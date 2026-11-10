Qozog‘istonda otaning qizini labidan o‘payotgani aks etgan lavhalar bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi
Qozog‘istonning Sharqiy Qozog‘iston viloyatida erkakning 12 yoshga to‘lgan qizini tug‘ilgan kunida labidan o‘payotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar otaning xatti-harakatini keskin tanqid qilib, holat yuzasidan tekshiruv o‘tkazishni talab qildi.
Ota esa tanqidlarga javoban voqeaga oydinlik kiritdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, qizining 12 yoshga to‘lgani uni hayajonga solgan va u farzandining bolalik davrini eslab, mehr ko‘rsatgan. Erkak qizini labidan o‘pmaganini, balki yonoqlari va burnidan o‘pganini, videoda esa tasvir noto‘g‘ri rakursdan olinganini ta’kidlagan.
Ota-ona bildirilgan tanqidlarga javoban o‘zlarini oqlashga majbur emasliklarini aytgan. Shuningdek, oila advokat bilan maslahatlashib, surat va videolarini roziligisiz tarqatgan shaxslar ustidan sudga murojaat qilish niyatida ekanini bildirgan.
Bundan tashqari, ota-ona haqoratli va yolg‘on izohlar yozgan ikki foydalanuvchi ustidan ham ariza berganini ma’lum qilgan.
Ayni paytda politsiya holat yuzasidan tekshiruv olib bormoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…