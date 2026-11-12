Qozog‘istonda dollar solingan chemodanlar topildi: ikki yirik davlat kompaniyasi rahbari qo‘lga olindi

1 daqiqa o'qish109
Qozog‘istonda dollar solingan chemodanlar topildi: ikki yirik davlat kompaniyasi rahbari qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ostona shahrida ichida dollar kupyuralari bo‘lgan chemodanlar topilishi ortidan Qozog‘istonning ikki yirik davlat kompaniyasi rahbarlari qo‘lga olindi.
  • Korrupsiyaga qarshi kurashish xizmati 11 noyabr kuni «Samruq-Qazina» boshqaruvi raisi Nurlan Jaqupov va «Qazaqstan temir joli» boshqaruvi raisi Yeljas Otinshiyevni gumonlanuvchi sifatida hibsga oldi.

Qozog‘iston poytaxti Ostonadagi «Atlant-6» turar joy majmuasi yaqinida ichida dollar kupyuralari bo‘lgan chemodanlar topildi. Bu voqea fonida mamlakatning yirik davlat kompaniyalari — «Samruq-Qazina» milliy farovonlik jamg‘armasi va «Qazaqstan temir joli» kompaniyasi rahbarlari qo‘lga olingani ma’lum bo‘ldi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda ko‘p miqdordagi dollar kupyuralari yerga sochilib yotgani aks etgan. Xabarlarga ko‘ra, pullar Ostona shahrining Yesil tumanidagi Qo‘nayev ko‘chasida joylashgan turar joy majmuasi yaqinidan topilgan. Hodisa joyiga politsiya xodimlari yetib kelgan.

Ayrim xabarlarda chemodanlar binodagi xonadonlardan birining derazasidan tashlab yuborilgani aytilmoqda. Biroq pullarning qayerdan kelib qolgani, miqdori va kimga tegishli ekani hozircha aniq emas.

Qozog‘iston Milliy xavfsizlik qo‘mitasining ma’lum qilishicha, 11 noyabr kuni korrupsiyaga qarshi kurashish xizmati «Samruq-Qazina» boshqaruvi raisi Nurlan Jaqupov va «Qazaqstan temir joli» boshqaruvi raisi Yeljas Otinshiyevni, shuningdek, boshqa shaxslarni ham qo‘lga olgan. Ular korrupsiyaga oid jinoyatni sodir etishda gumonlanmoqda.

Idora hozirda ishning barcha holatlarini aniqlashga qaratilgan tergov harakatlari olib borilayotganini bildirgan. Tergov sirini saqlash maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor etilmagan.

Avvalroq OAVda Otinshiyev Ostonadagi «Tanjir» launj-barida Milliy xavfsizlik qo‘mitasi xodimlari tomonidan qo‘lga olingani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ayrim nashrlar manbalariga tayanib, rahbarlar pora olishga urinishda gumonlanayotganini yozgan. Biroq rasmiy idora gumonning aniq mazmunini ochiqlamagan.

«Samruq-Qazina» milliy farovonlik jamg‘armasi Qozog‘istonning neft-gaz, transport, energetika va telekommunikatsiya kabi yirik davlat aktivlarini boshqaradi. Nurlan Jaqupov 2023 yildan buyon jamg‘armaga rahbarlik qilib kelgan.

Yeljas Otinshiyev esa 2026 yil iyul oyida «Qazaqstan temir joli» milliy kompaniyasi boshqaruvi raisi etib tayinlangan.

Hozircha topilgan pullar va ikki rahbarning qo‘lga olinishi o‘zaro bog‘liq ekani rasman tasdiqlanmagan.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari