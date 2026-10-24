Teri ostidagi sir ochildi: Olimlar bezgak chivini qonni qanday so‘rishini aniqladi

·5·Dunyo
Teri ostidagi sir ochildi: Olimlar bezgak chivini qonni qanday so‘rishini aniqladi

AQSHning nufuzli Jons Hopkins universiteti olimlari bezgak chivini insonni chaqqanda teri yuzasida va uning chuqur qatlamlarida aynan qanday jarayonlar kechishini ilk bor misli ko‘rilmagan daqiqlik bilan kuzatishga muvaffaq bo‘lishdi.

Yuqori tezlikda ishlovchi maxsus videokameralar hamda sezgir mikrodatchiklar yordamida o‘tkazilgan tajribalar natijasida chaqish jarayonining 5 ta asosiy bosqichi aniqlandi va hasharotning qon tomirini topishida sezgi tizimi hal qiluvchi o‘rin tutishi isbotlandi. Tadqiqot xulosalari nufuzli Science Advances jurnalida e’lon qilindi.

Elektr simlari va mikrokameralar: Chaqishning 5 bosqichi

Tadqiqotchilar Anopheles coluzzii turiga mansub bezgak chivinlarining sezgi a’zolariga o‘ta ingichka elektr simlarini ulab chiqishdi. Bu usul chivin xartumi teri ostiga kirgan paytdagi elektr kuchlanishining eng kichik o‘zgarishlarini real vaqtda qayd etish imkonini berdi:

  • Beshta ketma-ket bosqich: Olimlar chaqish jarayonini terini teshish, qon tomirini izlash, qonni so‘rish, xartumni qaytarib chiqarish va chaqishni to‘liq yakunlash kabi bosqichlarga ajratishdi;

  • Terini teshish siri: Chivin terini teshayotgan paytda faqat xartumi bilan cheklanmay, oyoqlari va og‘iz atrofidagi sezgir retseptorlarini ham faol ishga soladi;

  • Mutlaq harakatsizlik: Qon so‘rish jarayoni boshlangach, hasharot o‘z xavfsizligi va uzluksiz oziqlanishni ta’minlash uchun butunlay qimirlamay turib oladi.

Denge chiviniga nisbatan 17 soniya tezroq

Olimlar bezgak chivinining harakatlarini denge bezgagini tarqatuvchi Aedes aegypti chivini bilan solishtirib, qiziqarli natijaga duch kelishdi:

  • Tomirni tez topish: Bezgak chivini teri ostidagi qon tomirini denge tarqatuvchisiga qaraganda o‘rtacha 17 soniya tezroq topadi;

  • Bir xil davomiylik: Shunga qaramay, har ikki turda chaqish va to‘yib oziqlanishning umumiy vaqti deyarli bir xil — taxminan 2,5 daqiqani tashkil etadi;

  • Mustaqil evolyutsiya: Mazkur turlarning evolyutsion yo‘li qariyb 150 million yil avval ajralib ketganini hisobga olgan olimlar, ikkala hasharot ham qon so‘rishning bunday yuqori samarali usuliga bir-biridan mustaqil ravishda kelgan degan xulosaga kelishdi.

IR76b geni: Infeksiyalarga qarshi yangi himoya usuli

Tajribalar davomida chivinlarning hid sezish qobiliyati bilan bog‘liq bo‘lgan IR76b geni faoliyati sun’iy ravishda o‘chirib qo‘yildi:

  • Mo‘ljalni yo‘qotish: Ushbu gensiz chivinlar teri ostida qon tomirini maqsadli izlash qobiliyatini deyarli butunlay yo‘qotdi va ularning qon so‘rish ko‘rsatkichi keskin tushib ketdi;

  • Kelajak tibbiyoti uchun foyda: Mualliflarning fikricha, chivinlarning sezgi tizimi va harakat mexanizmini mukammal anglash kelajakda bezgak va shu kabi og‘ir yuqumli kasalliklardan himoya qiluvchi mutlaqo yangi, ancha samarali vositalarni yaratishga xizmat qiladi.

Jons Hopkins universitetibezgak chiviniScience AdvancesIR76b geni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda 35 yillik antirekord: Qizamiq avj olgani uchun favqulodda holat e’lon qilindiAQSHda 35 yillik antirekord: Qizamiq avj olgani uchun favqulodda holat e’lon qilindi6 oktabr 21:08Koinot cheksiz takrorlanadimi?: Olimlar tarixning qayta boshlanishini hisoblab chiqdiKoinot cheksiz takrorlanadimi?: Olimlar tarixning qayta boshlanishini hisoblab chiqdi1 oktabr 00:10Olimlar hayratda: Yerda hayot ikki marta paydo bo‘lganmi?Olimlar hayratda: Yerda hayot ikki marta paydo bo‘lganmi?7 avgust 19:3614 yoshli qiz qarishga qarshi vositani ishlatib, oylab aziyat chekdi14 yoshli qiz qarishga qarshi vositani ishlatib, oylab aziyat chekdi13 sentabr 00:0736 yoshli FIDE menejeri Sergey Indeykin chivin chaqishidan vafot etdi36 yoshli FIDE menejeri Sergey Indeykin chivin chaqishidan vafot etdi24 avgust 16:10Yiliga 700 mingdan ortiq odamni o‘ldiradigan jonzot aniqlandiYiliga 700 mingdan ortiq odamni o‘ldiradigan jonzot aniqlandi22 avgust 14:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi