Oq uydan yangi signal: Tramp Eron bilan sirli muzokaralar tafsilotini ochiqladi (video)

·83·Dunyo
Oq uydan yangi signal: Tramp Eron bilan sirli muzokaralar tafsilotini ochiqladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Prezidenti Donald Tramp Eron bilan olib borilayotgan diplomatik muzokaralar ijobiy tus olayotganini, biroq Tehron tomonining ishonchliligi borasida jiddiy shubhalari borligini ma'lum qildi.
  • Oq uy rahbari Eron kelishuvga erishishga intilayotganini tan olgan bo'lsa-da, yakuniy natija qanday bo'lishini faqat vaqt ko'rsatishini ta'kidladi.
  • Hozirgi kunda tomonlar o'rtasidagi o'zaro ishonchsizlik diplomatik muloqotdagi asosiy to'siq bo'lib qolmoqda.

AQSH Prezidenti Donald Tramp rasmiy Tehron bilan munosabatlar va o‘tkazilayotgan diplomatik muloqotlar bo‘yicha navbatdagi muhim bayonotini berdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Eron tomoni Vashington bilan kelishuvga erishishga jiddiy intilmoqda, ammo Oq uy rahbari ularning ishonchliligi borasida katta shubha saqlanib qolayotganini ochiq bildirdi.

Tadbirlardan birida jurnalistlar qurshovida turgan Tramp Yaqin Sharqdagi keskinlik fonida tomonlar o‘rtasidagi aloqalar qaysi yo‘nalishda ketayotganiga to‘xtalib o‘tdi.

«Muzokaralar yaxshi ketmoqda, ammo ularga ishonish qiyin»: Trampning asosiy gaplari

Oq uy rahbari hozirgi bosqichdagi muloqotning borishini quyidagicha baholadi:

  • Tehronning niyati: «Ular kelishuvga erishmoqchi. Muzokaralar yaxshi ketmoqda...», — deya ta’kidladi AQSH prezidenti;

  • Ochiq shubha va ehtiyotkorlik: «...ammo ochig‘ini aytsam, ular unchalik ishonchli emas», — deb qo‘shimcha qildi Tramp qarshi tomonning xatti-harakatlariga yuqori baho berishdan tiyilib;

  • Yakuniy hukm vaqtga havola: «Kelishuvga erishadimi yoki yo‘qmi, buni faqat vaqt ko‘rsatadi», deya o‘z fikriga nuqta qo‘ydi davlat rahbari.

Keskin bayonotlar ortidagi diplomatik o‘yin

Mazkur chiqish Vashington va Tehron o‘rtasidagi so‘nggi murakkab geosiyosiy ritorikaning mantiqiy davomi bo‘ldi:

  • Bir vaqtning o‘zida bosim va muloqot: Tramp avvalroq vaziyat tez orada «yo bitim, yoki uzil-kesil yakun» bilan hal bo‘lishini aytgan bo‘lsa-da, hozir muzokaralar stolida imkoniyatlar saqlanib qolayotganini tasdiqlamoqda;

  • Tehronning ehtiyotkor pozitsiyasi: Eron tomoni ham o‘z navbatida harbiy tayyorgarlikni to‘xtatmagan holda, asosiy ustuvorlikni aqlga tayangan diplomatiyaga qaratish lozimligini ta’kidlab kelmoqda;

  • Natija yaqinmi?: Trampning ehtiyotkor optimizmi tomonlar parda ortida muayyan shartlarni muhokama qilayotganini ko‘rsatmoqda, biroq tomonlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonchsizlik asosiy to‘siq bo‘lib qolmoqda.

Donald TrampAQSH-Eron munosabatlariYaqin SharqTehron
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH elchisi Eronga zarba berilishi mumkinligini aytdi, Tramp esa xabari yo‘qligini aytdiAQSH elchisi Eronga zarba berilishi mumkinligini aytdi, Tramp esa xabari yo‘qligini aytdi23 oktabr 23:45Tramp Eronga qarshi keskin ultimatum qo‘ydi, Tehron armiyani jangovar holatga keltirdiTramp Eronga qarshi keskin ultimatum qo‘ydi, Tehron armiyani jangovar holatga keltirdiBugun 09:10Axios sensatsiyasi: Vashington va Tehron katta bitim arafasidami?Axios sensatsiyasi: Vashington va Tehron katta bitim arafasidami?31 oktabr 13:23AQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildiAQSH Erondan qachon chiqib ketadi:? Tramp Venesuela ssenariysini takrorlash bilan tahdid qildi14 sentabr 13:40Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...12 sentabr 07:01AQSH qulayotgan davlat ekani e’lon qilindi: Tramp yaqin ittifoqchisini himoya qila olmadiAQSH qulayotgan davlat ekani e’lon qilindi: Tramp yaqin ittifoqchisini himoya qila olmadi19 sentabr 22:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda