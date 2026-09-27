Qoyadan qulab ketgan sakkiz sigir dengizdan qutqarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Anglseyda qoyadan qulab, toshloq hududda qolib ketgan sakkizta sigir qutqaruvchilar va mahalliy baliqchining sa'y-harakatlari bilan xavfsiz joyga olib chiqildi.
- Hayvonlar birma-bir qayiqqa bog'langan holda qirg'oqqa tortib chiqarildi.
- Qutqaruv operatsiyasi 22 sentyabr kuni soat 11:30 da boshlanib, soat 14:45 da yakunlandi.
Anglseyda qoyalardan qulab, suv bo‘yidagi toshloq hududda qolib ketgan sakkizta sigir qutqaruvchilar va mahalliy baliqchining sa’y-harakatlari bilan xavfsiz joyga olib chiqildi. Hayvonlar birma-bir qayiqqa bog‘langan holda qirg‘oqqa tortib chiqarilgan.
Mollar fermer Hyu Richardsga tegishli bo‘lgan. Qutqaruv operatsiyasi 22 sentyabr, seshanba kuni soat 11:30 da boshlangan. Baliqchi Ris Uonnakoat sigirlarni bir kun avval kechqurun qoyalar ostida ko‘rib qolgan va bu haqda sohil qo‘riqlash xizmatiga xabar bergan.
Biroq Ellens-Uell, Engl yaqinidagi hududda tun qorong‘usi sababli sigirlarni qutqarishning iloji bo‘lmagan. Shu bois qutqaruvchilar ertasi kuni yana yig‘ilib, operatsiya rejasini ishlab chiqqan.
Need To Know xabariga ko‘ra, qutqaruv ishlariga RNLI, Milford-Xeyven porti patruli va Ris Uonnakoatning baliqchilik qayig‘i jalb etilgan.
Angle Lifeboat RNLI vakili ma’lum qilishicha, 22 sentyabr kuni soat 11:30 da ekipaj Milford-Xeyven porti patruli bilan birgalikda sakkizta sigirni qoyalardan qutqarishga urinayotgan mahalliy fermerlar va baliqchilik qayig‘iga xavfsizlik yordamini ko‘rsatish uchun voqea joyiga yo‘l olgan.
Qutqaruv qayig‘i tez orada hodisa joyiga yetib borgan. Shundan so‘ng uning maxsus shishiriladigan kichik qayig‘i suvga tushirilgan. Mahalliy fermerlar va zarur jihozlar sigirlar qolib ketgan qoyaga yetkazilgan.
Suv sathi ko‘tarilib borayotgan bir paytda hayvonlar asta-sekin suv yoqasiga yo‘naltirilgan va maxsus arqonlar bilan mahkamlangan. Keyin sigirlar navbatma-navbat suvga tushirilib, Engl-Poynt tomon olib borilgan.
U yerda hayvonlar plyajga chiqarilgan. Qutqaruv operatsiyasi soat 14:45 ga kelib yakunlangan va sakkizta sigirning barchasi sog‘-omon qirg‘oqqa olib chiqilgan.
Fermer Hyu Richardsning aytishicha, qutqaruv jarayoni hududning toshloq va qoyali ekani sababli ancha murakkab kechgan. Qutqaruvchilar sigirlarning bosh qismi suv ostida qolib ketmasligi uchun ularga maxsus jihozlangan tasmalar taqib, hayvonlarni ehtiyotkorlik bilan quruqlikka yo‘naltirgan.
Uning ta’kidlashicha, sigirlarni qirg‘oqqa qaytarish ishlari taxminan bir yarim soat davom etgan.
Qutqaruvda ishtirok etgan baliqchi Ris Uonnakoat esa jarayon juda tashvishli bo‘lganini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, hayvonlarni suvdan olib chiqish vaqtida ularga zarar yetkazib qo‘yish xavfi bo‘lgani uchun sigirlarni juda ehtiyotkorlik bilan boshqarishga to‘g‘ri kelgan.
Fermer qutqaruvda ishtirok etgan barcha mutaxassislarga minnatdorlik bildirgan. U Ris Uonnakoat, qutqaruv qayig‘i ekipaji va port patruli xodimlariga alohida tashakkur aytgan.
Sigirlarning barchasi xavfsiz tarzda qirg‘oqqa olib chiqilgan. Hayvonlarda qoyadan qulash oqibatida bir necha tirnalish va ko‘karishlar bo‘lgan, ammo umumiy holati yaxshi ekani ma’lum qilingan.
Fermerning ta’kidlashicha, qutqaruv operatsiyasi muvaffaqiyatli yakunlangan va chorvaning barchasi omon qolgan.
Izohlar 0
…