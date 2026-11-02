Oq uydan yangi signal: Tramp Eron bilan sirli muzokaralar tafsilotini ochiqladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Prezidenti Donald Tramp Eron bilan olib borilayotgan diplomatik muzokaralar ijobiy tus olayotganini, biroq Tehron tomonining ishonchliligi borasida jiddiy shubhalari borligini ma'lum qildi.
- Oq uy rahbari Eron kelishuvga erishishga intilayotganini tan olgan bo'lsa-da, yakuniy natija qanday bo'lishini faqat vaqt ko'rsatishini ta'kidladi.
- Hozirgi kunda tomonlar o'rtasidagi o'zaro ishonchsizlik diplomatik muloqotdagi asosiy to'siq bo'lib qolmoqda.
AQSH Prezidenti Donald Tramp rasmiy Tehron bilan munosabatlar va o‘tkazilayotgan diplomatik muloqotlar bo‘yicha navbatdagi muhim bayonotini berdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Eron tomoni Vashington bilan kelishuvga erishishga jiddiy intilmoqda, ammo Oq uy rahbari ularning ishonchliligi borasida katta shubha saqlanib qolayotganini ochiq bildirdi.
Tadbirlardan birida jurnalistlar qurshovida turgan Tramp Yaqin Sharqdagi keskinlik fonida tomonlar o‘rtasidagi aloqalar qaysi yo‘nalishda ketayotganiga to‘xtalib o‘tdi.
«Muzokaralar yaxshi ketmoqda, ammo ularga ishonish qiyin»: Trampning asosiy gaplari
Oq uy rahbari hozirgi bosqichdagi muloqotning borishini quyidagicha baholadi:
Tehronning niyati: «Ular kelishuvga erishmoqchi. Muzokaralar yaxshi ketmoqda...», — deya ta’kidladi AQSH prezidenti;
Ochiq shubha va ehtiyotkorlik: «...ammo ochig‘ini aytsam, ular unchalik ishonchli emas», — deb qo‘shimcha qildi Tramp qarshi tomonning xatti-harakatlariga yuqori baho berishdan tiyilib;
Yakuniy hukm vaqtga havola: «Kelishuvga erishadimi yoki yo‘qmi, buni faqat vaqt ko‘rsatadi», deya o‘z fikriga nuqta qo‘ydi davlat rahbari.
Keskin bayonotlar ortidagi diplomatik o‘yin
Mazkur chiqish Vashington va Tehron o‘rtasidagi so‘nggi murakkab geosiyosiy ritorikaning mantiqiy davomi bo‘ldi:
Bir vaqtning o‘zida bosim va muloqot: Tramp avvalroq vaziyat tez orada «yo bitim, yoki uzil-kesil yakun» bilan hal bo‘lishini aytgan bo‘lsa-da, hozir muzokaralar stolida imkoniyatlar saqlanib qolayotganini tasdiqlamoqda;
Tehronning ehtiyotkor pozitsiyasi: Eron tomoni ham o‘z navbatida harbiy tayyorgarlikni to‘xtatmagan holda, asosiy ustuvorlikni aqlga tayangan diplomatiyaga qaratish lozimligini ta’kidlab kelmoqda;
Natija yaqinmi?: Trampning ehtiyotkor optimizmi tomonlar parda ortida muayyan shartlarni muhokama qilayotganini ko‘rsatmoqda, biroq tomonlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonchsizlik asosiy to‘siq bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…