14 yoshli qiz qarishga qarshi vositani ishlatib, oylab aziyat chekdi

·0·Dunyo
14 yoshli qiz qarishga qarshi vositani ishlatib, oylab aziyat chekdi

14 yoshli Siyenna Sorbi dugonasi bilan uyqudagi uchrashuv paytida kattalar uchun mo‘ljallangan teri parvarishi vositalarini sinab ko‘rganidan so‘ng, bir necha oy davomida teri muammolari bilan kurashdi.

Qizning aytishicha, mahsulotlarning qadog‘i juda «chiroyli va estetik» ko‘ringani uchun ularni sinab ko‘rishga qiziqqan. Biroq vositalar kattalar terisi uchun mo‘ljallangan edi. Ertalab Siyennaning terisi taranglashib, qichisha boshlagan va yuzi qizil dog‘lar bilan qoplangan.

Bu voqea 2026 yil fevral oyida sodir bo‘lgan. Siyenna mahsulotlarning anti-eyjing, ya’ni qarish belgilarini kamaytirishga qaratilganini bilgan, ammo ular o‘z yoshiga mos emasligini tushunmagan.

«Biz kattalar uchun mo‘ljallangan mahsulotlarni ko‘rib, qiziqib qoldik. Ilgari ulardan foydalanmagan edim, lekin juda estetik va chiroyli ko‘rindi», dedi u.

Teridagi holat yaxshilanmagach, Siyenna shifokorga murojaat qilgan. Uning aytishicha, ko‘z qovoqlari qizarib, qattiq quruqlashgan, jag‘i va yuzlarida qichishishdan keyin qizil toshma paydo bo‘lgan. Bu muammo uning rejalariga ham ta’sir qilgan: u beshta brend ishtirokidagi moda namoyishi va uchta fotosessiyada qatnashishi kerak bo‘lgan, ammo ikkitasidan voz kechgan.

Shifokorlar uning teri to‘sig‘i zararlangan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilib, parvarish jarayonida qizil nur terapiyasidan foydalanishni tavsiya qilgan. Reaksiya hozir bartaraf bo‘lgan, ammo Siyenna hanuz teri sezuvchanligi va quruqligi bilan kurashayotganini aytdi.

Mutaxassislar ham yoshlar orasida kattalarga mo‘ljallangan kosmetik vositalarga qiziqish ortib borayotganidan xavotirda. Ma’lumotlarga ko‘ra, hatto 8 yoshli bolalar ham ijtimoiy tarmoqlarda inflyuyenserlar targ‘ib qilayotgan qimmat teri parvarishi mahsulotlarini so‘ramoqda. Britan dermatologlar assotsiatsiyasi esa ayrim ingrediyentlar, jumladan, eksfoliatsiyalovchi kislotalar yosh teriga zarar yetkazishi mumkinligidan ogohlantirgan.

Siyenna yoshlarga anti-eyjing vositalari, kislotalar va retinolni ularning yoshiga mosligini tushunmasdan ishlatmaslikni tavsiya qildi.

«Teri parvarishi qiziqarli bo‘lishi mumkin, ammo yoshlar o‘zlariga mos mahsulotlardan foydalanishi kerak», dedi u.

Siyennaning onasi Mari esa mahsulotlarda bolalar va o‘smirlarga mos yoki mos emasligi haqida aniqroq ogohlantirishlar bo‘lishi kerakligini ta’kidladi. Uning fikricha, bolalar teri parvarishi bilan shug‘ullanishi mumkin, ammo buning uchun yoshga mos, xavfsiz vositalarni tanlash bo‘yicha yetarli ma’lumot va tushuntirishlar berilishi zarur.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdiBugun, 00:06Sobiq vazir firibgarlikda ayblanmoqda: Rossiya sobiq Aloqa vaziri xalqaro qidiruvga berildiSobiq vazir firibgarlikda ayblanmoqda: Rossiya sobiq Aloqa vaziri xalqaro qidiruvga berildiKecha, 23:18«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdi«Cessna samolyoti aholi tomorqasiga quladi!»: Tataristonda fojiali halokat yuz berdiKecha, 23:13BRIKS yetakchilari tarixiy deklaratsiyani qabul qildi: G‘arbga muqobil kuch shakllanmoqdami?BRIKS yetakchilari tarixiy deklaratsiyani qabul qildi: G‘arbga muqobil kuch shakllanmoqdami?Kecha, 23:00Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Eron AQSHga 7 ta qat’iy shart qo‘ydi — Jahon neft bozorini larzaga soluvchi ultimatum!Kecha, 22:51Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Insoniyat giyohvand moddalarni 25 ming yil avval iste’mol qilganmi?Kecha, 18:08
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi