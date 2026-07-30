Qizini fastfuddan qaytarish uchun ota noodatiy usulni tanladi

·0·Dunyo
Qizini fastfuddan qaytarish uchun ota noodatiy usulni tanladi

Ijtimoiy tarmoqlarda bir otaning qizini sog‘lom ovqatlanishga undash uchun qo‘llagan noodatiy usuli ko‘plab foydalanuvchilar e’tiborini tortdi. U qiziga ultratovush (UZI) tekshiruviga o‘xshash kompyuter animatsiyasi orqali iste’mol qilgan oziq-ovqatlarning qorin ichidagi "tasvirini" namoyish etdi.

Biroq videoda aks etgan tasvirlar haqiqiy tibbiy tekshiruv natijasi emas. Ular bolaga foydali va zararli oziq-ovqatlar o‘rtasidagi farqni sodda va qiziqarli usulda tushuntirish maqsadida tayyorlangan animatsiyadan iborat.

Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Ko‘pchilik foydalanuvchilar bunday ijodiy yondashuv bolalarda sog‘lom ovqatlanish odatini shakllantirishda samarali usullardan biri bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda. Ayrim mutaxassislar ham farzand tarbiyasida faqat taqiqlar emas, balki tushuntirish va qiziqarli usullar orqali motivatsiya berish ko‘pincha yaxshiroq natija berishini qayd etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdiAQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdiBugun, 12:00Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiBugun, 11:57AQSHning NATOdagi doimiy vakili Ukrainani «kelajak sinov maydoni» deb atadiAQSHning NATOdagi doimiy vakili Ukrainani «kelajak sinov maydoni» deb atadiBugun, 10:57Qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi!Qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi!Bugun, 02:56Yaponiyada dehqonlar sholi dalalarida san’at asarlarini yaratib barchani hayron qoldirmoqda!Yaponiyada dehqonlar sholi dalalarida san’at asarlarini yaratib barchani hayron qoldirmoqda!Bugun, 02:45Sun’iy dum taqilgan tovuqlar yurishi bilan hammani hayratga soldiSun’iy dum taqilgan tovuqlar yurishi bilan hammani hayratga soldiBugun, 02:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda