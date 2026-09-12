Olimlar pashsha miyasini masofadan boshqarishga muvaffaq bo‘ldi

·54·Dunyo
Olimlar pashsha miyasini masofadan boshqarishga muvaffaq bo‘ldi


AQSHning Hyuston shahridagi Rays universiteti tadqiqotchilari meva pashshalarining, ya’ni drosofilalarning miyasiga ta’sir o‘tkazib, ularni masofadan boshqarish usulini namoyish etdi. Tajriba davomida pashshalar miyasidagi muayyan neyronlarga buyruq yuborilganda, hasharotlar atigi bir sekund ichida kerakli harakatni bajargan. Bu haqda Nature Materials jurnalida chop etilgan tadqiqotda ma’lum qilindi.

Olimlar tajriba jarayonida pashshalar miyasiga magnit maydoni ta’sirida qiziydigan temir oksidi nanozarralarini kiritdi. Shu orqali ularning geni o‘zgartirildi. Tadqiqot maxsus jihozlangan kamerada o‘tkazildi. Uning ostiga elektromagnit, yuqori qismiga esa videokamera o‘rnatilgan.

Pashshalarni boshqarish uchun tadqiqotchilar neyronlardagi harorat o‘zgarishi tezligiga sezgir bo‘lgan ion kanalidan foydalandi. Pashshalar kamera ichida harakatlanib, o‘rmalab yurgan paytda magnit maydoni o‘zgartirildi. Natijada miyaga kiritilgan nanozarralar qizib, kerakli neyronlarni faollashtirdi.

Videokamera geni o‘zgartirilgan pashshalar magnit signali berilganidan yarim sekund o‘tib, qanotlarini qisman yozganini qayd etdi. Mutaxassislar ushbu harakatni odatda mazkur jonzotlarda juftlashish ishorasi sifatida baholaydi.

Tadqiqot muallifi Jeykob Robinson bu natija neyrotexnologiya sohasida muhim qadam ekanini ta’kidladi.

«Magnit maydonlari yordamida tanlangan neyron zanjirlarini masofadan boshqarish neyrotexnologiyaning asosiy maqsadi hisoblanadi. Bizning ishimiz miyani o‘rganishda oldinga tashlangan muhim qadam bo‘ldi», dedi u.

Jamoa hozirda miyani masofadan rag‘batlantirish orqali insonlarda ko‘rish qobiliyatini tiklash usullari ustida ish olib bormoqda. Mualliflarning umid qilishicha, miyaning muayyan sohalarini aniq ravishda faollashtirish imkonini beruvchi ushbu texnologiya kelajakda ko‘plab kasalliklarni, jumladan, nevrologik xastaliklarni jarrohlik amaliyotisiz davolashga asos bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, mazkur texnologiya miya va kompyuter o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa o‘rnatish imkonini beruvchi simsiz quloqchinlarni yaratishga ham yordam berishi mumkin. Olimlarning ta’kidlashicha, bunday qurilmalar miyaning tabiiy signallari aniqligiga yaqinlashishi uchun javob berish vaqtini sekundning bir necha yuzdan bir qismigacha qisqartirish talab etiladi.

Rays universitetiMagnit maydoniNeyrotexnologiyaMiyani masofadan boshqarish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldiSoxta hamshira 900 mijozni aldab, millionlab pul oldiBugun, 12:00«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydi«Ovoz bermasangiz, do‘zaxga tushasiz!»: Tramp o‘z tarafdorlariga shov-shuvli talab qo‘ydiBugun, 10:14«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?«Stol ustidagi gunoh!»: Tailandda ruhoniy $2,8 million xayriya pulini qanday o‘mardi?Bugun, 09:30Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!Lukashenko Belarus armiyasi va kenja o‘g‘lining maxfiy xizmati haqida bayonot berdi!Bugun, 08:30Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Trampdan Eron raketalari haqida kutilmagan javob: U bir og‘iz gap bilan javob berdi...Bugun, 07:01Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Bugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi