhim jihati shundaki, chaqaloq bachadondan butunlay chiqarib olinmadi — u ona qornida qolgan holda operatsiya qilindi.
Jarrohlar mikroskop yordamida ochiq qolgan nerv to‘qimalarini himoya qilishga qaratilgan amaliyotlarni bajardi. Shuningdek, umurtqa pog‘onasidagi nuqson tegishli to‘qima qatlamlari yordamida yopildi. Jarayon davomida homilaning holatini nazorat qilish uchun ultratovush tekshiruvidan ham foydalanildi.
Olti soat davom etgan ushbu operatsiya Hindistonda homila jarrohligi imkoniyatlari kengayib borayotganini ko‘rsatdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…