Axios sensatsiyasi: Vashington va Tehron katta bitim arafasidami?

·86·Dunyo
Axios sensatsiyasi: Vashington va Tehron katta bitim arafasidami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qatar diplomatlari vositachiligida Eron va AQSH o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralarni qayta boshlash bo‘yicha sezilarli siljishga erishildi.
  • Tomonlar yadroviy faollikni cheklash hamda sanksiyalarni bekor qilish kabi bir-biriga zid shartlar ustida bahslashmoqda.
  • AQSH ma’muriyatida Jey Di Vens, Stiv Uitkoff va Jared Kushner muloqotni qo‘llab-quvvatlayotgan bo‘lsa-da, prezident Donald Tramp Eron bilan bitimga erishish borasida shubha bildirmoqda.

Qatar diplomatlari Tehronda bo‘lib o‘tgan uzoq va murakkab muhokamalar davomida Eron va AQSH o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralarni qayta boshlash bo‘yicha sezilarli siljishga erishdi. Bu haqda nufuzli Axios portali diplomatik manbalarga tayangan holda xabar berdi.

Manbalarning ta’kidlashicha, Tehronda naqd 12 soat davom etgan marafon muzokaralar vaqtida qatarlik vositachilar Oq uy bilan uzluksiz aloqada bo‘lib turgan. Jarayonning keyingi bosqichi esa shanba kuni Dohada davom ettirilishi ma’lum qilindi.

Tomonlarning qarama-qarshi shartlari: Asosiy to‘siq nimada?

AQSH rasmiylarining qayd etishicha, kelishuvga erishish oson kechmayapti, chunki har ikki davlat bir-biriga mutlaqo zid talablarni ilgari surmoqda:

  • Vashingtonning talabi: Oq uy Tehrondan yadro dasturi bo‘yicha qat’iy chegirmalarga borishni va yadroviy faollikni keskin cheklashni talab qilmoqda;

  • Tehronning shartlari: Eron tomoni muzokaralar boshlanishidan avval AQSHdan dengiz qamalini olib tashlashni, chet elda muzlatib qo‘yilgan eron mablag‘larini qaytarishni hamda o‘z neftini xalqaro bozorlarda erkin sotishga to‘liq ruxsat berishni talab qilmoqda.

Oq uydagi ikkilanish: Vens, Kushner va Trampning skeptitsizmi

Amerikalik manbalarning ma’lum qilishicha, AQSH ma’muriyatining o‘zida ham bu masalada turlicha qarashlar mavjud:

  • Muzokara tarafdorlari: AQSH vitse-prezidenti Jey Di Vens, prezident Trampning maxsus vakillari Stiv Uitkoff hamda Jared Kushner Tehron bilan muloqotni qayta tiklash va katta siyosiy bitimga erishish tarafdori bo‘lib turibdi;

  • Trampning shubhasi: Biroq prezident Donald Tramp Eron qachondir AQSH uchun maqbul bo‘lgan haqiqiy shartlarga rozi bo‘lishiga juda shubha bilan qaramoqda.

Dohada davom etadigan diplomatik konsultatsiyalar Yaqin Sharqdagi keskinlikni kamaytirish hamda jahon neft bozoridagi beqarorlikni yumshatishda muhim burilish yasashi mumkin.

AQSH-Eron munosabatlariQatar vositachiligiDonald TrampYadro dasturi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH elchisi Eronga zarba berilishi mumkinligini aytdi, Tramp esa xabari yo‘qligini aytdiAQSH elchisi Eronga zarba berilishi mumkinligini aytdi, Tramp esa xabari yo‘qligini aytdi23 oktabr 23:45AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildi14 sentabr 13:40Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...12 sentabr 07:01«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi17 sentabr 09:29Pezeshkian AQSHga shoshilinch taklif bilan chiqdi — BMT dagi yadroviy bahs va Oq uy javobiPezeshkian AQSHga shoshilinch taklif bilan chiqdi — BMT dagi yadroviy bahs va Oq uy javobi25 sentabr 08:55Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?8 avgust 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda