Nvidia'da Jensen Huangning taqdiri hal bo‘ldi: direktorlar kengashi uni qaytarmoqchi emas
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nvidia direktorlar kengashi kompaniya asoschisi Jensen Huangning bosh direktorlik lavozimiga qaytish haqidagi taklifini rad etdi.
- Kompaniya yangi doimiy rahbarni tanlash uchun Heidrick & Struggles firmasini jalb qildi va hozirda vaqtinchalik rahbar vazifasini moliya direktori Kolett Kress bajarmoqda.
- Jensen Huang 2026 yil kuzida shaxsiy hayoti bilan bog‘liq mojarolar ortidan lavozimidan chetlatilgan edi.
Nvidia asoschisi Jensen Huang bosh direktorlik lavozimiga qaytishga tayyorligini bildirgan edi. Ammo kompaniya direktorlar kengashi uning bu taklifini qo‘llab-quvvatlamoqchi emas. Yangi rahbariyat Huangning iste’fosidan keyin kompaniyani boshqarish va doimiy bosh direktor topishga kirishgan.
Bu haqda direktorlar kengashining yangi raisi Harvi Jons telefon orqali o‘tkazilgan konferensiyada ma’lum qildi, deb yozadi NBC News.
Direktorlar kengashi Huangni qaytarish niyatida emas
Harvi Jons Jensen Huangning iste’fosi va davom etayotgan tergov jarayoniga oid savollarga javob berishdan bosh tortdi. Uning ta’kidlashicha, kengash zarur deb hisoblagan taqdirdagina qo‘shimcha ma’lumot taqdim etadi.
«Direktorlar kengashi aksiyadorlarimiz nomidan kompaniya duch kelayotgan oqibatlarni bartaraf etish, shuningdek, kelgusida o‘zining nazorat qilish imkoniyatlarini mustahkamlash ustida faol ish olib bormoqda», — dedi Jons.
Bu bayonot Huangning kompaniya rahbarligiga qaytish istagi bilan bog‘liq vaziyatga aniqlik kiritdi. Kengash hozircha uning qaytishiga rozilik bildirmagan.
Huangning o‘zi lavozimiga qaytishga tayyorligini aytgandi
Jensen Huang bir kun oldin bosh direktorlikka qaytish imkoniyatiga ochiq ekanini ma’lum qilgan edi.
«Agar direktorlar kengashi qaytishim aksiyadorlarimiz, xodimlarimiz, kompaniyamiz va Amerika manfaatlariga mos keladi, deb hisoblasa, bu chaqiriqlarga javob berishdan va bosh direktorlik lavozimiga qaytishdan mamnun bo‘laman», — degan u.
Huangning aytishicha, ko‘plab xodimlar, investorlar, biznes hamkorlar va mijozlar uning kompaniya rahbarligiga qaytishini so‘ragan.
Biroq direktorlar kengashining so‘nggi pozitsiyasi bunday qaytish hozircha kun tartibida emasligini ko‘rsatmoqda.
Nvidia yangi bosh direktor qidirmoqda
Kompaniya doimiy bosh direktorni tanlash uchun rahbar kadrlarni saralashga ixtisoslashgan Heidrick & Struggles firmasini jalb qildi.
NBC News ma’lumotiga ko‘ra, ushbu kompaniya texnologik korporatsiyalar uchun yuqori lavozimli rahbarlarni tanlash tajribasiga ega. Jumladan, u 2013–2014 yillarda Microsoft kompaniyasiga Stiv Balmer o‘rniga yangi bosh direktor topish jarayonida ham ishtirok etgan.
Hozirda Nvidia'ning vaqtinchalik rahbari vazifasini moliya direktori Kolett Kress bajarmoqda.
Huangning iste’fosiga nima sabab bo‘lgan?
Jensen Huang Nvidia kompaniyasiga 1993 yilda asos solgan va 2026 yil kuziga qadar uni boshqargan.
Uning shaxsiy hayoti bilan bog‘liq mojaro oktyabr oyida ommaga ma’lum bo‘lgan. Nashrlar xabarlariga ko‘ra, Huangning Megaspeed kompaniyasi rahbari Elis Huang bilan ishqiy munosabatlari haqida ma’lumotlar tarqalgan. Amerika maxsus xizmatlari ushbu ayolni Xitoy foydasiga josuslik qilishda gumonlagani aytilgan. Keyinchalik Huangning kompaniyada ishlagan yana ikki xodim bilan ham munosabatlari bo‘lgani haqida xabarlar paydo bo‘lgan.
Shundan so‘ng Nvidia direktorlar kengashi uni prezident, bosh direktor va kengash a’zosi lavozimlaridan chetlatgani haqida ma’lumot berilgan.
Financial Times nashri esa Huang o‘z atrofidagilar bilan bosh direktorlikka qaytish imkoniyatini muhokama qilayotgani va bu jarayonda Oq uyning qo‘llab-quvvatloviga erishishni ko‘zlayotganini yozgan.
Hozirgi vaziyatda Nvidia oldida ikkita muhim vazifa turibdi: kompaniyaning boshqaruv tizimiga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash va yangi doimiy rahbarni tanlash. Huangning qaytish istagiga qaramay, direktorlar kengashi hozircha boshqa yo‘lni tanlayotganini ma’lum qildi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…