AQSH elchisi Eronga zarba berilishi mumkinligini aytdi, Tramp esa xabari yo‘qligini aytdi
AQSH Prezidenti Donald Tramp Amerika Qo‘shma Shtatlarining yaqin dam olish kunlari Eron hududiga zarba berishi mumkinligi haqida tarqalgan shov-shuvli xabarlarga ochiq munosabat bildirdi.
Oq uy rahbari mamlakatning Turkiyadagi elchisi Tom Berrak tomonidan bildirilgan ushbu bayonotdan mutlaqo xabarsiz ekanini ma’lum qilib, kutilmagan pozitsiyani egalladi.
«U ta’sirli odam, lekin men bu haqda bilmayman»: Trampning javobi
Jurnalistlarning elchi bayonoti borasidagi savoliga Prezident Tramp qisqa va sirli javob qaytardi:
Prezident bayonoti: «Menimcha, u juda ta’sirli inson. Biroq men bu haqda hech narsa bilmayman», — deya ta’kidladi AQSH prezidenti.
Elchi Tom Berrakning shov-shuvli bayonoti nimadan iborat edi?
Bundan oldinroq nufuzli The Times of Israel nashri AQSHning Turkiyadagi elchisi Tomas Berrakning Yaqin Sharqdagi harbiy harakatlar ehtimoliga oid keskin fikrlarini e’lon qilgan edi:
«Zarbalar berilishi mumkinmi? Albatta»: Jurnalistlarning AQSH yaqin kunlarda Eronga qarshi zarbalarni qayta boshlashi mumkinligi haqidagi savoliga diplomat: «Dam olish kunlari AQSHning Eronga zarba berishi ehtimoli bormi? Shubhasiz, albatta», deya javob bergan;
Mudofaa rejalari: Bu bayonot Vashington va Tehron o‘rtasidagi aloqalar nihoyatda xavfli nuqtaga yetganidan darak sifatida qabul qilindi.
Xavf darajasi oshdi: Diplomatlar oilalari hududni tark etmoqda
Harbiy harakatlar ehtimoli kuchaygani fonida mintaqada AQSH rasmiylarini xavfsiz hududga olib chiqish choralari ko‘rilmoqda:
Saudiya Arabistonidan evakuatsiya: Saudiya Arabistonidagi amerikalik xodimlar va ularning oila a’zolariga mamlakatni zudlik bilan tark etish ko‘rsatmasi berildi;
Boshqa davlatlardagi diplomatlar: Shuningdek, mintaqadagi yana bir qator boshqa davlatlarda faoliyat yuritayotgan AQSH diplomatlarining oilalariga ham xavfsizlik nuqtayi nazaridan mazkur hududlardan chiqib ketish bo‘yicha ko‘rsatma berilgani ma’lum qilindi.
Mintaqadagi vaziyatning keskinlashuvi xalqaro bozorlarda, xususan, neft narxlari va logistika yo‘nalishlarida katta xavotirlarni yuzaga keltirmoqda.
Izohlar 0
…