Qoyadan qulab ketgan sakkiz sigir dengizdan qutqarildi

·56·Dunyo
Qoyadan qulab ketgan sakkiz sigir dengizdan qutqarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Anglseyda qoyadan qulab, toshloq hududda qolib ketgan sakkizta sigir qutqaruvchilar va mahalliy baliqchining sa'y-harakatlari bilan xavfsiz joyga olib chiqildi.
  • Hayvonlar birma-bir qayiqqa bog'langan holda qirg'oqqa tortib chiqarildi.
  • Qutqaruv operatsiyasi 22 sentyabr kuni soat 11:30 da boshlanib, soat 14:45 da yakunlandi.

Anglseyda qoyalardan qulab, suv bo‘yidagi toshloq hududda qolib ketgan sakkizta sigir qutqaruvchilar va mahalliy baliqchining sa’y-harakatlari bilan xavfsiz joyga olib chiqildi. Hayvonlar birma-bir qayiqqa bog‘langan holda qirg‘oqqa tortib chiqarilgan.

Mollar fermer Hyu Richardsga tegishli bo‘lgan. Qutqaruv operatsiyasi 22 sentyabr, seshanba kuni soat 11:30 da boshlangan. Baliqchi Ris Uonnakoat sigirlarni bir kun avval kechqurun qoyalar ostida ko‘rib qolgan va bu haqda sohil qo‘riqlash xizmatiga xabar bergan.

Biroq Ellens-Uell, Engl yaqinidagi hududda tun qorong‘usi sababli sigirlarni qutqarishning iloji bo‘lmagan. Shu bois qutqaruvchilar ertasi kuni yana yig‘ilib, operatsiya rejasini ishlab chiqqan.

Need To Know xabariga ko‘ra, qutqaruv ishlariga RNLI, Milford-Xeyven porti patruli va Ris Uonnakoatning baliqchilik qayig‘i jalb etilgan.

Angle Lifeboat RNLI vakili ma’lum qilishicha, 22 sentyabr kuni soat 11:30 da ekipaj Milford-Xeyven porti patruli bilan birgalikda sakkizta sigirni qoyalardan qutqarishga urinayotgan mahalliy fermerlar va baliqchilik qayig‘iga xavfsizlik yordamini ko‘rsatish uchun voqea joyiga yo‘l olgan.

Qutqaruv qayig‘i tez orada hodisa joyiga yetib borgan. Shundan so‘ng uning maxsus shishiriladigan kichik qayig‘i suvga tushirilgan. Mahalliy fermerlar va zarur jihozlar sigirlar qolib ketgan qoyaga yetkazilgan.

Suv sathi ko‘tarilib borayotgan bir paytda hayvonlar asta-sekin suv yoqasiga yo‘naltirilgan va maxsus arqonlar bilan mahkamlangan. Keyin sigirlar navbatma-navbat suvga tushirilib, Engl-Poynt tomon olib borilgan.

Bir guruh sigir tik qoyali va toshloq qirg‘oq bo‘yida turibdi.

U yerda hayvonlar plyajga chiqarilgan. Qutqaruv operatsiyasi soat 14:45 ga kelib yakunlangan va sakkizta sigirning barchasi sog‘-omon qirg‘oqqa olib chiqilgan.

Fermer Hyu Richardsning aytishicha, qutqaruv jarayoni hududning toshloq va qoyali ekani sababli ancha murakkab kechgan. Qutqaruvchilar sigirlarning bosh qismi suv ostida qolib ketmasligi uchun ularga maxsus jihozlangan tasmalar taqib, hayvonlarni ehtiyotkorlik bilan quruqlikka yo‘naltirgan.

Uning ta’kidlashicha, sigirlarni qirg‘oqqa qaytarish ishlari taxminan bir yarim soat davom etgan.

Qutqaruvda ishtirok etgan baliqchi Ris Uonnakoat esa jarayon juda tashvishli bo‘lganini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, hayvonlarni suvdan olib chiqish vaqtida ularga zarar yetkazib qo‘yish xavfi bo‘lgani uchun sigirlarni juda ehtiyotkorlik bilan boshqarishga to‘g‘ri kelgan.

Fermer qutqaruvda ishtirok etgan barcha mutaxassislarga minnatdorlik bildirgan. U Ris Uonnakoat, qutqaruv qayig‘i ekipaji va port patruli xodimlariga alohida tashakkur aytgan.

Sigirlarning barchasi xavfsiz tarzda qirg‘oqqa olib chiqilgan. Hayvonlarda qoyadan qulash oqibatida bir necha tirnalish va ko‘karishlar bo‘lgan, ammo umumiy holati yaxshi ekani ma’lum qilingan.

Fermerning ta’kidlashicha, qutqaruv operatsiyasi muvaffaqiyatli yakunlangan va chorvaning barchasi omon qolgan.

AnglseyRNLIMilford-Xeyven porti patruliRis Uonnakoat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindiLukashenkoning orzusi ushaldi: Unga "muqaddas" sigir haykali sovg‘a qilindi31 iyul 18:30Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBaliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildi9 sentabr 14:47Ukraina dengizsiz qolishi mumkin: NATO sobiq generali Rossiyaning yangi nishonlarini fosh qildiUkraina dengizsiz qolishi mumkin: NATO sobiq generali Rossiyaning yangi nishonlarini fosh qildi21 sentabr 18:37Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)Piknik dasturxoniga sigir va buqalar "mehmon" bo‘ldi (video)11 avgust 06:08Hindistonda tok urib o‘lgan sigir uchun aholi transformatorni vayron qildiHindistonda tok urib o‘lgan sigir uchun aholi transformatorni vayron qildi11 avgust 18:0512 yil asirlikda saqlangan fransiyalik ayol nihoyat qutqarildi12 yil asirlikda saqlangan fransiyalik ayol nihoyat qutqarildi3 iyul 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota