Oltinsimon jun, moviy ko‘zlar: otlarning noodatiy ranglari siri nimada?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Otlar junining oltinsimon, kumushrang yoki dog‘-dog‘ kabi noodatiy ko‘rinishga ega bo‘lishi ularning genetik xususiyatlari hamda organizmdagi melanin pigmentining taqsimlanishi bilan bog‘liq.
- Eumelanin va feomelanin pigmentlarining miqdori hamda ularni boshqaruvchi genlar, jumladan Champagne va Cream variantlari hayvonning tusi, ko‘z va teri rangini belgilaydi.
Otlar orasida oddiy ranglardan tortib, oltinsimon, kumushrang, dog‘-dog‘ yoki metallsimon jiloga ega bo‘lgan nihoyatda noodatiy ko‘rinishdagilari ham uchraydi. Bunday o‘ziga xos tashqi ko‘rinish hayvonlarning genetik xususiyatlari va organizmida pigmentlarning hosil bo‘lish jarayoni bilan bog‘liq.
Otlarning juni, terisi va ko‘z rangini asosan melanin deb ataladigan pigment belgilaydi. Uning ikki asosiy turi mavjud: eumelanin — qora va jigarrang tuslarni, feomelanin esa qizg‘ish va sarg‘ish ranglarni hosil qiladi. Ushbu pigmentlarning miqdori va taqsimlanishi bir nechta genlarning o‘zaro ta’siri orqali boshqariladi.
Masalan, Champagne deb ataladigan rang genetik varianti otlarning juniga oltinsimon yoki shampan rang tus beradi. Bunday otlarning ko‘zlari ko‘pincha ko‘kimtir yoki yashilroq, terisi esa pushti tusda bo‘lishi mumkin. Cream geni esa mavjud rangni ochartirib, otlarda och oltin, krem yoki deyarli oq rangli ko‘rinishlarni yuzaga keltiradi.
Yana bir qiziqarli xususiyat — Leopard kompleksi. U Appaluza zotiga mansub otlarda uchraydigan dog‘-dog‘ jun qoplamini hosil qiladi. Sabino varianti esa tananing ayrim qismlarida, ayniqsa oyoqlar va bosh atrofida oq rangli maydonlarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi.
Bu ranglarning shakllanishida melanotsitlar — pigment ishlab chiqaruvchi maxsus hujayralar ham muhim rol o‘ynaydi. Ularning rivojlanishi, teri va jun follikulalariga tarqalishi hamda melanin ishlab chiqarishi genetik mexanizmlar bilan tartibga solinadi.
Shuni ham ta’kidlash kerakki, bunday noodatiy ranglar albinizm yoki leytsizm bilan bir xil hodisa emas. Masalan, haqiqiy albinizmda melanin ishlab chiqarilishi keskin kamayadi yoki deyarli to‘xtaydi. Leytsizmda esa pigment hujayralarining rivojlanishi yoki tarqalishi buzilishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…