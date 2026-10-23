AQSH elchisi Eronga zarba berilishi mumkinligini aytdi, Tramp esa xabari yo‘qligini aytdi

·10·Dunyo
AQSH elchisi Eronga zarba berilishi mumkinligini aytdi, Tramp esa xabari yo‘qligini aytdi

AQSH Prezidenti Donald Tramp Amerika Qo‘shma Shtatlarining yaqin dam olish kunlari Eron hududiga zarba berishi mumkinligi haqida tarqalgan shov-shuvli xabarlarga ochiq munosabat bildirdi.

Oq uy rahbari mamlakatning Turkiyadagi elchisi Tom Berrak tomonidan bildirilgan ushbu bayonotdan mutlaqo xabarsiz ekanini ma’lum qilib, kutilmagan pozitsiyani egalladi.

«U ta’sirli odam, lekin men bu haqda bilmayman»: Trampning javobi

Jurnalistlarning elchi bayonoti borasidagi savoliga Prezident Tramp qisqa va sirli javob qaytardi:

  • Prezident bayonoti: «Menimcha, u juda ta’sirli inson. Biroq men bu haqda hech narsa bilmayman», — deya ta’kidladi AQSH prezidenti.

Elchi Tom Berrakning shov-shuvli bayonoti nimadan iborat edi?

Bundan oldinroq nufuzli The Times of Israel nashri AQSHning Turkiyadagi elchisi Tomas Berrakning Yaqin Sharqdagi harbiy harakatlar ehtimoliga oid keskin fikrlarini e’lon qilgan edi:

  • «Zarbalar berilishi mumkinmi? Albatta»: Jurnalistlarning AQSH yaqin kunlarda Eronga qarshi zarbalarni qayta boshlashi mumkinligi haqidagi savoliga diplomat: «Dam olish kunlari AQSHning Eronga zarba berishi ehtimoli bormi? Shubhasiz, albatta», deya javob bergan;

  • Mudofaa rejalari: Bu bayonot Vashington va Tehron o‘rtasidagi aloqalar nihoyatda xavfli nuqtaga yetganidan darak sifatida qabul qilindi.

Xavf darajasi oshdi: Diplomatlar oilalari hududni tark etmoqda

Harbiy harakatlar ehtimoli kuchaygani fonida mintaqada AQSH rasmiylarini xavfsiz hududga olib chiqish choralari ko‘rilmoqda:

  • Saudiya Arabistonidan evakuatsiya: Saudiya Arabistonidagi amerikalik xodimlar va ularning oila a’zolariga mamlakatni zudlik bilan tark etish ko‘rsatmasi berildi;

  • Boshqa davlatlardagi diplomatlar: Shuningdek, mintaqadagi yana bir qator boshqa davlatlarda faoliyat yuritayotgan AQSH diplomatlarining oilalariga ham xavfsizlik nuqtayi nazaridan mazkur hududlardan chiqib ketish bo‘yicha ko‘rsatma berilgani ma’lum qilindi.

Mintaqadagi vaziyatning keskinlashuvi xalqaro bozorlarda, xususan, neft narxlari va logistika yo‘nalishlarida katta xavotirlarni yuzaga keltirmoqda.

Donald TrampAQSH-Eron munosabatlariTom BerrakYaqin Sharq
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildi14 sentabr 13:40Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...12 sentabr 07:01AQSH qulayotgan davlat ekani e’lon qilindi: Tramp yaqin ittifoqchisini himoya qila olmadiAQSH qulayotgan davlat ekani e’lon qilindi: Tramp yaqin ittifoqchisini himoya qila olmadi19 sentabr 22:29“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi“Kim Chen In — mening do‘stim”: Tramp KXDR va Eron yadro quroli haqidagi savolga javob berdi30 sentabr 12:10«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi«Eronni yo‘q qilaymi?!»: Tramp BMT minbaridan dunyoni larzaga soluvchi bayonotlar berdi23 sentabr 06:43Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?Tramp Eronga berilishi kutilayotgan katta zarbani nega kechiktirdi?26 iyul 08:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi