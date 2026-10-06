Irkutskda O‘zbekiston fuqarosi bo‘lgan ota 17 yoshli qizini kaltaklab, to‘rtinchi qavat derazasidan itarib yubordi

·8·Dunyo
Irkutskda O‘zbekiston fuqarosi bo‘lgan ota 17 yoshli qizini kaltaklab, to‘rtinchi qavat derazasidan itarib yubordi

Irkutsk shahrida 44 yoshli erkak voyaga yetmagan qizini shafqatsizlarcha kaltaklab, keyin uni to‘rtinchi qavatdagi xonadon derazasidan itarib yuborgan. 17 yoshli qiz og‘ir tan jarohatlari bilan tirik qolgan va shifoxonada tergovchilarga voqea tafsilotlarini aytib bergan.

Ma’lum bo‘lishicha, voqea qiz maktabda bo‘lishi kerak bo‘lgan paytda ko‘chada yigit bilan uchrashgani sabab boshlangan. Qiz ota-onasidan yashirincha maktabdan chiqib ketgan. Bundan g‘azablangan otasi uni "jazolash"ga qaror qilgan.

Erkak dastlab qizini urib, avtomobiliga o‘tqizgan. Keyinchalik zo‘ravonlik mashinada, uning ish joyida va uyida ham davom etgan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, erkak qizini metall shlang va yog‘och brus bilan ham kaltaklagan.

Shundan so‘ng u qizini to‘rtinchi qavatdagi derazadan itarib yuborgan. Qiz og‘ir jarohat olgan bo‘lsa-da, tirik qolgan. Irkutskning Leninskiy tumani sudi erkakni voyaga yetmagan shaxsni qiynash va qasddan odam o‘ldirishga suiqasd qilishda aybdor deb topdi. U 7 yil 6 oyga qat’iy rejimli koloniyaga yuborildi. Hukm hozircha qonuniy kuchga kirmagan.

IrkutskLeninskiy tumani sudivoyaga yetmagan shaxsqizga qarshi zorlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya rasmiylari Irkutskdagi “vabo” haqidagi mish-mishlarga ishonmaslikka chaqirdiRossiya rasmiylari Irkutskdagi “vabo” haqidagi mish-mishlarga ishonmaslikka chaqirdiKecha 17:4512 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!12 yoshli bola yetishtirgan qovoq 817 kilogram chiqdi — rekord hosil barchani hayratda qoldirdi!13 sentabr 01:10Selfi olishga uringan talaba qoya ustidan qulab halok bo‘ldiSelfi olishga uringan talaba qoya ustidan qulab halok bo‘ldi27 may 05:00Qizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondiQizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondi5 sentabr 00:25Qizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindiQizini 13 yil enagaga tashlab ketgan er-xotin ota-ona huquqidan mahrum qilindi22 sentabr 10:21Qizini aravada yetaklab, jahon rekordini yangilamoqchi bo‘lgan otaQizini aravada yetaklab, jahon rekordini yangilamoqchi bo‘lgan ota23 avgust 12:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?