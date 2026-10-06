AQSHda 35 yillik antirekord: Qizamiq avj olgani uchun favqulodda holat e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHda qizamiqning 1991 yildan beri eng yuqori ko'rsatkichga yetgani sababli favqulodda holat e'lon qilindi.
- Nyu-York shtatida 101 ta tasdiqlangan holat qayd etilgan bo'lib, bu umumiy 4 020 ta holatga yetgan AQSH ko'rsatkichining bir qismidir.
- Favqulodda holat tibbiyot tizimiga qo'shimcha mablag' ajratish, emlash punktlarini ko'paytirish va ta'lim muassasalarida sanitariya nazoratini kuchaytirish imkonini beradi.
Qo‘shma Shtatlarda epidemiologik vaziyat keskinlashmoqda. Mamlakat bo‘ylab qizamiq (kor) virusi yuqtirilishi tez sur’atlar bilan tarqalishi ortidan Nyu-York shtati rasmiylari hududda rasman favqulodda holat rejimini e’lon qildi.
Dunyoga mashhur Jons Hopkins universiteti e’lon qilgan so‘nggi tibbiy statistikaga ko‘ra, AQSHda tasdiqlangan qizamiq bilan kasallanish holatlarining umumiy soni naq 4 020 taga yetgan. Bu ko‘rsatkich mamlakatda 1991 yildan beri qayd etilgan eng yuqori tarixiy antirekord hisoblanadi.
Nyu-Yorkdagi vaziyat: Favqulodda choralarning joriy etilishi
Shtat ma’muriyati va sog‘liqni saqlash idoralari kasallik o‘choqlarini jilovlash uchun qat’iy choralarni ko‘rishga majbur bo‘ldi:
Shtatdagi ko‘rsatkich: Rasmiy hisobotlarga ko‘ra, hozirga qadar Nyu-York shtati hududida 101 ta tasdiqlangan holat qayd etilgan;
Favqulodda holat nimani anglatadi: Ushbu rejimning joriy etilishi tibbiyot tizimiga qo‘shimcha budjet mablag‘larini tezkor yo‘naltirish, majburiy emlash punktlarini ko‘paytirish va ta’lim muassasalarida sanitariya nazoratini maksimal darajada kuchaytirish imkonini beradi.
Nima uchun 35 yillik rekord xavotir uyg‘otmoqda?
AQSH sog‘liqni saqlash sohasi ekspertlari bir vaqtlar deyarli butunlay yengilgan deb hisoblangan qizamiq kasalligining qayta boshlanishini quyidagi omillar bilan izohlamoqda:
Emlash ko‘rsatkichlarining pasayishi: So‘nggi yillarda aholi, xususan, yosh bolalar orasida rejali emlashdan (vaksinatsiya) bosh tortish tendensiyasi kuchaygan, bu esa jamoaviy immunitet devorining darz ketishiga olib keldi;
Yuqori yuquvchanlik: Qizamiq havo-tomchi yo‘li bilan eng tez va oson tarqaluvchi xavfli infeksiyalardan biri bo‘lib, vaksina olmagan odamlar uchun og‘ir asoratlar (zotiljam, ensefalit va bosh miya zararlanishi) keltirib chiqarish ehtimoli juda yuqori.
Tibbiyot mutasaddilari barcha fuqarolarni o‘z emlash tarixlarini tekshirishga va kasallikning har qanday alomati (yuqori harorat, yo‘tal, toshmalar) paydo bo‘lganda zudlik bilan shifokorlarga murojaat qilishga chaqirmoqda.
Izohlar 0
…