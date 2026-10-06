AQSHda 35 yillik antirekord: Qizamiq avj olgani uchun favqulodda holat e’lon qilindi

·31·Dunyo
AQSHda 35 yillik antirekord: Qizamiq avj olgani uchun favqulodda holat e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHda qizamiqning 1991 yildan beri eng yuqori ko'rsatkichga yetgani sababli favqulodda holat e'lon qilindi.
  • Nyu-York shtatida 101 ta tasdiqlangan holat qayd etilgan bo'lib, bu umumiy 4 020 ta holatga yetgan AQSH ko'rsatkichining bir qismidir.
  • Favqulodda holat tibbiyot tizimiga qo'shimcha mablag' ajratish, emlash punktlarini ko'paytirish va ta'lim muassasalarida sanitariya nazoratini kuchaytirish imkonini beradi.

Qo‘shma Shtatlarda epidemiologik vaziyat keskinlashmoqda. Mamlakat bo‘ylab qizamiq (kor) virusi yuqtirilishi tez sur’atlar bilan tarqalishi ortidan Nyu-York shtati rasmiylari hududda rasman favqulodda holat rejimini e’lon qildi.

Dunyoga mashhur Jons Hopkins universiteti e’lon qilgan so‘nggi tibbiy statistikaga ko‘ra, AQSHda tasdiqlangan qizamiq bilan kasallanish holatlarining umumiy soni naq 4 020 taga yetgan. Bu ko‘rsatkich mamlakatda 1991 yildan beri qayd etilgan eng yuqori tarixiy antirekord hisoblanadi.

Nyu-Yorkdagi vaziyat: Favqulodda choralarning joriy etilishi

Shtat ma’muriyati va sog‘liqni saqlash idoralari kasallik o‘choqlarini jilovlash uchun qat’iy choralarni ko‘rishga majbur bo‘ldi:

  • Shtatdagi ko‘rsatkich: Rasmiy hisobotlarga ko‘ra, hozirga qadar Nyu-York shtati hududida 101 ta tasdiqlangan holat qayd etilgan;

  • Favqulodda holat nimani anglatadi: Ushbu rejimning joriy etilishi tibbiyot tizimiga qo‘shimcha budjet mablag‘larini tezkor yo‘naltirish, majburiy emlash punktlarini ko‘paytirish va ta’lim muassasalarida sanitariya nazoratini maksimal darajada kuchaytirish imkonini beradi.

Nima uchun 35 yillik rekord xavotir uyg‘otmoqda?

AQSH sog‘liqni saqlash sohasi ekspertlari bir vaqtlar deyarli butunlay yengilgan deb hisoblangan qizamiq kasalligining qayta boshlanishini quyidagi omillar bilan izohlamoqda:

  • Emlash ko‘rsatkichlarining pasayishi: So‘nggi yillarda aholi, xususan, yosh bolalar orasida rejali emlashdan (vaksinatsiya) bosh tortish tendensiyasi kuchaygan, bu esa jamoaviy immunitet devorining darz ketishiga olib keldi;

  • Yuqori yuquvchanlik: Qizamiq havo-tomchi yo‘li bilan eng tez va oson tarqaluvchi xavfli infeksiyalardan biri bo‘lib, vaksina olmagan odamlar uchun og‘ir asoratlar (zotiljam, ensefalit va bosh miya zararlanishi) keltirib chiqarish ehtimoli juda yuqori.

Tibbiyot mutasaddilari barcha fuqarolarni o‘z emlash tarixlarini tekshirishga va kasallikning har qanday alomati (yuqori harorat, yo‘tal, toshmalar) paydo bo‘lganda zudlik bilan shifokorlarga murojaat qilishga chaqirmoqda.

AQSHQizamiqNyu-YorkJons Hopkins universiteti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot cheksiz takrorlanadimi?: Olimlar tarixning qayta boshlanishini hisoblab chiqdiKoinot cheksiz takrorlanadimi?: Olimlar tarixning qayta boshlanishini hisoblab chiqdi1 oktabr 00:10AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)28 sentabr 09:18Nyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildiNyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildi3 avgust 17:24Nyu-Yorkda aniqlangan xavfli kana virusi olimlarni xavotirga soldiNyu-Yorkda aniqlangan xavfli kana virusi olimlarni xavotirga soldi2 avgust 15:41Xo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildiXo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildi30 iyul 19:49Jennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldiJennifer Lopes 57 yoshni qarshi oldi25 iyul 19:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?