Fors ko‘rfazi urush bo‘sag‘asida: AQSH ittifoqchilari Eronga beriladigan zarbaga tayyorlanmoqda

·59·Dunyo
Fors ko‘rfazi urush bo‘sag‘asida: AQSH ittifoqchilari Eronga beriladigan zarbaga tayyorlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fors ko‘rfazi davlatlari AQSH va Eron o‘rtasidagi harbiy to‘qnashuv ehtimoli sababli xavfsizlik choralarini kuchaytirib, favqulodda tayyorgarlik ishlarini boshladi.
  • Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari Pentagonning Eronga qarshi amaliyoti shu hafta boshlanishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
  • Saudiya Arabistoni maktablarni onlayn ta’limga o‘tkazdi, Abu-Dabidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilari esa mamlakatni tark etmoqda.

Yaqin Sharq mintaqasi yana bir keng ko‘lamli harbiy to‘qnashuv arafasida turibdi. Fors ko‘rfazining yetakchi arab davlatlari AQSH va Eron o‘rtasidagi keng qamrovli harbiy harakatlarning qayta boshlanishiga favqulodda hozirlik ko‘rishni boshladi.

AQSHning nufuzli The Wall Street Journal nashri ma’lumotli manbalarga tayanib xabar berishicha, Vashingtonning mintaqadagi asosiy ittifoqchilari — xususan, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari Pentagonning Eronga qarshi keng ko‘lamli harbiy amaliyoti shu haftaning o‘zidayoq boshlanishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Mintaqadagi favqulodda xavfsizlik choralari: Mashg‘ulotlar va onlayn ta’lim

Vaziyatning keskinlashishi xavfi tufayli mintaqa davlatlari xavfsizlik choralarini eng yuqori darajaga ko‘tardi:

  • Qatar va BAAda favqulodda mashg‘ulotlar: Ikki mamlakatning asosiy transport tugunlarida, jumladan, yirik xalqaro aeroportlarda xavfsizlik kuchlari va fuqaro muhofazasi bo‘yicha shoshilinch o‘quv-mashg‘ulotlari o‘tkazilmoqda;

  • Saudiya Arabistonida onlayn ta’lim: Qirollik hududidagi maktablarda ehtiyot chorasi sifatida darslar masofaviy (onlayn) ta’lim shakliga o‘tkazildi;

  • Xalqaro tadbirlarning to‘xtatilishi: Abu-Dabida o‘tkazilayotgan yirik xalqaro energetika konferensiyasi ishtirokchilari mahalliy hukumat tavsiyasiga binoan safarlarini muddatidan avval qisqartirib, mamlakatni tark etmoqda.

Arab monarxiyalarining bosh xavotiri va Tehronga ogohlantirish

Ko‘rfaz davlatlarining asosiy tashvishi Eron tomonidan berilishi mumkin bo‘lgan javob zarbalari bilan bog‘liq:

  • Infratuzilmaga tahdid: AQSH hujumiga javoban Eron raketalari va dronlari qo‘shni arab mamlakatlarining iqtisodiy, neft-gaz va muhim fuqarolik obyektlariga zarba berishi mumkinligidan jiddiy xavotir bildirilmoqda;

  • Qat’iy ultimatum: Ayrim arab davlatlari Tehronni oldindan ogohlantirib ulgurdi: agar ularning hududiy infratuzilmasiga hujum uyushtirilsa, ular mustaqil ravishda yoki ittifoqchilar bilan birgalikda harbiy javob qaytarish huquqini o‘zlarida saqlab qoladi.

Muzokaralar boshiberk ko‘chada va Trampning bayonoti

Geosiyosiy bosim diplomatik kanallarning to‘xtab qolgani sababli eng cho‘qqisiga chiqdi:

  • Muloqotlar samarasizligi: The Wall Street Journal nashrining qayd etishicha, Vashington va Tehron o‘rtasida Qatar vositachiligida o‘tkazilayotgan yopiq muzokaralar ayni damda boshiberk ko‘chaga kirib qolgan;

  • Oq uy munosabati: Avvalroq Donald Tramp Axios nashriga bergan intervyusida AQSH yangi hujumlar bo‘yicha qaror qabul qilishga «shoshilmayotganini» va muloqot «yaxshi ketayotganini» bildirgan edi.

Shunga qaramay, mintaqadagi favqulodda xavfsizlik choralari va harbiy tayyorgarliklar tomonlar eng xavfli ssenariyga hozirlik ko‘rayotganini ko‘rsatmoqda.

Yaqin SharqAQSH-Eron munosabatlariFors ko‘rfaziDonald Tramp
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oq uydan yangi signal: Tramp Eron bilan sirli muzokaralar tafsilotini ochiqladi (video)Oq uydan yangi signal: Tramp Eron bilan sirli muzokaralar tafsilotini ochiqladi (video)Kecha 16:28AQSH elchisi Eronga zarba berilishi mumkinligini aytdi, Tramp esa xabari yo‘qligini aytdiAQSH elchisi Eronga zarba berilishi mumkinligini aytdi, Tramp esa xabari yo‘qligini aytdi23 oktabr 23:45Tramp Eronga qarshi keskin ultimatum qo‘ydi, Tehron armiyani jangovar holatga keltirdiTramp Eronga qarshi keskin ultimatum qo‘ydi, Tehron armiyani jangovar holatga keltirdiKecha 09:10Axios sensatsiyasi: Vashington va Tehron katta bitim arafasidami?Axios sensatsiyasi: Vashington va Tehron katta bitim arafasidami?31 oktabr 13:23AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildi14 sentabr 13:40Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...12 sentabr 07:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi