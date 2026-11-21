Tramp Eron bilan kelishuv haqida gapirdi: AQSH qanday shartni qabul qilmayapti?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Donald Tramp Eron tomoni AQSH bilan kelishuvga erishishdan manfaatdor ekanini, biroq hozircha Vashington uchun maqbul bo'lgan shartlarga rozi emasligini ma'lum qildi.
- Amerika prezidenti Tehron bilan 51 yildan beri davom etib kelayotgan soxta bitimlardan farqli o'laroq, «haqiqiy kelishuv» tuzish niyatida ekanini ta'kidladi.
- Ayni paytda AQSH rahbari Erondan aynan qanday shartlar bajarilishini kutayotganiga aniqlik kiritmadi.
Donald Tramp Eron AQSH bilan kelishuvga erishishni istashini, biroq hozircha Vashington uchun maqbul bo‘lgan shartlarga rozi emasligini bildirdi. Amerika prezidenti Tehron bilan oddiy emas, balki «haqiqiy kelishuv» tuzish niyatida ekanini ta’kidladi.
AQSH va Eron o‘rtasidagi munosabatlarda kelishuv masalasi yana kun tartibiga chiqdi. AQSH prezidenti Donald Trampning aytishicha, Tehron muzokaralardan manfaatdor, ammo Vashington talablariga mos shartlarni qabul qilishga hozircha tayyor emas. Bu haqda Tramp Oq uyda o‘tkazilgan matbuot anjumanida ma’lum qildi.
Tramp Eron bilan qanday kelishuv tuzmoqchi?
Amerika prezidenti Eron bilan bitim tuzish imkoniyatini inkor etmadi. Biroq u har qanday kelishuv Vashington uchun ham maqbul bo‘lishi kerakligini ta’kidladi.
«Ular kelishuvga erishmoqchi, lekin men uchun maqbul bo‘ladigan kelishuvni tuzishni istashmayapti. Biz Eron 51 yildan beri qilib kelayotgan soxta kelishuvni emas, haqiqiy kelishuvni tuzmoqchimiz. Odamlar buni 47 yil deb aytishadi, aslida bu 51 yil», — dedi Tramp.
Shu tariqa, AQSH rahbari Tehron bilan muzokaralar olib borishga tayyorligini bildirgan bo‘lsa-da, Vashington talablariga javob bermaydigan kelishuvga rozi bo‘lmasligini ochiq aytdi.
Biroq Tramp mazkur bayonotida Erondan aynan qanday shartlar bajarilishini kutayotganini batafsil sanab o‘tmadi.
Tramp yana 10 ta savdo kelishuvini e’lon qildi
Oq uydagi matbuot anjumanida AQSH prezidenti xalqaro savdo masalalariga ham to‘xtaldi. Uning ma’lum qilishicha, Vashington yaqin kelajakda yana 10 ta savdo kelishuvini tuzishni rejalashtirmoqda.
Bu bayonot AQSH ma’muriyatining tashqi iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga qaratilgan rejalari haqida ham tasavvur beradi.
Hozircha esa Trampning Eron bilan kelishuv borasidagi bayonoti muzokaralar qaysi shartlar asosida davom etishi mumkinligi haqidagi savollarni ochiq qoldirmoqda. Eng muhim masala — Tehron Vashington talablariga qay darajada yon berishga tayyor ekani bo‘lib qolmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…